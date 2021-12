Gia Lai: Trồng rau an toàn nông dân Pleiku được hỗ trợ vốn vay hơn nửa tỷ đồng từ Quỹ HTND

"Tiếp sức" nông dân Chư Á trồng rau an toàn

Năm 2020, 15 thành viên của Tổ hội nghề nghiệp trồng rau an toàn xã Chư Á) được vay 600 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) để phát triển sản xuất, bình quân mỗi hộ được vay 40 triệu đồng.

Ông Trần Duy Bách-Chủ tịch Hội ND xã Chư Á cho biết: "Với nguồn vốn hỗ trợ, các thành viên tổ hội đã đầu tư mua giống, phân bón, vật tư nông nghiệp… để phát triển diện tích rau an toàn. Qua kiểm tra cho thấy, việc sử dụng vốn của các hội viên đều đúng mục đích. Hiện nay, các thành viên tổ hội đã có thu nhập ổn định".

Vừa chăm sóc vườn rau, anh Vi Văn Dậu - thành viên Tổ hội nghề nghiệp trồng rau an toàn xã Chư Á chia sẻ: "Tổ hội trồng rau an toàn là ngôi nhà chung để chúng tôi trao đổi, hỗ trợ nhau trong quá trình sản xuất. Đặc biệt, sau khi được vay vốn, tôi đã mua phân bón và sửa sang hệ thống tưới cho 3 sào rau. Nhờ vậy, vườn rau phát triển tốt và đem lại thu nhập gần 100 triệu đồng/năm".

Mô hình trồng rau an toàn của anh Vi Văn Dậu (ở xã Chư Á, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Trần Dung

"Mặc dù số hội viên nông dân tiếp cận nguồn vốn vay này chưa nhiều nhưng Quỹ HTND đã phát huy hiệu quả thiết thực. Việc sử dụng có nguồn vốn đã giúp nhiều hội viên xây dựng được các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương để tăng thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống". Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Chủ tịch Hội ND TP.Pleiku

Tổ hội trồng mía xã Ia Kênh được thành lập vào tháng 5/2020. Ông Kpă Pyui (làng Nhao 1) cũng được tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ HTND. Ông cho hay: "Trước đây, chúng tôi trồng mía nhỏ lẻ do thiếu vốn và kỹ thuật. Khi tham gia tổ hội, ngoài học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và hướng dẫn kỹ thuật trồng mía, tôi còn được tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ HTND TP.Pleiku. Đầu năm 2021, tôi vay 25 triệu đồng mua máy móc để phục vụ việc trồng, chăm sóc và thu hoạch mía tím. Nhờ vậy, ruộng mía của gia đình phát triển tốt, dự kiến năng suất cao hơn năm ngoái".

Bà Nguyễn Thị Bích Liễu-Chủ tịch Hội ND xã Ia Kênh cho hay: Hội ND xã có 442 hội viên, trong đó, hội viên người dân tộc thiểu số chiếm gần 96%. Vì vậy, nhu cầu tiếp cận với nguồn vốn từ Quỹ HTND để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập rất lớn. Năm 2018, từ 200 triệu đồng của Quỹ HTND TP.Pleiku phân bổ, Hội ND xã đã cho 8 hộ tại làng Mơ Nú và làng Nhao 1 vay để chăm sóc và phát triển vườn cà phê.

"Năm 2021, chúng tôi tiếp tục được nhận 200 triệu đồng từ nguồn quỹ này để 8 hội viên thuộc Tổ hội mía tím làng Nhao 1 và làng Nhao 2 vay đầu tư sản xuất. Đây là điều kiện khích lệ để các hội viên nhân rộng mô hình, tăng thu nhập, cải thiện đời sống gia đình"- bà Liễu thông tin.

Quan tâm xây dựng nguồn quỹ

Toàn TP.Pleiku có hơn 13.300 hộ làm nông nghiệp (trong đó, tổng số hội viên nông dân là 11.885, chiếm 89,34%). Công tác xây dựng nguồn vốn Quỹ HTND được các cấp Hội đặc biệt quan tâm. Hội ND thành phố phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành triển khai thực hiện việc xây dựng, quản lý và phát huy hiệu quả nguồn vốn; tích cực chỉ đạo cơ sở Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Từ năm 2018 đến nay, tổng nguồn Quỹ HTND toàn thành phố đạt gần 3 tỷ đồng. Trong đó, nguồn T.Ư ủy thác là 600 triệu đồng, ngân sách thành phố cấp 1,9 tỷ đồng, Hội ND huy động 40 triệu đồng, cơ sở Hội vận động hơn 373 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Hội ND thành phố đã giải ngân cho 88 lượt hộ vay để thực hiện 10 dự án chăn nuôi bò và 28 hộ vay theo nhóm hộ gia đình để trồng, chăm sóc cà phê, trồng mía, chăn nuôi...

Bên cạnh việc xây dựng Quỹ HTND, các cơ sở Hội còn vận động hội viên xây dựng quỹ giúp nhau phát triển kinh tế do chi hội quản lý với số tiền trên 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hội đã phối hợp tổ chức được 271 lớp chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho 8.600 lượt hội viên, nông dân. Trong đó, có 70% số hội viên tham gia thực hiện các dự án vay vốn từ Quỹ HTND và nguồn vốn ủy thác qua các ngân hàng. Qua đó đã giúp hàng ngàn hộ nông dân phát triển kinh tế gia đình, hàng trăm hộ trở thành nông dân sản xuất giỏi.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Chủ tịch Hội ND TP.Pleiku cho biết: Để phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND các cấp, thời gian qua, Hội ND TP.Pleiku đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giúp cán bộ, hội viên hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển nguồn quỹ.

Trong quá trình bình xét cho vay, Hội đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành khảo sát các hộ có nhu cầu, trong đó ưu tiên lựa chọn những hộ có tinh thần trách nhiệm cao trong việc sử dụng vốn, có nhân lực và các điều kiện khác để phát huy nguồn vốn.