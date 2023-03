Giả làm công an nhận chạy án "đút túi" hàng trăm triệu đồng

Trước đó, Công an quận Cẩm Lệ nhận được thông tin tố giác của nhiều người dân và giám đốc Công ty tài chính, Văn phòng Luật đóng trên địa bàn quận về việc bị một đối tượng tự xưng là cán bộ điều tra của Công an Đà Nẵng, đưa ra thông tin mình có quen biết với các điều tra viên và lãnh đạo phòng hình sự Công an TP.Đà Nẵng để nhận tiền tư vấn luật, "chạy án" hàng trăm triệu đồng/mỗi vụ việc rồi biến mất không rõ lý do.



Qua điều tra, cơ quan công an xác định Phạm Văn Chánh là nghi phạm chính.

Kết quả điều tra cho thấy, theo dõi các thông tin trên mạng xã hội, Phạm Văn Chánh biết được lực lượng Công an đang quyết liệt xử lý các Công ty tài chính hoạt động trong lĩnh vực cho vay, thu hồi nợ và tâm lý của một số người làm trong các lĩnh vực Luật sư, tư vấn cho các công ty thu hồi nợ đang lo lắng vì sợ ảnh hưởng đến công việc của mình...

Đối tượng Phạm Văn Chánh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Chủ động liên hệ với anh N.T.C (trú tại tỉnh Quảng Nam), chủ một văn phòng luật tại quận Cẩm Lệ, Chánh "tiết lộ" 3 nhân viên tư vấn luật đang làm việc tại văn phòng luật của anh N.T.C. có dấu hiệu liên quan đến vụ việc đang bị điều tra…

Chánh "nổ" với anh N.T.C là mình có mối quan hệ mật thiết với nhiều bộ phận tại Công an TP.Đà Nẵng nên sẽ xin cho 3 nhân viên này không bị xử lý hình sự với giá "chạy án" là 250 triệu đồng.

Tin tưởng, anh N.T.C giao trước cho Chánh số tiền 100 triệu đồng. Nhận được tiền, Chánh liền dùng số tiền này để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Không liên lạc được với Chánh, anh N.T.C gửi đơn trình báo đến Công an quận Cẩm Lệ.

Cạnh đó, Chánh cũng thực hiện hành vi lừa đảo nhiều người tại TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam bằng hình thức tự xưng là cán bộ điều tra tìm đến những gia đình có người thân đang bị Công an xử lý hình sự, hứa hẹn "chạy án" với mức giá từ 100 đến hàng trăm triệu đồng cho mỗi trường hợp.

Theo đó, vào đầu tháng 3/2023, Chánh tự xưng là cán bộ điều tra của Công an quận Sơn Trà và Công an quận Ngũ Hành Sơn đến gặp chị H.T.H và chị Đ.T.T.T cùng trú tại phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) là 2 người mẹ có con đang bị Công an quận Sơn Trà khởi tố về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Bằng thủ đoạn trên, Chánh chiếm đoạt của các bị hại 160 triệu đồng.

Thực hiện lệnh khám xét tại nhà riêng của Chánh, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu có liên quan vụ án trong đó có con dấu màu đỏ, mặt dấu hình tròn có dòng chữ UBND quận Sơn Trà TP,Đà Nẵng (nghi giả); nhiều bộ giả quân phục, áo Cảnh sát cơ động có in tên Phạm Văn Chánh và ve hàm Công an...

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.