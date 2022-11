Giá mít Thái hôm nay 10/11: Mít Thái đang nuôi trái nhưng cứ ra đọt non hoài, phải xử lý ra sao?

Mít Thái đang nuôi trái nhưng ra đọt non hoài, phải xử lý ra sao?

Nhiều vườn mít Thái ở ĐBSCL gặp phải tình trạng cây mít Thái đang nuôi trái nhưng lại ra đọt non. Việc này dẫn đến việc cây mít Thái tập trung dinh dưỡng nuôi đọt hơn là nuôi trái, lúc này trái mít bị hụt dinh dưỡng.

Giá mít Thái hôm nay 10/11 tại ĐBSCL tương đương so với hôm qua. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp, giá mít Thái đi ngang. Mít Thái đang nuôi trái nhưng ra đọt non hoài, phải xử lý ra sao? Ảnh minh họa, nguồn facebook

Anh Trần Thanh Hải ở xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cho biết: "Sở dĩ cây mít Thái ra đọt non thời điểm này là do mưa nhiều, cây sung sức".

Theo anh Hải, rất nhiều hộ dân rất "bực mình" trước tình trạng mít Thái ra đọt non khi đang nuôi trái vì không biết xử lý như thế nào, thậm chí có chủ vườn bỏ công sức đi cắt những đọt non này. Để khắc phục, theo anh Hải phải dùng thuốc xử lý để không cho cây ra đọt non nữa.

Cũng theo anh Hải, hiện nay trên thị trường có một số loại thuốc có tác dụng chặn lại, không cho cây mít Thái ra đọt non.

Anh Nguyễn Văn Ba ở xã Long Thới, tỉnh Bến Tre thì cho hay, cây mít ra đọt non ảnh hưởng nhiều đối với trái mít còn nhỏ, làm trái mít méo, còn đối với trái lớn ít ảnh hưởng hơn. Mùa mưa này, việc mít Thái ra đọt non là rất dễ thấy.

Giá mít Thái hôm nay 10/11: Giá đi ngang ngày thứ 3 liên tiếp

Giá mít Thái hôm nay 10/11 tại Tiền Giang tương đương so với hôm qua. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp, giá mít Thái đi ngang.

Cụ thể, tại các vựa, mít Kem lớn (hoặc mít Nhất) được báo giá mua từ 20.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 15.000 đồng/kg, mít loại ba (hoặc kem rớt) 10.000 đồng/kg.

Cũng tại Tiền Giang, các thương lái vào các vườn mua mít Kem lớn (hoặc mít Nhất) từ 18.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ (hoặc mít Nhì) từ 13.000 đồng/kg, mít loại ba (hoặc kem rớt) 8.000 đồng/kg.

Tại Hậu Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩng Long, Trà Vinh, Bến Tre và TP.Cần Thơ, các vựa báo giá mít Thái hôm nay 10/11 không tăng không giảm so với hôm qua.

Theo đó, các vựa báo giá mua mít Kem lớn (hoặc mít Nhất) từ 19.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 14.000 đồng/kg, mít loại ba (hoặc kem rớt) 9.000 đồng/kg.

Riêng các thương lái vào các vườn mua mít Kem lớn (hoặc mít Nhất) từ 17.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ (hoặc mít Nhì) từ 12.000 đồng/kg, mít loại ba (hoặc kem rớt) 7.000 đồng/kg.