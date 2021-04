Giá mít Thái hôm nay 11/4: Trái mít to đẹp vẫn rớt xuống mít Kem vì lý do này, giá mít Thái giảm bao nhiêu?

Giá mít Thái hôm nay 11/4 đang cập nhật tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long, TP Cần Thơ...cho thấy giá mít Thái giảm nhẹ ở một số địa phương so với hôm qua 10/4. Giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất là 18.000 đồng/kg. Cách phân loại mít Kem mới của các vựa, chủ yếu do màu múi mít quyết định.

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 11/4: Giá mít nhất 18.000 đồng/kg Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 11/4 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, hôm nay giá mít Thái không dao động so với hôm qua 10/4. Giá mít Thái hôm nay 11/4 đang cập nhật tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long, TP Cần Thơ...cho thấy giá mít Thái giảm nhẹ ở một số địa phương so với hôm qua 10/4. Giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất là 18.000 đồng/kg. Cách phân loại mít Kem mới của các vựa, chủ yếu do màu múi mít quyết định. (Ảnh minh hoạ) Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 11/4 ở Tiền Giang, giá mít loại Nhất là 18.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì từ 13.000 đồng/kg, giá mít loại Ba từ 8.000 đồng/kg. Đối với giá tại các vựa, hôm nay 11/4, mít loại Nhất là 19.000 - 20.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 14.000 - 15.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 9.000 - 10.000 đồng/kg. Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 11/4: Giảm nhẹ Cập nhật giá mít Thái hôm nay 11/4 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An có xu hướng giảm nhẹ với hôm qua 10/4. Trong đó, giá mít thái loại Nhất vẫn giữ như hôm qua, còn giá mít Nhì và mít loại Ba giảm 1.000 đồng/kg. Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 10/4 cho biết, giá mít loại Nhất từ 17.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 11.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 6.000 đồng/kg. Trước đó, ngày 10/4, tại Long An, lái cắt tại vườn với giá như sau: giá mít loại Nhất từ 17.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 12.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 7.000 đồng/kg. Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 11/4: Mít Thái loại Nhất 16.000 đồng/kg Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 11/4, giá mít Thái giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua 10/4. Theo đó, các lái mít sáng nay đang cắt mít tại vườn báo giá, giá mít loại Nhất là 16.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 11.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 6.000 đồng/kg. Trước đó, ngày 10/4, tại Đồng Tháp và An Giang, giá mít loại Nhất là 17.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 13.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 7.000 đồng/kg. Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 11/4: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang từ 2.000 - 3.000 đồng/kg Cũng như mít Thái Tiền Giang, mít Thái Long An, mít Thái Đồng Tháp, mít Thái An Giang, giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 11/4 giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua 10/4. Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang thì giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ đang thấp hơn từ 2.000 - 3.000 đồng/kg. Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 11/4 đang cắt mít tại vườn với giá mít loại Nhất từ 16.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì từ 11.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 5.000 đồng/kg. Cách phân loại mít Kem mới của các vựa: Do màu múi mít quyết định Gần đây, lái mít đưa đến vựa thì xảy ra tình trạng mít loại Nhất, mít loại Hai, mít loại Ba bị vựa phân loại xuống mít Kem, trả với rất thấp khiến thua lỗ. Trước tình trạng này, các vựa cho biết, trước đây, mít già là 7,5 tuổi nhưng hiện nay thị trường cần màu múi mít từ 8 - 8,5 tuổi. Do đó, lái mít cắt dưới 7 tuổi đều rớt xuống mít Kem. Một thương lái ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông tin, thời điểm hàng thiếu nên các vựa lấy mít không khó, chỉ cần to, không méo, cong, không xơ đen là được. Tuy nhiên, hiện nay thị trường có rất nhiều mít, tiêu thụ khó nên việc lấy mít, phân loại mít trở nên khó hơn. "Vựa chủ yêu xem màu múi mít để quyết định, nếu không đạt màu, tức không tới từ 8 - 8,5 tuổi thì đa phần rớt xuống mít Kem" - một chủ vựa mít nói về cách phân loại mít Kem. Giá mít Thái hôm nay 7/4: "Mít ngủ ngày" có khắc phục được không, giá mít Thái tăng hay giảm? 07/04/2021 13:30

