Giá mít Thái hôm nay 15/6: Mít Kem lớn đã 11.000 đồng/kg

Thông tin từ nhiều vựa mít ở ĐBSCL cho biết, giá mít Thái hôm nay 15/6 tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp (từ 13/6 đến 15/6), giá mít tăng tổng cộng từ 3.000 - 6.000 đồng/kg.

Giá mít Thái hôm nay 15/6 tại ĐBSCL tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp (từ 13/6 đến 15/6), giá mít tăng tổng cộng từ 3.000 - 6.000 đồng/kg. Nhiều vựa hoạt động trở lại, thị trường bắt đầu sôi động. Ảnh minh hoạ, nguồn facebook

Tại Tiền Giang, một số vựa báo giá, mua mít Kem lớn từ 11.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 6.000 đồng/kg. Đa số các vựa yêu cầu thương lái báo sớm số lượng mít giao. Ngoài ra, các vựa sẽ mua dễ. Riêng một số còn thông báo, nếu số lượng nhiều sẽ cho xe đến tận vườn chở về vựa.

Đối với các thương lái vào vườn tại Tiền Giang mua mít Kem lớn từ 8.000 - 9.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 4.000 đồng/kg.

Tại Vĩnh Long, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Long An và TP Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 15/6 tiếp tục tăng thêm từ 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Theo đó, các vựa báo giá mua giá mít Kem lớn từ 9.000 - 10.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 5.000 đồng/kg. Các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 7.000 - 8.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 3.000 đồng/kg.

Hiện mít chợ loại 1 được mua tại vựa từ 3.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 mua tại vựa từ 2.000 đồng/kg, vựa mua xô 2.500 đồng/kg. Còn thương lái mua mít chợ loại 1 từ 2.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 1.000 đồng/kg.

Theo tìm hiểu của phóng viên, do giá mít Thái tăng nhẹ nên đã có nhiều vựa hoạt động trở lại. Các vựa cũng đã bắt đầu báo giá thu mua sau hơn 1 tháng tạm ngưng.

Ông Lê Văn Thái - chủ một vựa mít ở xã Mỹ Phước Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho hay, do thiếu hàng nên nhiều vựa cùng tăng giá.

"Không biết giá có tăng thêm nữa hay không nhưng trước mắt đã thấy thị trường bắt đầu sôi động trở lại, chứ vài ngày trước không ai làm" - ông Thái nói.

Còn ông Nguyễn Hữu Phước - nông dân trồng mít Thái ở xã Mỹ Phước Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thì nói: "Hơn 3 ngày trước hầu hết các vựa đều nghỉ làm, còn bây giờ có một số vựa đã hoạt động. Các thương lái cũng đã có vào vườn hỏi cắt mít".

Cũng theo ông Phước, mặc dù giá mít Thái chưa tăng cao nhưng nếu vườn nào có mít Kem lớn (trái trên 9kg) bán thì đã có lời ít. Riêng mít nhỏ bán vẫn còn lỗ.

Ông Phước hy vọng, tới đây giá mít Thái tăng tiếp tục, giúp người dân dần thu hồi lại vốn đầu tư trước đó.

Được biết, do giá mít Thái giảm mạnh trong nhiều tháng qua, người dân thua lỗ nên không chăm sóc vườn mít, ít vườn để trái bán thời điểm này. Do đó, số lượng mít Thái trong vườn đang tới thời điểm thu hoạch có rất ít.