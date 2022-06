Giá mít Thái hôm nay 16/6: Bất ngờ giảm 1.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 16/6 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít bất ngờ giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Như vậy, sau thứ 3 liên tiếp tăng giá, giá mít Thái quay đầu ở ngày thứ 4.

Giá mít Thái hôm nay 16/6 tại ĐBSCL bất ngờ giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Như vậy, sau thứ 3 liên tiếp tăng giá, giá mít Thái quay đầu ở ngày thứ 4. Vì sao trồng mít Thái ở Vĩnh Long không sôi động bằng cam sành. Ảnh minh họa, nguồn facebook

Tại Tiền Giang, các vựa báo giá, mít Kem lớn từ 10.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 5.000 đồng/kg. Thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 8.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 3.000 đồng/kg.

Tại các địa phương khác ở ĐBSCL như An Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Long An và TP Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 16/6 cũng giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Các vựa ở những địa phương trên báo giá mua giá mít Kem lớn từ 9.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 4.000 đồng/kg. Các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 7.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Riêng mít chợ ở ĐBSCL luôn giữ giá trong thời gian dài. Cụ thể, mít chợ loại 1 được mua tại vựa từ 3.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 mua tại vựa từ 2.000 đồng/kg, vựa mua xô 2.500 đồng/kg. Còn thương lái mua mít chợ loại 1 từ 2.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 1.000 đồng/kg.

Vì sao trồng mít Thái ở Vĩnh Long không sôi động bằng cam sành

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Liêm - Phó giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Vĩnh Long cho biết, diện tích trồng mít Thái trên địa bàn tỉnh tăng rất nhanh. Tuy nhiên, diện tích này vẫn còn thấp hơn rất nhiều so với cam sành.

Theo ông Liêm, hiện nay diện tích trồng cam sành của tỉnh đã trên 13.000ha trong khi đó diện tích trồng mít Thái chỉ 3.700ha.

"Diện tích mít Thái ở Vĩnh Long tăng nhanh, từ 1.000 ha lên 1.500ha, 2.700ha rồi 3.700ha như hiện nay. Việc tăng diện tích này là theo xu hướng chung nhưng không thể bằng diện tích cam sành" - ông Liêm nói.

Nguyên nhân diện tích mít Thái thua xa cam sành là do người dân e ngại, lo lắng khi trồng nhiều giá sẽ thấp mặc dù mít Thái là loại cây dễ trồng, 2 năm đã cho trái. Còn đối với cam sành, giá cả ổn định hơn, hơn 10.000 đồng/kg, người dân đã có lời.

"Sôi động nhất ở Vĩnh Long vẫn là cam" - Phó giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Vĩnh Long nói.