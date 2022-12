Giá mít Thái hôm nay 22/12: Giảm từ 1.000 - 4.000 đồng/kg

Giá mít Thái hôm nay 22/12 tại các tỉnh, thành vùng ĐBSCL tiếp tục lao dốc, cụ thể giá mít giảm từ 1.000-4.000 đồng/kg so với ngày trước đó. Liên tục những ngày qua, giá mít cứ giảm khiến thu nhập của người dân ngày càng giảm.

Trái mít da đen có bị xơ đen? Ảnh minh họa, nguồn facebook

Tại Tiền Giang, các vựa báo giá mua mít Kem lớn từ 15.000-17.000 đồng/kg (giảm từ 1.000-3.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Kem nhỏ từ 10.000 đồng/kg (giảm 4.000 đồng/kg), mít loại ba từ 5.000-6.000 đồng/kg (giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg).

Các thương lái vào tận vườn ở khu vực tỉnh Tiền Giang mua mít Kem lớn 13.000-15.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 8.000 đồng/kg, mít loại ba từ 3.000- 4.000 đồng/kg.

Tại Hậu Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang và TP.Cần Thơ, giá mít giảm từ 1.000-4.000 đồng/kg so với 1 ngày trước đó.

Các vựa ở những địa phương này báo giá mua mít Kem lớn từ 14.000 - 16.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 9.000 đồng/kg, mít loại ba từ 4.000 - 5.000 đồng/kg. Còn thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 12.000-14.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 7.000 đồng/kg, mít loại ba từ 2.000-3.000 đồng/kg.

Trái mít da đen có bị xơ đen?

Theo một số hộ dân trồng mít Thái ở tỉnh Hậu Giang, thời gian qua, có nhiều ý kiến cho rằng, trái mít da đen bị xơ đen nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy.

Ông Lê Văn Minh, một nông dân trồng mít Thái ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cho biết, nhiều ý kiến cho rằng, trái mít da đen bị xơ đen nhưng không phải vậy.

"Trái mít Thái bị da đen do nhiều nguyên nhân, có thể do nấm khuẩn tấn công, cũng có thể do phun thuốc quá liều, thuốc không phù hợp. Tôi đã thử kiểm tra rất nhiều trái mít da đen nhưng không thấy bị xơ đen" - ông Minh nói.

Theo ông Minh, cá biệt sẽ có những trái mít da đen bị xơ đen nhưng phần da này không đều, trái không tròn và không phát triển được. Đa phần nhà vườn sẽ cắt bỏ những trái có biểu hiện như vậy khi còn nhỏ.

Cũng như ông Minh, một số thương lái chuyên mua mít Thái ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang khẳng định, trái mít da đen không bị xơ đen. Nguyên nhân mít xơ đen không phải do da đen.

Các thương lái cũng cho biết, mít da đen thường xuất hiện nhiều vào mùa mưa, khi nhà vườn không phun thuốc trị nấm thường xuyên. Tùy vào tỉ lệ da đen bao nhiêu trên trái sẽ có giá mua khác nhau.