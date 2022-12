Mai vàng ở Gia Lai cháy lá, bung hoa sớm, nhà vườn Gia Lai đang xoay sở kiểu gì?

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ly (chủ vườn mai Lê Phương, tổ 5, phường Yên Thế, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) mỗi năm chăm sóc khoảng 300-400 chậu mai phục vụ cho thị trường Tết nguyên đán. Gia đình thường tìm mua những gốc mai rừng có đường kính lớn đưa về nuôi dưỡng để ghép những loại mai cho bông nở đều, tạo các dáng thế rồi đưa ra thị trường.



Tuy nhiên, năm nay thời tiết thất thường, cứ nắng rồi mưa đan xen cộng với sương mối khiến cho nhiều 1/3 chậu mai bị nở hoa sớm.

Người dân phường Yên Thế (TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang tất bật chăm sóc mai để chuẩn bị đưa ra thị trường trong dịp Tết. Ảnh: H.L

"Kĩ thuật chăm sóc mai đều rất tỷ mỉ, việc căn hoa ra đúng vụ (dịp tết) là khâu thành bại của người trồng. Năm nay do sự thất thường của thời tiết nên hoa mai nở sớm rồi cháy lá. Do vậy, tôi đang dành một số cây mai đẹp để lặt lá và chở ra các tỉnh thành miền Bắc sớm. Lý do là bởi ngoài đó dịp Tết trời sẽ lạnh, bông mai nở chậm nên cần lặt lá sớm. Đối với những cây mai phục vụ thị trường Nam, tôi cũng đang theo dõi thời tiết để lựa chọn ngày lặt lá. Còn những cây mai cháy lá, hư hỏng thì tôi sẽ giữ lại để chăm sóc phục hồi và phục vụ cho Tết năm sau.", bà Ly chia sẻ.

Mai bị cháy lá, cháy nụ

Bà Ly cho hay, đợt Tết sắp tới, nhà vườn sẽ cho ra thị trường khoảng 300 chậu mai. Trong số này có khoảng 100 chậu mai cổ thụ với giá dao động từ 50 - 200 triệu đồng. Số mai còn lại có giá từ 15 - 50 triệu đồng.

Ông Hải chăm sóc các cây mai bị cháy lá. Ảnh: H.L

Không riêng gì gia đình bà Ly, nhiều vườn mai tại phường Yên Thế cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Gia đình ông Nguyễn Ngọc Hải (trú tại tổ 5, phường Yên Thế, TP.Pleiku) cũng có gần 400 chậu mai để bán trong dịp Tết sắp tới song có 30% bị cháy lá, cháy nụ và nở hoa sớm.

Nhiều cây mai nở hoa sớm. Ảnh: H.L

Ông Hải, vào khoảng tháng 9 và tháng 10 xuất hiện nhiều trận mưa kéo dài cũng rơi vào đúng thời điểm mai bắt đầu nứt nụ nên hoa bị hư nhiều. Bên cạnh đó, tiết trời nhiều sương muối, se lạnh cũng là nguyên nhân khiến cho mai cháy lá.

"Nghề trồng mai giống như vốn để dành. Mỗi năm kiếm được vài chục đến trăm triệu đồng rồi cũng đổ vào vườn mai hết. 2 trở lại đây, cây bán được giá nhất vườn tôi là 100-120 triệu đồng, năm nay ước khoảng 50 triệu đồng", ông Hải cho biết.

Người dân bắt đầu lặt lá để cây mai nở hoa đúng dịp Tết. Ảnh: H.L

Theo chia sẻ những người có nhiều kinh nghiệm trong nghề, nếu bây giờ chỉ cần lặt lá thì trong vài hôm tất cả các chậu mai đều ra hoa. Bởi vì thời tiết mưa nắng thất thường, cộng thêm mùa đông năm nay lạnh trễ dẫn đến mai nở sớm. Hiện, các nhà vườn mai tại tỉnh Gia Lai đang canh thời gian lặt lá để hoa nở đúng dịp Tết.