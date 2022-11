Giá mít Thái hôm nay 28/11: Vì sao mít Thái giảm mạnh, thương lái mua mít xô giá bao nhiêu? Giá mít Thái hôm nay 28/11: Vì sao mít Thái giảm mạnh, thương lái mua mít xô giá bao nhiêu?

Giá mít Thái hôm nay 28/11 tại ĐBSCL chưa giảm thêm so với hôm qua. Do giá mít Thái ở mức thấp nên nông dân than bán lỗ, thương lái nói mua bán không có lời, nhiều vựa tạm ngưng hoạt động. Vì sao mít Thái giảm trong thời gian vừa qua, thương lái mua mít xô giá bao nhiêu?

