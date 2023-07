Giá sầu riêng hôm nay 19/7: Sầu riêng Thái tăng giá mạnh

Giá sầu riêng Thái, sầu riêng Ri6, sầu riêng Musangking, sầu riêng Chuồng Bò khu vực miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, Tây Nguyên hôm nay vẫn đứng ở mức cao. Riêng giá sầu riêng Thái hôm nay tăng khá mạnh, sầu riêng Thái hàng đẹp lẫn hàng xô đều tăng giá từ 2.000-4.000 đồng/kg so với hôm 18/7.

Cụ thể: Tại khu vực miền Tây Nam bộ, sầu riêng Musangking đẹp lựa có giá 57.000-60.000 đồng/kg. Sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 45.000-52.000 đồng/kg, mức giá này không thay đổi so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 37.000-42.000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Sầu Thái hàng đẹp lựa có giá 79.000-84.000 đồng/kg, loại này tăng 4.000 đồng/kg so với hôm qua; sầu riêng Thái mua xô có giá 66.000-75.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với hôm qua.

Tại khu vực miền Đông Nam bộ, sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 45.000-50.000 đồng/kg, giữ ổn định; sầu riêng Ri6 xô có giá 34.000-39.000 đồng/kg, không đổi so với hôm trước đó. Sầu Thái đẹp lựa có giá 78.000-83.000 đồng/kg, loại này tăng 3.000 đồng/kg so với hôm qua; sầu riêng Thái mua xô có giá 64.000-72.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với hôm qua.



Tại khu vực Tây Nguyên, sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 45.000-50.000 đồng/kg, không đổi so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 34.000-39.000 đồng/kg, không đổi so với ngày trước đó.

Sầu Thái đẹp lựa có giá 78.000-83.000 đồng/kg, loại này tăng 3.000 đồng/kg so với hôm qua; sầu riêng Thái mua xô có giá 64.000-72.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Sầu riêng Musangking đẹp lựa có giá từ 130.000-150.000 đồng/kg.

Dưới đây là bảng giá sầu riêng tham khảo được thương lái thu mua tại vườn ở miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, khu vực Tây Nguyên ngày 17/7. Tùy theo độ dài đường vận chuyển hay khu vực vận chuyển mà giá sầu riêng sẽ có sự chênh lệch ít nhiều.

Thông tin từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, 6 tháng đầu năm nay, sầu riêng đã vươn lên vị trí xuất khẩu hàng đầu trong ngành rau quả với giá trị 850 triệu USD.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, đối với sầu riêng hiện đang vào vụ thu hoạch ở các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng. Tháng 8, 9 sẽ vào vụ thu hoạch ở Tây Nguyên và trong khoảng thời gian trên là cuối vụ sầu riêng Thái Lan. Do đó, từ nay đến cuối năm kim ngạch xuất khẩu sầu riêng vẫn còn dư địa tăng trưởng mạnh do Trung Quốc ăn hàng lớn mà nguồn cung bị thu hẹp.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho rằng, vì sầu riêng đang đem lại hiệu quả kinh tế nên khá nhiều người đổ xô thu mua sầu riêng gây rối loạn thị trường.

Để giá cả thu mua sầu riêng tại vườn tăng bền vững, mang lại lợi nhuận nhiều cho nhà vườn và cả đơn vị xuất khẩu, ông Nguyên khuyến nghị bà con cần giữ vững chất lượng sầu riêng thu hái. Bà con không vì chạy theo số lượng mà cắt sầu riêng non, không đủ chuẩn để xuất khẩu, bán vội bán vàng, bán ồ ạt. Điều này vừa gây thiệt hại cho người trồng sầu riêng cũng như sẽ ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu ngành sầu riêng Việt Nam khi xuất khẩu.

Thời tiết bất lợi, cách nào để năng suất sầu riêng không giảm?

Hiện nay, tại một số tỉnh Tây Nguyên đang bị thời tiết mưa gió thất thường (mưa to kèm theo gió lốc), nông dân lo lắng về năng suất khi sầu riêng sắp thu hoạch bị ngã đổ, quả sầu riêng non rụng nhiều.

Chưa kể trước đó, giai đoạn sầu riêng xổ nhụy, làm quả, thời tiết có ngày mưa nhiều, có những ngày nắng nóng, nhiệt độ quá cao vào buổi trưa, mưa nhiều vào buổi chiều và tối làm nhiều diện tích sầu riêng của bà con bị sốc nhiệt, rụng quả non.



Năng suất sầu riêng phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm xổ nhụy, làm quả - thời điểm quyết định hiệu quả kinh tế của vụ sầu riêng hàng năm. Tuy nhiên, ảnh hưởng của thời tiết khiến nhiều hộ mất mùa, chỉ mong chờ vào giá cả thời điểm thu hoạch để bù lại tiền chi phí sản xuất.

Theo Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên, phương pháp hạn chế rụng quả ở cây sầu riêng là bà con phải thường xuyên giữ ẩm cho vườn cây. Nông dân phải thường xuyên tưới đủ nước cho cây, nếu không tưới đều, vườn sầu riêng khô, gặp mưa đột xuất thì cây sẽ bị sốc nước làm rụng quả non.

Ngoài lý do thời thiết, việc chăm sóc không đúng cách cũng sẽ ảnh hưởng đến năng suất cây sầu riêng. Nông dân không nên bón nhiều phân đạm, phân tổng hợp NPK mà cần tăng cường bón phân lân, phân kali cho vườn cây để tăng sức đề kháng cho cây và quả sầu riêng.

Trước đó, ngành nông nghiệp các tỉnh Tây Nguyên cũng đã khuyến cáo nông dân thay vì tăng diện tích cây sầu riêng cần tập trung tổ chức lại sản xuất, liên kết sản xuất, chuẩn hóa quy trình sản xuất từ lúc canh tác, thu hoạch đến chế biến, vận chuyển, phân phối sầu riêng nhằm nâng cao giá trị gia tăng.

Ngoài ra, ngành nông nghiệp các tỉnh Tây Nguyên cũng khuyến cáo nông dân mấy điểm như sau: Một: Không tự phát mở rộng diện tích trồng sầu riêng tại các vùng có điều kiện khí hậu, đất đai, tưới tiêu nước không phù hợp... Hai: Không tự phát chặt phá các loại cây trồng khác để chuyển sang trồng mới sầu riêng; không tự phát chuyển đổi vườn cà phê trồng xen sầu riêng, hồ tiêu có hiệu quả sang trồng thuần cây sầu riêng mà cần tuân thủ theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp địa phương. Ba: Đối với diện tích sầu riêng đã trồng, nông dân, doanh nghiệp cần nhanh chóng học hỏi, áp dụng kỹ thuật trồng đảm bảo cây sầu riêng phát triển bền vững, cho ra trái đạt tiêu chuẩn kỹ thuật xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và các thị trường khó tính khác...