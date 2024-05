Giá sầu riêng ngày 10/5: Bán sầu riêng giá nào cũng lãi tốt?

Cập nhật mới nhất giá sầu riêng hôm nay 10/5

Giá sầu riêng hôm nay 10/5/2024 tiếp tục đứng ở mức thấp, giá cao nhất ở miền Tây Nam bộ và thấp nhất ở Đông Nam bộ và Tây Nguyên. Sầu riêng Ri6 hàng đẹp đứng ở mức cao nhất là 88.000 đồng/kg. Giá sầu riêng Thái tại khu vực miền Tây Nam bộ đứng mức cao nhất là 115.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá sầu riêng tại vườn hôm nay: Sầu riêng Ri6 ở mức 65.000 – 88.000 đồng/kg; giá sầu riêng Thái ở mức 85.000 – 115.000 đồng/kg; sầu riêng Musangking giữ mức 160.000 – 190.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực miền Tây Nam bộ: Chủng sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô đạt 70.000 – 88.000 đồng/kg, sầu riêng Ri6 đẹp đứng ở mức 85.000-88.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp ở mức 113.000 – 115.000 đồng/kg; sầu riêng Thái xô ở mức 93.000 – 95.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực miền Đông Nam bộ: Giá sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô có mức giá thương lái thu mua 70.000 – 83.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp ở mức 110.000 -113.000 đồng/kg; trong khi đó sầu riêng Thái xô đứng ở mức 85.000 – 90.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực Tây Nguyên: Giá sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô ở mức giá thương lái mua 65.000 – 82.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp có mức 110.000 - 113.000 đồng/kg; trong khi đó sầu riêng Thái xô ở mức 85.000 – 90.000 đồng/kg.

Dưới đây là bảng giá sầu riêng hôm nay tham khảo được thương lái thu mua tại vườn sầu riêng ở miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, khu vực Tây Nguyên ngày 10/5. Tùy theo độ dài đường vận chuyển hay khu vực vận chuyển mà giá sầu riêng sẽ có sự chênh lệch ít nhiều.

Tại Đại hội cổ đông thường niên tổ chức sáng 10/5, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cho biết, có nhiều thông tin giá sầu riêng giảm, nhưng thực tế, người trồng sầu riêng vẫn đang có lãi.

The ông Đức, giá thành trồng sầu riêng bình quân của người nông dân đạt mức 20.000 đồng/kg, còn với HAGL trồng ở quy mô lớn, giá thành chỉ vào khoảng 15.000 đồng/kg. Do đó, với mức giá sầu riêng hiện nay đều lãi tốt.

Theo bầu Đức, hiện HAGL đã có hơn 1.500 ha sầu riêng, và đến cuối năm 2024, kỳ vọng sẽ đạt diện tích 2.000ha. Trong khi phần lớn sản lượng sầu riêng thu hoạch rơi vào vụ nghịch tự nhiên vào tháng 11 nên giá bán cao vì "một mình một chợ".

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam trong tháng 3 đạt 17.950 tấn, trị giá 80,5 triệu USD, giảm 27% về lượng và giảm 17% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, lũy kế đến hết quý I, xuất khẩu sầu riêng vẫn đạt gần 57.000 tấn với trị giá thu về 253 triệu USD, tăng 42% về lượng và tăng 63,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Với kết quả này, sầu riêng tiếp tục là trái cây có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất đóng góp 17% giá trị doanh thu toàn ngành rau quả.

Trong đó, chiếm hơn 90% tổng kim ngạch xuất khẩu là sầu riêng tươi và 8,5% là sầu riêng đông lạnh. Còn lại là tỷ trọng nhỏ các sản phẩm chế biến từ sầu riêng như: Sầu riêng sấy khô, nước ép sầu riêng, kem sầu riêng...

Trong tháng 3, giá xuất khẩu bình quân sầu riêng đạt 4.480 USD/tấn, giảm 5,1% so với tháng 2, nhưng tăng 13,8% so với tháng 3/2023. Tính chung quý I, giá xuất khẩu bình quân sầu riêng đạt 4.437 USD/tấn, tăng 15,2% so với cùng kỳ.

Về thị trường tiêu thụ, sầu riêng của Việt Nam vẫn chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc trong quý đầu năm với khối lượng đạt 51.500 tấn, trị giá hơn 228 triệu USD, tăng 57,5% về lượng và tăng 71% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường này chiếm đến 90% tổng xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam.

Đứng thứ hai là Thái Lan với 18 triệu USD, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 7% thị phần.

Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng sang nhiều thị trường ghi nhận mức tăng trưởng cao trong quý đầu năm như: Nhật Bản (tăng 83%); Hàn Quốc (tăng 61%); Bồ Đào Nha (tăng 71%); đặc biệt Hà Lan tăng tới 787,5%... Ngược lại, Hong Kong giảm 81,9%; Mỹ giảm 62,4%...

Sự gia tăng của mặt hàng sầu riêng đã góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu ngành hàng rau quả lần đầu tiên đạt trên 1 tỷ USD trong quý I.