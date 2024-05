Giá sầu riêng ngày 30/5: Giá sầu riêng Ri6, sầu riêng Thái đồng loạt 'lao dốc'

Cập nhật mới nhất giá sầu riêng hôm nay 30/5

Giá sầu riêng hôm nay 30/5/2024 đồng loạt lao dốc mạnh ở tât cả các chủng loại sầu riêng so với cùng thời điểm sáng qua, giá cao nhất ở miền Tây Nam bộ và thấp nhất ở Đông Nam bộ và Tây Nguyên. Sầu riêng Ri6 hàng đẹp đứng ở mức cao nhất là 68.000 đồng/kg. Giá sầu riêng Thái tại khu vực miền Đông Nam bộ đứng mức cao nhất là 100.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá sầu riêng hôm nay tại khu vực miền Tây Nam bộ: Chủng sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô đạt 50.000 – 67.000 đồng/kg, sầu riêng Ri6 đẹp đứng ở mức 65.000-67.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp ở mức 95.000 – 98.000 đồng/kg; sầu riêng Thái xô ở mức 78.000 – 80.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực miền Đông Nam bộ: Giá sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô có mức giá thương lái thu mua 50.000 – 68.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp ở mức 97.000 -100.000 đồng/kg; trong khi đó sầu riêng Thái xô đứng ở mức 78.000 – 80.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực Tây Nguyên: Giá sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô ở mức giá thương lái mua 50.000 – 65.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp có mức 95.000 - 98.000 đồng/kg; trong khi đó sầu riêng Thái xô ở mức 76.000 – 78.000 đồng/kg.

Dưới đây là bảng giá sầu riêng hôm nay tham khảo được thương lái thu mua tại vườn sầu riêng ở miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, khu vực Tây Nguyên ngày 30/5. Tùy theo độ dài đường vận chuyển hay khu vực vận chuyển mà giá sầu riêng sẽ có sự chênh lệch ít nhiều.

Giá sầu riêng tại thị trường trong nước hôm nay (30/5) ghi nhận giảm mạnh 5.000 - 30.000 đồng/kg.

Trong tháng 4/2024, Trung Quốc chi 204 triệu USD, gấp 6,5 lần cùng kỳ năm ngoái để mua sầu riêng Việt Nam. Tính trong 4 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc đã chi hơn 432 triệu USD để nhập khẩu sầu riêng nước ta, tăng 168% so với cùng kỳ năm ngoái.

Những số liệu mà Hiệp hội Rau quả Việt Nam tổng hợp từ hải quan cho thấy, Trung Quốc đang đẩy mạnh thu mua sầu riêng từ Việt Nam.

Với việc tăng số lượng nhập khẩu khiến Trung Quốc trở thành thị trường xuất khẩu sầu riêng lớn nhất của Việt Nam khi chiếm đến 92% tỷ trọng xuất khẩu trong 4 tháng, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Được biết, giá sầu riêng xuất khẩu tháng 4 quay đầu giảm về 3.972 USD/tấn. Tuy nhiên, những tháng đầu năm, giá cao nên bình quân 4 tháng giá sầu riêng xuất khẩu của Việt Nam là 4.207 USD/tấn.

Giải thích cho việc Trung Quốc tăng cường nhập khẩu sầu riêng Việt Nam, ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng do nhu cầu nội địa của quốc gia này tăng cao. Ngoài ra, xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc thuận lợi hơn khi chi phí logistics rẻ. Một nguyên nhân nữa là do Thái Lan - quốc gia dẫn đầu về cung ứng sầu riêng - có sản lượng và chất lượng bị sụt giảm do nắng nóng và hạn hán.

Sầu riêng Việt Nam vẫn có nhiều lợi thế tại Trung Quốc về sản lượng lẫn giá trị, do những năm vừa qua nông dân các tỉnh như Tiền Giang, Vĩnh Long… áp dụng thành công kỹ thuật cho sầu riêng ra hoa trái vụ. Trong khi đó, Thái Lan chỉ có sầu riêng vào tháng 5 tới tháng 8.

Dù vậy, VINAFRUIT cho rằng, việc quan trọng với ngành hàng sầu riêng Việt Nam không phải là cạnh tranh với Thái Lan mà cần nâng cao chất lượng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường.

Thông tin từ Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NNPTNT cho biết, đơn vị này đã và đang xúc tiến đàm phán với Ấn Độ để mở rộng thị trường xuất khẩu cho sầu riêng Việt Nam. Như vậy, sau thị trường Trung Quốc, thì Ấn Độ sẽ là thị trường tỉ dân đầy kỳ vọng đối với nông sản Việt Nam.