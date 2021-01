Giá thuê bất động sản công nghiệp TP.HCM "tăng chưa từng thấy"

Giá thuê bất động sản công nghiệp tăng cao nhất cả nước

Sự tăng trưởng số lượng các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc hay 1 số nước châu Âu khiến thị trường bất động sản công nghiệp trở nên sôi động và hấp dẫn. Giá bất động sản công nghiệp dự kiến sẽ liên tục tăng bởi nhu cầu của các nhà đầu tư "săn" quỹ đất mở nhà xưởng.



Theo khảo sát giá cho thuê khu công nghiệp tại TP.HCM đã tăng gần 5% so với quý 3/2020 và tăng gần 11% so với cùng kỳ năm trước đó. Nguyên do là nguồn cung hạn chế và nhu cầu đất công nghiệp tăng cao trong làn sóng các công ty dịch chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc.

Giá thuê bất động sản công nghiệp TP.HCM vẫn cao nhất cả nước, cao hơn Hà Nội 30%, cao hơn Bình Dương và Đồng Nai 60% - 70%, cao hơn gấp đôi Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại TP.HCM, tỷ lệ lấp đầy trong quý 4/2020 tăng nhẹ so với quý trước và năm trước, đạt gần 86%. Nguyên nhân là công suất sử dụng được cải thiện tại các khu công nghiệp ở các quận phía Bắc thành phố. Nguồn cung duy trì ở mức gần 2.500 ha, không thay đổi so với quý trước và cùng kỳ năm 2019.

Thông tin của CBRE Việt Nam (đơn vị tư vấn đầu tư bất động sản) cho biết, giá chào thuê đất công nghiệp tại TP.HCM đang biến động mạnh.

Tại TPHCM, một số khu công nghiệp có mức giá chào thuê đất từ 150 USD/m2 lên 300 USD/m2 đối với kỳ hạn 30-45 năm. Đây là mức được đánh giá là"tăng chưa từng thấy".

Còn về thuê kho bãi nằm trong KCN, theo khảo sát, giá giá trung bình dao động từ 60.000 - 120.000 đồng/m2.

Trên trang web tuanphongland, một công ty rao cho thuê kho xưởng diện tích từ 3.000m2 đến 80.000m2 nằm trong khu công nghiệp (KCN) Tân Phú Trung, Củ Chi, TP.HC, có giá rao là 4,3USD/m2/tháng, tương đương gần 100.000 đồng/m2.

Hay trên trang batdongsan, kho cho thuê có diện tích từ 11.000 - 15.000 m2 nằm trong KCN Cát Lái, quận 2, TP.HCM có giá là 117.000 đồng/m2/tháng (chưa VAT).

Giá thuê bất động sản công nghiệp bất hợp lý sẽ lợi bất cập hại

Trên Báo Đầu tư Chứng khoán, bà Trang Bùi, Giám đốc Thị trường JLL Việt Nam cho biết, giá thuê đất công nghiệp tuy tăng mạnh, nhưng không phải ở tất cả các khu công nghiệp, mà xuất hiện ra ở những khu vực có vị trí đắc địa, giao thông thuận lợi và quỹ đất hiện không còn nhiều. Những khu vực này sẽ thuận lợi cho việc đặt nhà máy sản xuất nên nhà đầu tư vẫn lựa chọn, cho dù có mức giá cao hơn đáng kể so với những khu vực khác.

"Lựa chọn hàng đầu để xây dựng nhà xưởng sản xuất của các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, là các khu công nghiệp đã được đầu tư đồng bộ về mặt hạ tầng. Tuy nhiên, tại Việt Nam hiện nay, không nhiều khu công nghiệp đáp ứng được yêu cầu này, mà chỉ đơn thuần là san lấp mặt bằng, chờ nhà đầu tư nước ngoài tới thuê và hoàn thiện dần", bà Trang nói.

Trên báo chí, ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch CTCP Khoáng sản và xây dựng Bình Dương (KSB) cũng cho hay, mức giá cho thuê cao sẽ nằm ở những khu vực gần trung tâm, được kết nối hạ tầng một cách đầy đủ, đồng bộ từ chất lượng lao động, logistics, đến các dịch vụ phụ trợ, các khu công nghiệp phải kết nối thuận tiện với các cửa khẩu, cảng biển, sân bay, cao tốc…

Tuy nhiên, theo ông Đạt, nếu giá thuê đất tăng bất hợp lý thì sẽ lợi bất cập hại, bởi chi phí thuê quá cao sẽ làm tăng chi phí đầu tư ban đầu, gây ảnh hưởng tới lợi nhuận, dẫn đến tâm lý e ngại của các nhà đầu tư.