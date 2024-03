Giá tiêu tăng đến gần 100.000 đồng/kg, trộm vào tận sân vườn để ăn cắp, người dân phải lắp camera bảo vệ

Hộ bà Nguyễn Thị Thúy Vân (thôn 2, xã Ea Bhốk) mới đây đã bị kẻ gian trộm cắp tiêu ngay tại nhà của mình. Bà Vân cho hay, sau khi thu hoạch tiêu, gia đình bà tiến hành xay xát rồi đem phơi khoảng 2 - 3 nắng to mới mang đóng vào bao để bán. Những mẻ tiêu mới phơi được một nắng, gia đình bà chỉ gom lại và tủ bạt để ở sân.



Vào rạng sáng 28/2, lợi dụng thời điểm đêm khuya, kẻ gian đã đột nhập vào sân hốt trộm hơn 40kg tiêu và tẩu thoát. Tiếp nhận tin báo của người dân, Công an xã Ea Bhốk đã tiến hành xác minh, điều tra và đã bắt giữ được ba đối tượng trộm cắp nông sản của gia đình bà Vân.

Nông dân huyện Cư Kuin thu hoạch hồ tiêu.

Xã Ea Bhốk là một trong những địa phương có diện tích trồng hồ tiêu lớn của huyện Cư Kuin, toàn xã có khoảng 888ha hồ tiêu đang cho thu hoạch, nằm rải rác ở 17 thôn, buôn. Đây cũng là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự (ANTT), nổi lên một số vấn đề nhức nhối như: trộm cắp, gây rối trật tự… gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Do đó, ngay từ tháng 11/2023, lực lượng công an xã đã xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo ANTT mùa thu hoạch hồ tiêu. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ tài sản cho nhân dân thông qua hệ thống loa phát thanh cơ sở và các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo…

Công an xã thường xuyên phối hợp với lực lượng quân sự xã, công an viên các thôn, buôn tăng cường tuần tra, kiểm soát tại những địa bàn trọng điểm, khu vực giáp ranh giữa các xã nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền cho các đại lý, cơ sở kinh doanh, thu mua nông sản trên địa bàn xã ký cam kết không thu mua hồ tiêu vào ban đêm, cũng như những sản phẩm hồ tiêu không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng…

Bên cạnh đó, tiến hành rà soát, nắm danh sách số người từ nơi khác đến lưu trú, tạm trú, làm thuê trong các thôn, buôn, doanh nghiệp trên địa bàn. Đối với các đối tượng đã có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp, tiêu thụ nông sản, lực lượng công an xã thường xuyên theo dõi, giáo dục, nếu có căn cứ thì xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đại úy Trần Như Quỳnh, Phó Trưởng Công an xã Ea Bhốk cho biết, qua triển khai các giải pháp của lực lượng công an, đến nay tình hình ANTT mùa vụ hồ tiêu tương đối ổn định, từ đầu mùa thu hoạch hồ tiêu đến nay, trên địa bàn xã mới xảy ra một vụ trộm cắp nông sản.

Đặc biệt, mô hình “Camera giám sát ANTT” được thực hiện 100% từ nguồn xã hội hóa đã góp phần quan trọng phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Đến nay, toàn xã có 69 “mắt thần” camera hỗ trợ lực lượng công an trong công tác điều tra, xác minh các vụ án, vụ việc.

Công an xã Ea Bhốk (huyện Cư Kuin) tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trong mùa thu hoạch hồ tiêu.

Những ngày này, bên cạnh việc khẩn trương thu hoạch hồ tiêu, người dân trong huyện cũng tăng cường tuần tra, cảnh giác trước nạn trộm cắp hồ tiêu. Theo bà Nguyễn Thị Bình (thôn 23, xã Ea Ning), rút kinh nghiệm từ nhiều vụ trộm cắp nông sản như cà phê, hồ tiêu đã xảy ra trên địa bàn huyện những năm qua, sau khi thu hoạch hồ tiêu về, gia đình bà nhanh chóng để tất cả vào trong kho và khóa lại cẩn thận.

Để đảm bảo an toàn trong lúc phơi tiêu, gia đình bà luôn bố trí người ở nhà để trông coi, kèm theo đó lắp đặt thêm hệ thống camera để tiện cho việc quan sát, theo dõi và kịp thời phát hiện kẻ gian trộm cắp tài sản.

Thiếu tá Phan Đình Đức, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an huyện Cư Kuin) thông tin, để đảm bảo ANTT vụ thu hoạch hồ tiêu niên vụ 2023 - 2024, lực lượng công an huyện đã phối hợp với công an các xã thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp trong những buổi họp thôn, buôn để người dân nâng cao cảnh giác.

Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa việc bảo đảm ANTT, ngoài sự nỗ lực của lực lượng chức năng thì mỗi người dân cần nêu cao ý thức, tuyệt đối không chủ quan, lơ là và có biện pháp phù hợp để bảo vệ tài sản của mình. Đồng thời, khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để điều tra, truy bắt các đối tượng, góp phần bảo đảm ANTT ở địa phương.