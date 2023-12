Giá tôm tỷ đô tăng mạnh ở Bà Rịa-Vũng Tàu, bắt 4 ao được 8 tấn, một nông dân trúng đậm Giá một loại thủy sản ngon tăng mạnh ở Bà Rịa-Vũng Tàu, bắt 4 ao được 8 tấn, nông dân này lãi 400 triệu

Hơn 1 tháng qua, giá tôm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tăng mạnh. Ông Lê Trọng Nghĩa (ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, giá tôm thẻ chân trắng loại 40 con/kg có giá 160 ngàn đồng/kg (tăng 40 ngàn đồng/kg so với thời điểm đầu tháng 10/2023).