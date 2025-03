Giá USD hôm nay 22/3: Phục hồi phiên thứ 2 liên tiếp

Giá USD hôm nay 22/3 thế giới hồi phục

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,3% so với đầu giờ sáng qua lên mức 103,8.

Diễn biến chỉ số USD Index. Nguồn: investing.com.

Chỉ số DXY cố gắng thoát khỏi mức thấp năm 2025 là 103,20 đạt được vào thứ Ba, sau khi tờ Financial Times đưa tin các nước châu Âu đang lập kế hoạch đảm nhận trách nhiệm phòng thủ của lục địa này từ Hoa Kỳ (US), bao gồm cả một lời đề nghị với chính quyền Trump về một cuộc chuyển giao có quản lý trong năm đến 10 năm tới.

Trong khi đó, áp lực đang gia tăng khi ngày 2/4 là hạn chót để Hoa Kỳ áp dụng chính sách thuế quan đối ứng. Thị trường hiện đang cố gắng nắm bắt tác động mà thuế quan có thể gây ra, mặc dù hiện tại, điều này vẫn chưa rõ ràng.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) Jerome Powell cho biết trong cuộc họp báo sau cuộc họp mới nhất của Fed vào thứ Tư rằng các khoản thuế sẽ có tác động tạm thời đến lạm phát.

Thị trường có vẻ tin vào những lời đó, tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn còn sự không chắc chắn. Nguyên nhân do tại lần cuối cùng Chủ tịch Fed Powell nói rằng tác động chỉ là tạm thời, Fed đã phải tăng lãi suất chính sách từ 0,25% lên 5,5% trong kỷ nguyên hậu Covid khi lạm phát có vẻ cứng nhắc, không phải tạm thời. Ngân hàng trung ương phải mất hơn một năm để xác nhận điều đó.

Giá USD hôm nay 22/3 trong nước

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.813 VND. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.572- 26.053 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.617 - 25.997 đồng.

Tỷ giá trung tâm. Nguồn: sbv.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.370 - 25.760 VND/USD, tăng 20 đồng mỗi chiều so với cập nhật đầu giờ sáng qua.

Hay tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.275 - 25.855 VND/USD, giảm 100 đồng chiều mua và tăng 120 đồng chiều bán so với sáng qua.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.343 - 25.867 VND/USD. Tại ACB, nhà băng này niêm yết giá USD mua/bán lần lượt là 25.390 - 25.770 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.870 - 25.970 VND/USD, tăng 30 đồng mỗi chiều mua và bán so với cùng thời điểm khảo sát ngày hôm qua. Như vậy, hiện giá bán USD trên thị trường tự do "đắt" hơn nhiều nhất 100 đồng so với tại ngân hàng.

Kết quả đấu thầu thị trường mở phiên ngày 21/3. Nguồn: sbv.

Trong phiên giao dịch ngày 21/3, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, NHNN chào thầu 12.710,12 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày; 8.988,2 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày; 3.913,14 tỷ đồng ở kỳ hạn 35 ngày và 1.623,64 tỷ đồng với kỳ hạn 91 ngày. Tất cả khoản trên đều có lãi suất 4%. Kết quả, toàn bộ 27.235,1 tỷ đồng được trúng thầu.