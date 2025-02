Giá USD hôm nay 5/2: Thế giới lao dốc, tỷ giá ngân hàng lao dốc

Giá USD hôm nay 5/2 trên thế giới lao dốc

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm gần 1% so với cập nhật đầu giờ sáng qua, hiện ở mức 107,84.

Chỉ số USD Index lao dốc. Nguồn: investing.com.

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) phản ứng ngay sau khi báo cáo việc làm mở của Jolts tại Hoa Kỳ trong tháng 12 được công bố với kết quả thấp hơn nhiều so với dự kiến là 7,6 triệu so với dự kiến là 8 triệu. Khi số liệu của JOLTS đang bắt đầu giảm dần theo từng tháng, các nhà phân tích cho rằng, rõ ràng là thị trường việc làm Hoa Kỳ đang bắt đầu chứng kiến nhu cầu lao động thấp hơn.

Ngoài ra, thị trường cũng phản ứng với động thái liên quan đến các chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Cụ thể, Mexico và Canada, nơi chứng kiến việc áp thuế của Hoa Kỳ hoãn một tháng, còn chính sách đánh thêm 10% thuế với hàng nhập từ Trung Quốc vẫn thực thi từ ngày 4/2. Ngay sau đó, Trung Quốc đáp trả, thông báo áp thuế 15% lên than đá, khí hóa lỏng (LNG) và 10% với dầu thô, máy móc trang trại và một số loại ôtô bị từ Mỹ, kể từ ngày 10/2.

Các nhà đầu tư lo ngại rằng, những chính sách thuế quan của ông Trump có thể góp phần gây áp lực lạm phát trong nền kinh tế Hoa Kỳ.

Đáng chú ý, thị trường đang chờ đợi phát biểu của hai quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) – Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic và Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly. Những bình luận của họ có thể tác động đến kỳ vọng chính sách tiền tệ và ảnh hưởng đến diễn biến của đồng USD.

Ngoài ra, các nhà giao dịch đang chờ dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ vào thứ Sáu, dự kiến sẽ định hình định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Giá USD hôm nay 5/2 trong nước: Tỷ giá trung tâm cao nhất 1 năm

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.360 VND/USD, tăng 35 đồng so với phiên trước đó. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.142 – 25.578 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm. Ảnh: sbv.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 24.970 - 25.360 VND/USD, giảm 140 đồng mỗi chiều so với cập nhật phiên trước đó.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 24.850 - 25.430 VND/USD, lần lượt giảm 115 đồng và 111 đồng so với cập nhật phiên trước đó.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 24.927 - 25.448 VND/USD. Tại Eximbank, tỷ giá USD hiện ở mức 24.950 - 25.390 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.620 - 25.740 VND/USD, lần lượt giảm 30 đồng và 10 đồng so với sáng qua.

Như vậy, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất khoảng 770 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 292 đồng.