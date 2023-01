Giá vật liệu hôm nay 11/1: Giá thép vẫn tăng "nóng"

Giá vật liệu hôm nay 11/1: Giá sắt thép xây dựng hôm nay trên Sàn giao dịch Thượng Hải

Giá thép hôm nay giao tháng 5/2023 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 32 nhân dân tệ lên mức 4.141 nhân dân tệ/tấn.

Giá thép giao kỳ hạn tháng 10/2023 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 10 nhân dân tệ, lên mức 4,064 nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt trong phiên giao dịch ngày 10/1 tăng do lạc quan khi Trung Quốc tăng cường hỗ trợ chính sách cho lĩnh vực bất động sản trong nước đang suy yếu, nhưng những lo ngại về sự bùng phát Covid-19 tại địa phương đã khiến nguyên liệu sản xuất thép trong tuần giảm.

Giá quặng sắt được giao dịch nhiều nhất trong tháng 5 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên của Trung Quốc đã kết thúc giao dịch trong ngày cao hơn 1,9% lên mức 855 nhân dân tệ (tương đương 124,72 USD)/tấn.

Trong phiên giao dịch của tuần đầu tiên trong năm 2023 bị chi phối bởi tin tức về số ca nhiễm Covid tại nhà sản xuất thép hàng đầu Trung Quốc gia tăng, hợp đồng chuẩn của Đại Liên đã giảm 1,3% trong tuần cho đến nay.

Trên Sàn giao dịch Singapore, giá quặng sắt chuẩn tháng 2 tăng 1,9% lên 117,30 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch Thượng Hải giá thép cây và thép cuộn cán nóng đều tăng 2,7%, giá dây thép cuộn tăng 2% và giá thép không gỉ tăng 0,2%.

Trung Quốc đang có kế hoạch nới lỏng các hạn chế vay đối với các nhà phát triển bất động sản.

Các nhà quản lý Trung Quốc cho biết họ đã thiết lập một cơ chế điều chỉnh linh động đối với lãi suất thế chấp với những người mua nhà lần đầu.

Giá các nguyên liệu đầu vào sản xuất thép khác của Đại Liên cũng tăng, với giá than cốc và than luyện cốc lần lượt tăng 1,9% và 2,8% do lo ngại về nguồn cung vẫn còn bất chấp động thái của Trung Quốc tiếp tục nhập khẩu than từ Australia.

Tuy nhiên, các yếu tố cơ bản của thị trường yếu kém, kết hợp với môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức do sự bùng phát của Covid, có thể sẽ khiến giá cả biến động trước lễ đón Tết Nguyên đán kéo dài một tuần kể từ ngày 21/1 và thậm chí sau đó.

Các hoạt động công nghiệp và xây dựng ở Trung Quốc thường bị đình trệ trong kỳ nghỉ đông và nghỉ lễ.

Các chuyên gia kinh tế của HSBC cho biết trong một lưu ý, trong ngắn hạn, nguy cơ ‘tăng đột biến’ về số ca nhiễm Covid-19 có thể dẫn đến sự suy thoái mạnh. Vào quý II/2023, nhu cầu tiêu dùng bị dồn nén sẽ thúc đẩy sự phục hồi mạnh mẽ, nâng nền kinh tế Trung Quốc đại lục lên một cách rộng rãi hơn.

Theo Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (MXV), với xu hướng phục hồi mạnh mẽ của giá sắt thép trên thế giới trong khoảng hơn 2 tháng trở lại đây, giá sắt thép trong nước cũng bắt đầu có những dấu hiệu tăng trở lại. Vào cuối tuần trước, nhiều doanh nghiệp thép cũng đã điều chỉnh tăng đối với một số loại thép. Điển hình, thép cuộn CB240 đồng loạt tăng.

Về tình hình xuất khẩu sắt thép của Việt Nam trong tháng cuối cùng của năm 2022 cũng đã có sự khởi sắc hơn. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, Việt Nam đã xuất khẩu 823.128 tấn sắt thép trong tháng 12/2022, tăng 40,2% so với tháng trước đó. Kim ngạch xuất khẩu cũng tăng hơn 24%, đạt hơn 584 triệu đồng.

Trong tháng 12, Việt Nam tiếp tục nhập siêu hơn 123.000 tấn sắt thép, tuy nhiên, lượng nhập siêu cũng đã giảm đáng kể so với con số khoảng 376.000 tấn vào tháng 11. Như vậy, xét cả năm 2022, nước ta đã quay trở lại nhập siêu hơn 3,3 triệu tấn sắt thép, sau khi lần đầu ghi nhận xuất siêu sau nhiều năm vào năm 2021. Mặc dù vẫn còn đối diện với nhiều thách thức, song tín hiệu tích cực hơn đối với ngành sắt thép vào đầu năm, cùng kỳ vọng về sự phục hồi nhu cầu tại một số quốc gia châu Á trong thời gian tới, sẽ hỗ trợ cho ngành thép trong nước.

Giá vật liệu trong nước hôm nay 11/1

Ngày 6/1, thị trường thép trong nước có sự điều chỉnh giá bán với dòng thép cuộn CB240. Trong lần điều chỉnh này, thép Hòa Phát tăng giá mạnh sản phẩm thép cuộn CB240 200 đồng, lên mức 14.940 đồng/kg tại thị trường miền Bắc. Thép Việt Đức, dòng thép cuộn CB240 tăng 200 đồng, ở mức 15.050 đồng/kg tại thị trường miền Trung. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 tăng giá lần thứ 3 trong vòng 30 ngày, qua ngưỡng 14.870 đồng/kg tại thị trường miền Nam.

Sau khoảng thời gian ổn định, các doanh nghiệp thép lại rục rịch điều chỉnh , đây là đợt điều chỉnh giá đầu tiên trong năm 2023. Cuối năm 2022, nhiều thương hiệu đã điều chỉnh giá vài lần.

Thị trường thép đang chờ đợi những tín hiệu tích cực trong đầu năm 2023 bởi theo thông lệ đây là giai đoạn nhu cầu thép tăng lên khi các công trình xây dựng gấp rút đẩy mạnh tiến độ.

Hiệp hội thép Việt Nam (VSA) cho rằng, nhu cầu thép năm nay có thể tăng mạnh hay không vẫn còn phụ thuộc nhiều yếu tố, nhất là khi tồn kho thép của các doanh nghiệp trong nước vẫn còn cao, các nhà sản xuất cần thời gian để xử lý.

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát, với thép cuộn CB240 tăng mạnh giá bán 200 đồng, lên mức 14.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.020 đồng/kg.

Thép Việt Ý cũng tăng 200 đồng với dòng thép cuộn CB240 lên mức 14.900 đồng/kg; còn thép D10 CB300 vẫn bình ổn, có giá 15.000 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 cũng tăng 200 đồng, lên mức 14.820 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.920 đồng/kg.

Thép VAS, dòng điện cuộn CB240 ở mức 14.870 đồng/kg - tăng 200 đồng; dòng thép thanh sơn D10 CB300 có giá 14.870 đồng/kg.

Tương tự, thép Việt Nhật, với dòng thép cuộn CB240 thay đổi từ mức 14.670 đồng/kg lên 14.870 đồng/kg; thép thanh sơn D10 CB300 ở mức 14.870 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Đức, với thép cuộn CB240 tăng 210 đồng, lên mức 14.700 đồng/kg; với thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.900 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.860 đồng/kg - tăng 200 đồng; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.010 đồng/kg.

Thép Pomina tiếp tục ổn định từ ngày 24/12 đến nay, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.120 đồng/kg; dòng thép thanh sơn D10 CB300 có giá 16.320 đồng/kg.

Thép Việt Đức, dòng thép cuộn CB240 tăng 200 đồng, ở mức 15.050 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.250 đồng/kg.

Thép VAS, với thép cuộn CB240 tăng 200 đồng, chạm mức 14.870 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.870 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, dây chuyền thép cuộn CB240 cũng tăng 200 đồng, hiện ở mức 14.910 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.760 đồng/kg.

Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.060 đồng/kg; thép thanh sơn D10 CB300 ở mức 16.060 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 tăng giá lần thứ 3 trong vòng 30 ngày qua ngưỡng 14.870 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.870 đồng/kg.

Thép Tung Ho, với thép cuộn CB240 tăng giá 15.070 đồng/kg - tăng 200 đồng; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.870 đồng/kg.

