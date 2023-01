Giá vật liệu hôm nay 10/1: Giá thép tiếp đà tăng lên

Giá vật liệu hôm nay 10/1: Giá sắt thép xây dựng hôm nay trên Sàn giao dịch Thượng Hải

Giá thép hôm nay giao tháng 5/2023 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 10 nhân dân tệ lên mức 4.110 nhân dân tệ/tấn.

Giá thép giao kỳ hạn tháng 10/2023 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 5 nhân dân tệ, lên mức 4,054 nhân dân tệ/tấn.

Trong bối cảnh khó khăn đầy biến động của ngành thép, Tổng công ty thép Việt Nam (VNSteel) vẫn ghi nhận doanh thu 40.000 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với mức đỉnh lịch sử của năm 2021.

Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSteel - Mã: TVN) đã công bố kết quả kinh doanh năm 2022 với doanh thu hợp nhất là 40.000 tỷ đồng, giảm 2%, tương ứng giảm 857 tỷ đồng so với kết quả kiểm toán năm ngoái. Trong đó doanh thu công ty mẹ gần 3.768 tỷ đồng, giảm 28%.

Với kết quả này, VNSteel đã vượt 5% kế hoạch doanh thu hợp nhất năm và thực hiện 82% chỉ tiêu công ty mẹ.

Công ty chưa công bố lợi nhuận sau thuế cả năm 2022. 9 tháng đầu năm, VNSteel đã lỗ trước thuế 382,79 tỷ đồng, còn cách xa mục tiêu lợi nhuận là 550 tỷ.

VNSteel cho biết, năm 2022, diễn biến thị trường thép phát sinh những biến động bất ngờ thậm chí trái thông lệ. Giá các mặt hàng năng lượng (xăng dầu, khí đốt) và các mặt hàng nguyên vật liệu chính dùng cho sản xuất thép (than, quặng sắt, thép phế…) đột ngột tăng cao trong giai đoạn đầu năm.

Một số mặt hàng đã chạm các mốc cao kỷ lục nhưng sau đó bất ngờ giảm giá nhanh và mạnh, chạm mức đáy của hai năm liên tiếp, trong đó giảm giá là xu hướng chủ đạo từ tháng 5 cho tới gần cuối năm. Từ những yếu tố đó đã tác tộng mạnh mẽ tới doanh thu và lợi nhuận của tổng công ty.

Theo báo cáo được Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) công bố ngày 19/12/2022, lũy kế 11 tháng đầu năm, sản xuất thép thành phẩm cả nước 27,12 triệu tấn, giảm hơn 11% so với cùng kỳ năm 2021. Bán hàng thép thành phẩm đạt 25,1 triệu tấn, giảm 6,8%.

Theo VSA, giá nguyên liệu sản xuất thép giảm liên tục từ tháng 4/2022 đến nay khiến các nhà máy thép gặp nhiều khó khăn, cùng với sụt giảm nhu cầu tiêu thụ thép khi thị trường bất động sản chững lại, biến động tỷ giá đồng ngoại tệ.

Đa phần các nhà máy đều trong tình trạng khó khăn do hàng tồn kho giá cao. Các nhà máy có kết quả kinh doanh giảm sút do cạnh tranh về giá bán và thị phần, hiện nay đã tạm ngưng việc giảm giá bán. Điều này khiến thị trường trở nên bình ổn hơn trước, thúc đẩy việc tiêu thụ và từng bước tái tạo tồn kho. Các công ty thương mại, nhà phân phối hạn chế mua vào, giao dịch kém đi, chủ yếu nhắm đến việc thu hồi công nợ do gần cuối năm.

Theo dự báo, năm 2023 đầu ra của ngành thép sẽ còn gặp nhiều khó khăn, VNSteel đưa ra mục tiêu thận trọng với sản lượng thép thành phẩm khoảng hơn 3,4 triệu tấn. Tổng doanh thu hợp nhất khoảng 35.800 tỷ đồng, giảm 10,5% so với kết quả năm 2022. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế khoảng 50 tỷ đồng. Doanh thu công ty mẹ VNSteel kỳ vọng 1.899 tỷ đồng và phấn đấu có lãi.

Ngày 6/1, thị trường thép trong nước có sự điều chỉnh giá bán với dòng thép cuộn CB240. Trong lần điều chỉnh này, thép Hòa Phát tăng giá mạnh sản phẩm thép cuộn CB240 200 đồng, lên mức 14.940 đồng/kg tại thị trường miền Bắc. Thép Việt Đức, dòng thép cuộn CB240 tăng 200 đồng, ở mức 15.050 đồng/kg tại thị trường miền Trung. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 tăng giá lần thứ 3 trong vòng 30 ngày, qua ngưỡng 14.870 đồng/kg tại thị trường miền Nam.

Sau khoảng thời gian ổn định, các doanh nghiệp thép lại rục rịch điều chỉnh , đây là đợt điều chỉnh giá đầu tiên trong năm 2023. Cuối năm 2022, nhiều thương hiệu đã điều chỉnh giá vài lần.

Thị trường thép đang chờ đợi những tín hiệu tích cực trong đầu năm 2023 bởi theo thông lệ đây là giai đoạn nhu cầu thép tăng lên khi các công trình xây dựng gấp rút đẩy mạnh tiến độ.

Hiệp hội thép Việt Nam (VSA) cho rằng, nhu cầu thép năm nay có thể tăng mạnh hay không vẫn còn phụ thuộc nhiều yếu tố, nhất là khi tồn kho thép của các doanh nghiệp trong nước vẫn còn cao, các nhà sản xuất cần thời gian để xử lý.

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát, với thép cuộn CB240 tăng mạnh giá bán 200 đồng, lên mức 14.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.020 đồng/kg.

Thép Việt Ý cũng tăng 200 đồng với dòng thép cuộn CB240 lên mức 14.900 đồng/kg; còn thép D10 CB300 vẫn bình ổn, có giá 15.000 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 cũng tăng 200 đồng, lên mức 14.820 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.920 đồng/kg.

Thép VAS, dòng điện cuộn CB240 ở mức 14.870 đồng/kg - tăng 200 đồng; dòng thép thanh sơn D10 CB300 có giá 14.870 đồng/kg.

Tương tự, thép Việt Nhật, với dòng thép cuộn CB240 thay đổi từ mức 14.670 đồng/kg lên 14.870 đồng/kg; thép thanh sơn D10 CB300 ở mức 14.870 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Đức, với thép cuộn CB240 tăng 210 đồng, lên mức 14.700 đồng/kg; với thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.900 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.860 đồng/kg - tăng 200 đồng; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.010 đồng/kg.

Thép Pomina tiếp tục ổn định từ ngày 24/12 đến nay, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.120 đồng/kg; dòng thép thanh sơn D10 CB300 có giá 16.320 đồng/kg.

Thép Việt Đức, dòng thép cuộn CB240 tăng 200 đồng, ở mức 15.050 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.250 đồng/kg.

Thép VAS, với thép cuộn CB240 tăng 200 đồng, chạm mức 14.870 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.870 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, dây chuyền thép cuộn CB240 cũng tăng 200 đồng, hiện ở mức 14.910 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.760 đồng/kg.

Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.060 đồng/kg; thép thanh sơn D10 CB300 ở mức 16.060 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 tăng giá lần thứ 3 trong vòng 30 ngày qua ngưỡng 14.870 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.870 đồng/kg.

Thép Tung Ho, với thép cuộn CB240 tăng giá 15.070 đồng/kg - tăng 200 đồng; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.870 đồng/kg.

