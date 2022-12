Giá vật liệu hôm nay 12/12: Giá thép vẫn tăng, xi măng dư thừa lớn

Giá vật liệu hôm nay 12/12: Giá sắt thép xây dựng hôm nay trên Sàn giao dịch Thượng Hải

Giá thép hôm nay giao tháng 5/2023 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 15 nhân dân tệ lên mức 3.924 nhân dân tệ/tấn.

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ở Trung Quốc vào giữa tháng 1/2023, giá quặng sắt đang trên đà phục hồi nhờ được hỗ trợ bởi một số nới lỏng đối với hạn chế Covid-19 và những chính sách nhằm vực dậy lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn.

Giá quặng sắt 62% Fe được giao đến miền Bắc Trung Quốc đã tăng hơn 15% lên hơn 110 USD/tấn và hơn 30% kể từ mức thấp vào cuối tháng 10 là khoảng 76 USD/tấn.

Tuy nhiên, hiện không có khả năng giá sẽ lại lần nữa đạt mức cao nhất trong năm 2022 là hơn 158 USD/tấn vào tháng 4 - thời điểm giúp tăng thu nhập của các công ty khai thác lớn vào giữa năm.

Giá thép hôm nay giao tháng 5/2023 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 15 nhân dân tệ lên mức 3.924 nhân dân tệ/tấn.

Trong khi thị trường thép có vẻ phục hồi về giá thì xi măng đang được dự báo tiếp tục dư thừa trong thời gian tới. Theo Hiệp hội xi măng Việt Nam (VNCA), trong tháng 10 toàn ngành sản xuất hơn 6,3 triệu tấn tăng nhẹ so với tháng 9. Tiêu thụ xi măng nội địa trong tháng 10 đạt 5,38 triệu tấn bằng tăng 16% so với tháng 9 và tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2021.

Việt Nam là quốc gia có năng lực sản xuất xi măng đứng thứ ba thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ, với khả năng sản xuất khoảng 107 triệu tấn/năm.

Tuy nhiên, VNCA thừa nhận, thách thức lớn của ngành hiện tại là tình trạng mất cân đối cung - cầu. Dư cung lớn và phụ thuộc vào xuất khẩu là thực tế của ngành xi măng trong những năm gần đây.

Theo Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT, ngành xi măng Việt Nam đang ở trong tình trạng dư thừa nguồn cung khi công suất sản xuất vượt quá nhu cầu tại thị trường trong nước những vẫn đang thiếu các nhà máy sản xuất xi măng quy mô lớn.

Một vấn đề nữa mà ngành xi măng phải đương đầu trong năm nay và năm 2023 là xuất khẩu khó hơn do các nước nhập khẩu xi măng, clinker tiếp tục thực hiện nhiều chính sách bảo hộ sản xuất xi măng trong nước, áp dụng các hàng rào kỹ thuật thương mại, giá cước vận chuyển cao...

VNCA cho rằng ngành xi măng sẽ phải tiếp tục kỳ vọng vào những tín hiệu tích cực từ việc giải ngân mạnh mẽ của Chính phủ đối với nhiều dự án đầu tư công trong năm 2022 - 2023 sẽ bù đắp phần nào sự sụt giảm của thị trường xuất khẩu.

Giá vật liệu trong nước hôm nay 12/12

Ngày 8/12, các thương hiệu như Pomina, Việt Ý, Việt Nhật, Việt Sing, Kyoei đồng loạt nâng 300.000 - 390.000 đồng/tấn với thép xây dựng, lên khoảng 14,5 – 16,3 triệu đồng/tấn, theo số liệu của Steel Online; trong khi Hòa Phát và thép Miền Nam vẫn giữ nguyên giá bán so với đợt điều chỉnh gần nhất vào giữa tháng 10.

Trong lần điều chỉnh này, thép Pomina có mức tăng mạnh nhất. Theo đó, công ty tăng lần lượt 390.000 đồng/tấn và 380.000 đồng/tấn đối với thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300. Sau điều chỉnh, giá hai loại thép này lần lượt là 16,1 triệu đồng/tấn và 16,3 triệu đồng/tấn.

Tiếp đó, thương hiệu thép Việt Ý cũng nâng 310.000 đồng/tấn với dòng thép cuộn CB240, lên mức 14,7 triệu đồng/tấn; tăng 300.000 đồng/tấn với thép thanh vằn D10 CB300 lên 15 triệu đồng/tấn.

Thép Kyoei miền Bắc cũng nâng 300.000 đồng/tấn và 310.000 đồng/tấn với hai dòng thép CB240 và D10 CB 300, lên 14,6 triệu đồng/tấn và 15 triệu đồng/tấn.

Còn thép Việt Nhật đồng loạt tăng 310.000 đồng với cả hai dòng thép, hiện thép cuộn CB240 ở mức 14,6 triệu đồng/tấn; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14,8 triệu đồng/tấn.

Thép Việt Sing cũng tăng 310.000 đồng với thép cuộn CB240, lên 14,6 triệu đồng/tấn và nâng 300.000 đồng/tấn với thép thanh vằn D10 CB300, ở mức 14,9 triệu đồng/tấn.

Sau khoảng 1,5 tháng giá thép đi ngang, đến đầu tháng 12, các doanh nghiệp thép rục rịch điều chỉnh giá thép, song các đợt tăng/giảm không đồng nhất. Trong vòng một tuần qua nhiều thương hiệu đã điều chỉnh giá hai lần, trong khi giá thép của Hòa Phát, thép Miền Nam vẫn giữ nguyên.

Thương hiệu thép Hòa Phát giữ nguyên giá thép so với đợt điều chỉnh gần nhất vào giữa tháng 10. Hiện, giá thép cuộn CB240 của Hòa Phát đang ở mức 14,5 triệu đồng/tấn, thép thanh vằn D10 CB300 khoảng 14,6 triệu đồng/tấn.

Thép Miền Nam với dòng thép cuộn CB240 ở mức 15,2 triệu đồng/tấn; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15,5 triệu đồng/tấn.

Diễn biến giá thép Hòa Phát. Nguồn: Steel Online

Diễn biến giá thép Việt Ý. Nguồn: Steel Online

Thị trường thép đang chờ đợi những tín hiệu tích cực trong đầu năm tới bởi theo thông lệ đây là giai đoạn nhu cầu thép tăng lên khi các công trình xây dựng gấp rút đẩy mạnh tiến độ.



Hiệp hội thép Việt Nam (VSA) cho rằng, nhu cầu thép năm tới có thể tăng mạnh hay không vẫn còn phụ thuộc nhiều yếu tố, nhất là khi tồn kho thép của các doanh nghiệp trong nước vẫn còn cao, các nhà sản xuất cần thời gian để xử lý.

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép VAS vào ngày 8/12 điều chỉnh giá thép, với thép cuộn CB240 đứng ở mức 14.570 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.570 đồng/kg.

Thương hiệu thép Hòa Phát giữ nguyên giá bán, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.600 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý, hiện thép cuộn CB240 ở mức 14.750 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.050 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 giữ nguyên ở mức 14.280 đồng/kg; còn thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.090 đồng/kg.

Thép Việt Sing, hiện thép cuộn CB240 ở mức 14.620 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.920 đồng/kg.

Thép Việt Nhật điều chỉnh giá, với dòng thép cuộn CB240 có giá 14.620 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.820 đồng/kg.

Giá vật liệu hôm nay 12/12

Giá vật liệu hôm nay 12/12

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.310 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.820 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.850 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.250 đồng/kg.

Thép VAS, với thép cuộn CB240 ở mức 14.570 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.870 đồng/kg.

Thép Pomina, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.120 đồng/kg; tuy nhiên, dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.320 đồng/kg.

Giá vật liệu hôm nay 12/12

Giá vật liệu hôm nay 12/12

Giá thép tại miền Nam

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 đứng ở mức 14.310 đồng/kg; còn với thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.620 đồng/kg.

Thép Hòa Phát, dòng thép cuộn CB240 còn ở mức 14.360 đồng/kg; trong khi đó, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.570 đồng/kg.

Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.960 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.170 đồng/kg.

Thép Miền Nam, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.220 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.1530 đồng/kg.

Giá vật liệu hôm nay 12/12