Giá vật liệu hôm nay 18/1: Giá thép lại đảo chiều tăng lên.

Giá vật liệu hôm nay 18/1: Giá sắt thép xây dựng hôm nay trên Sàn giao dịch Thượng Hải

Giá thép hôm nay giao tháng 5/2023 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 55 nhân dân tệ lên mức 4.157 nhân dân tệ/tấn.

Giá thép giao kỳ hạn tháng 10/2023 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 63 nhân dân tệ, lên mức 4.103 nhân dân tệ/tấn.

Trước đó, ngày 17/1, giá quặng sắt Đại Liên sụt giảm do ảnh hưởng bởi dữ liệu kinh tế Trung Quốc.

Giá quặng sắt kỳ hạn tại Đại Liên giảm sau khi tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc vào năm 2022 giảm xuống mức thấp nhất trong gần nửa thế kỷ, làm dấy lên lo ngại về lạm phát trên toàn thế giới.

Trên Sàn giao dịch Đại Liên, giá quặng sắt được giao dịch nhiều nhất trong tháng 5 giảm 1,3% xuống mức 835,0 nhân dân tệ (tương đương 123,32 USD)/tấn.

Trên Sàn giao dịch Singapore, giá quặng sắt giao tháng 2 tăng 0,5% lên mức 120,00 USD/tấn.

Kinh tế quý IV/2022 của Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề bởi các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt do Covid-19 và sự sụt giảm của thị trường bất động sản, gây áp lực buộc các nhà hoạch định chính sách phải công bố nhiều biện pháp kích thích hơn trong năm nay.

Đầu tư bất động sản của Trung Quốc đã giảm 10% so với cùng kỳ năm 2022, mức giảm đầu tiên kể từ khi hồ sơ bắt đầu vào năm 1999, so với mức giảm 9,8% trong 11 tháng đầu năm.

Sản lượng của nhà sản xuất thép hàng đầu Trung Quốc đã tăng 4,5% trong tháng 12 so với tháng trước, do nhu cầu về vật liệu được sử dụng trong xây dựng tăng sau khi chính phủ tăng cường hỗ trợ cho lĩnh vực bất động sản.

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) đang thực hiện các động thái tiếp theo để hạn chế giá quặng sắt, do kim loại này vẫn tăng hơn 6% kể từ khi có thông báo NDRC sẽ tăng cường nỗ lực điều chỉnh giá quặng sắt và trấn áp đầu cơ đối với kim loại này.

Trên Sàn giao dịch Thượng Hải, giá thép cây tăng 0,2%, giá thép cuộn cán nóng tăng nhẹ 0,1%, giá dây thép cuộn tăng 0,9% và giá thép không gỉ tăng 1%.

Trên Sàn giao dịch Đại Liên giá than cốc Đại Liên giảm 0,7%, trong khi giá than cốc tăng 1,1%.

Huatai Futures cho biết, trong khi nhu cầu và mức tồn kho của than luyện cốc và than cốc tương tự nhau, nguồn cung than luyện cốc lớn hơn than cốc - do đó hiệu suất giá của nó yếu hơn.

Nhu cầu tiêu thụ quặng sắt ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới bị ảnh hưởng bởi thị trường bất động sản đang suy thoái giữa lúc Trung Quốc vẫn chưa thể kiểm soát được hoàn toàn các đợt bùng phát Covid-19.

Tháng trước, ngành công nghiệp thép Trung Quốc bắt đầu lạc quan hơn với kỳ vọng sự suy giảm đợt bùng phát dịch bệnh sẽ thúc đẩy sự phục hồi nhanh chóng trong hoạt động kinh tế. Nhưng gần đây, các thành phố như Bắc Kinh và Thượng Hải buộc phải triển khai các chiến dịch xét nghiệm hàng loạt khi các ổ dịch mới xuất hiện và đứng trước nguy cơ bị phong tỏa trở lại.

Giới kinh doanh quặng sắt đang lo ngại về các yếu tố cơ bản của thị trường trong bối cảnh Trung Quốc phải vật lộn để ngăn chặn các đợt bùng phát Covid-19 gần đây, hoạt động xây dựng chậm lại trong mùa mưa, tồn kho thép tăng do nhu cầu ảm đạm và lợi nhuận thấp tại các nhà máy thép.

Giá vật liệu hôm nay 18/1: Giá thép lại đảo chiều tăng lên.

Tuần trước, công suất lò cao ở Đường Sơn, trung tâm sản xuất thép của Trung Quốc, lần đầu tiên giảm kể từ giữa tháng 5. Công ty tư vấn Mysteel cho biết nhiều nhà máy ở Đường Sơn đang cắt giảm sản lượng để bảo trì trong thời kỳ biên lợi nhuận suy yếu. Chỉ số lợi nhuận ngành thép của Trung Quốc giảm đến gần 90% trong tháng này.

Mysteel cho rằng triển vọng ảm đạm đối với ngành xây dựng của Trung Quốc tiếp tục thử thách lòng tin của thị trường. Một loạt các biện pháp chính sách hỗ trợ từ Bắc Kinh trong vài tháng qua đã không giúp giá thép tăng ổn định liên tục vì rủi ro dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát và chính sách “zero-Covid” tiếp tục ám ảnh thị trường.

Giá vật liệu trong nước hôm nay 18/1

Ngày 6/1, thị trường thép trong nước có sự điều chỉnh giá bán với dòng thép cuộn CB240. Trong lần điều chỉnh này, thép Hòa Phát tăng giá mạnh sản phẩm thép cuộn CB240 200 đồng, lên mức 14.940 đồng/kg tại thị trường miền Bắc. Thép Việt Đức, dòng thép cuộn CB240 tăng 200 đồng, ở mức 15.050 đồng/kg tại thị trường miền Trung. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 tăng giá lần thứ 3 trong vòng 30 ngày, qua ngưỡng 14.870 đồng/kg tại thị trường miền Nam.

Sau khoảng thời gian ổn định, các doanh nghiệp thép lại rục rịch điều chỉnh, đây là đợt điều chỉnh giá đầu tiên trong năm 2023. Cuối năm 2022, nhiều thương hiệu đã điều chỉnh giá vài lần.

Thị trường thép đang chờ đợi những tín hiệu tích cực trong đầu năm 2023 bởi theo thông lệ đây là giai đoạn nhu cầu thép tăng lên khi các công trình xây dựng gấp rút đẩy mạnh tiến độ.

Hiệp hội thép Việt Nam (VSA) cho rằng, nhu cầu thép năm nay có thể tăng mạnh hay không vẫn còn phụ thuộc nhiều yếu tố, nhất là khi tồn kho thép của các doanh nghiệp trong nước vẫn còn cao, các nhà sản xuất cần thời gian để xử lý.

Hiệp hội Thép Việt Nam nhận định ngành thép đã trải qua năm 2022 đầy khó khăn, sản xuất thép thành phẩm các loại đạt 29,3 triệu tấn, giảm 12% và bán hàng thép các loại đạt 27,3 triệu tấn, giảm 7% so với năm 2021.

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát, với thép cuộn CB240 tăng mạnh giá bán 200 đồng, lên mức 14.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.020 đồng/kg.

Thép Việt Ý cũng tăng 200 đồng với dòng thép cuộn CB240 lên mức 14.900 đồng/kg; còn thép D10 CB300 vẫn bình ổn, có giá 15.000 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 cũng tăng 200 đồng, lên mức 14.820 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.920 đồng/kg.

Thép VAS, dòng điện cuộn CB240 ở mức 14.870 đồng/kg - tăng 200 đồng; dòng thép thanh sơn D10 CB300 có giá 14.870 đồng/kg.

Tương tự, thép Việt Nhật, với dòng thép cuộn CB240 thay đổi từ mức 14.670 đồng/kg lên 14.870 đồng/kg; thép thanh sơn D10 CB300 ở mức 14.870 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Đức, với thép cuộn CB240 tăng 210 đồng, lên mức 14.700 đồng/kg; với thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.900 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.860 đồng/kg - tăng 200 đồng; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.010 đồng/kg.

Thép Pomina tiếp tục ổn định từ ngày 24/12 đến nay, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.120 đồng/kg; dòng thép thanh sơn D10 CB300 có giá 16.320 đồng/kg.

Thép Việt Đức, dòng thép cuộn CB240 tăng 200 đồng, ở mức 15.050 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.250 đồng/kg.

Thép VAS, với thép cuộn CB240 tăng 200 đồng, chạm mức 14.870 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.870 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, dây chuyền thép cuộn CB240 cũng tăng 200 đồng, hiện ở mức 14.910 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.760 đồng/kg.

Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.060 đồng/kg; thép thanh sơn D10 CB300 ở mức 16.060 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 tăng giá lần thứ 3 trong vòng 30 ngày qua ngưỡng 14.870 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.870 đồng/kg.

Thép Tung Ho, với thép cuộn CB240 tăng giá 15.070 đồng/kg - tăng 200 đồng; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.870 đồng/kg.

