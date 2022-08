Giá xăng dầu hôm nay 17/8: Dầu thô lấy lại đà tăng, dự báo "nóng" giá xăng dầu trong nước

Kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ được cải thiện đã hỗ trợ giá dầu hôm nay lấy lại đà tăng phiên sáng nay.

Giá xăng dầu hôm nay 17/8: Dầu thô lấy lại đà tăng

Ghi nhận vào đầu giờ sáng ngày 17/8/2022, theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 10/2022 đứng ở mức 86,47 USD/thùng, tăng 0,31 USD/thùng trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với cùng thời điểm ngày 16/8, giá dầu WTI giao tháng 10/2022 đã giảm tới 1,30 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 10/2022 đứng ở mức 92,55 USD/thùng, tăng 0,21 USD/thùng trong phiên nhưng đã giảm tới 1,52 USD so với cùng thời điểm ngày 16/8.

Giá dầu ngày 17/8 tăng nhẹ trong bối cảnh thị trường đặt kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ dầu sẽ được cải thiện nhờ các chính sách hỗ trợ, phục hồi kinh tế được các nước triển khai.

Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký ban hành Đạo luật giảm lạm phát năm 2022. Trong dự luật này có khoản đầu tư gần 400 tỷ USD vào nỗ lực chống biến đổi khí hậu, các biện pháp để hóa đơn thuốc kê đơn ở mức phải chăng hơn và áp mức thuế tối thiểu 15% đối với phần lớn các công ty có doanh thu hơn 1 tỷ USD/năm.

Trước đó, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) cho biết họ đang hạ lãi suất đối với khoản vay trung hạn trị giá 400 tỷ nhân dân tệ (59,33 tỷ USD) cho các tổ chức tài chính xuống 10 điểm cơ bản, từ mức 2,85% xuống 2,75%.

Nhu cầu tiêu thụ dầu còn được kỳ vọng cải thiện khi giá khí đốt ở châu Âu lên mức cao nhất 6 tháng sẽ thúc đẩy các nhu cầu dầu thô nhằm thay thế.

Giá dầu hôm nay tăng nhẹ còn do đồng USD đang biến động.

Tuy nhiên, ở chiều hướng khác, giá dầu thô cũng đang chịu áp lực giảm giá lớn bởi nguồn cung dầu đang được cải thiện và được dự báo thặng dư trong năm 2022.

Các chuyên gia Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam cũng dự báo, giá dầu chỉ có thể hồi phục nhẹ do lực mua kỹ thuật khi thị trường vẫn thiếu vắng một chất xúc tác đủ mạnh.

Thực tế, triển vọng nguồn cung dầu được cải thiện ngày càng sáng sủa hơn khi sản lượng từ Lybia tăng lên, cùng với việc nhà đầu tư kỳ vọng phương Tây và Iran sẽ đạt được thỏa thuận hạt nhân. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng, dù có nhiều tiến triển trong đàm phán, nhưng vẫn sẽ còn rất lâu để nguồn cung dầu thô từ Iran quay trở lại với thị trường.

Các cuộc đàm phán đã kéo dài gần 18 tháng nhưng chưa đi đến hồi kết, và hiện vẫn chưa có cơ sở chắc chắn nào cho việc Iran có thể nhượng bộ và đồng ý với các điều khoản của Mỹ. Vì thế, tin tức này đang mang lại những rung lắc nhất định đối với giá dầu thô thế giới, tuy nhiên sẽ không phải là một yếu tố khiến cho giá dầu rơi mạnh.

Trước đó, không có số liệu vĩ mô quá quan trọng nào được công bố, nên các nhà đầu tư vẫn sẽ hướng sự chú ý về các yếu tố xoay quanh cán cân cung cầu của thị trường dầu thô. Việc giá dầu và lạm phát hạ nhiệt trong thời gian gần đây đang làm giảm bớt rủi ro với triển vọng tiêu thụ dầu. Về phía nguồn cung, tình trạng thắt chặt cũng không còn quá nghiêm trọng như trong giai đoạn quý I của năm nay, nên giá dầu cũng khó có thể bật tăng mạnh trở lại.

Về mặt kỹ thuật, dù vẫn cao hơn gần 20% so với hồi đầu năm, nhưng đà tăng của giá dầu đã yếu đi rất nhiều, và có thể vẫn đang ở trong một xu hướng giảm.

Giá xăng dầu tại thị trường trong nước

Tại thị trường trong nước, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã công bố giá cơ sở cho kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 11/8.

Theo đó, căn cứ vào diễn biến giá xăng dầu thế giới và định hướng điều hành giá xăng dầu trong nước, Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định trích lập Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5 RON 92 ở mức 700 đồng/lít (kỳ trước là 800 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 750 đồng/lít (kỳ trước là 850 đồng/lít), dầu diesel ở mức 350 đồng/lít (kỳ trước là 450 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 650 đồng/lít (như kỳ trước) và dầu mazut ở mức 716 đồng/kg (kỳ trước là 787 đồng/kg). Đồng thời không chi Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu.

Sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 17/8 như sau: Giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 23.725 đồng/lít; giá xăng RON 95-III không cao hơn 24.669 đồng/lít; giá dầu diezen 0.05S không cao hơn 22.908 đồng/lít; giá dầu hỏa không cao hơn 23.320 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 16.548 đồng/kg.

Nếu giá dầu thế giới tiếp tục giảm, giá xăng nhập vẫn hạ nhiệt hoặc đi ngang trong những ngày tới thì giá trong nước vào kỳ điều hành tiếp theo (ngày 21/8) sẽ có cơ hội giảm thêm.

Theo Bộ Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa 2 kỳ điều hành giá ngày 1/8/2022 và ngày 11/8/2022 là: 105,923 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (giảm 4,709 USD/thùng, tương đương giảm 4,256% so với kỳ trước); 109,921 USD/thùng xăng RON95 (giảm 4,534 USD/thùng, tương đương giảm 3,961% so với kỳ trước; 122,806 USD/thùng dầu hỏa (giảm 7,563 USD/thùng, tương đương giảm 5,801% so với kỳ trước); 124,994 USD/thùng dầu diesel (giảm 5,519 USD/thùng, tương đương giảm 4,228% so với kỳ trước); 498,276 USD/tấn dầu mazút 180CST 3,5S (tăng 2,991 USD/tấn, tương đương tăng 0,604% so với kỳ trước).

Tính đến nay, giá xăng dầu đã trải qua 21 lần điều chỉnh giá, trong đó có 13 lần tăng và 8 lần giảm. Hiện, giá xăng E5 RON 92 và RON 95 trong nước đã xuống quanh mức 23.725-24.669 đồng/lít, tương đương mức giá vào tháng 2.



Điều này khiến cho người dân và doanh nghiệp vui mừng bởi chi phí cho xăng dầu giảm, đồng nghĩa với gánh nặng lên vai đã nhẹ bớt, có thể kích cầu tiêu dùng trong thời gian tới. Theo đánh giá của chuyên gia, giá xăng dầu giảm mạnh không chỉ giúp người dân được hưởng lợi trực tiếp từ giá xăng mà còn có thể hưởng lợi gián tiếp từ việc giảm giá các loại hàng hóa, dịch vụ.

Ngày 8/8, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 51/2022/NĐ-CP sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng động cơ, không pha chì (thuộc mã HS từ 2710.12.21 đến 2710.12.29) từ 20% xuống 10%.



Cụ thể, sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 quy định tại Phụ lục II - Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ thành các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định Nghị định số 51/2022/NĐ-CP.

Theo đó, điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng động cơ, không pha chì (thuộc mã HS từ 2710.12.21 đến 2710.12.29) từ 20% xuống 10%.

Theo Bộ Tài chính, so với nhiều nước, tỷ trọng thuế trong giá cơ sở xăng dầu của nước ta hiện nay vẫn thấp hơn mức bình quân chung. Tỷ trọng thuế trong giá cơ sở xăng dầu ở nhiều nước hiện nay chủ yếu trong khoảng 40% - 55% đối với xăng và 35% - 50% đối với dầu (ngoại trừ một số quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn thì có tỷ trọng thấp hơn).

Được biết, giá xăng dầu trong nước ở kỳ điều hành tới (ngày 21/8) vẫn được dự báo vẫn có cơ hội giảm tiếp do giá dầu thế giới vẫn đang ở mức thấp, giá xăng nhập cũng hạ nhiệt.

Trong nước, dữ liệu nhập khẩu của các đầu mối cho thấy, giá nhập từ Singapore cập nhật đến ngày 12/8 tiếp tục giảm. Xăng E5 RON 92 có giá 110,19 USD/thùng, xăng RON 95-III là 113,6 USD/thùng và dầu diesel 130,96 USD/thùng. So với giá nhập khẩu kỳ điều chỉnh giá gần đây nhất (11/8), giá xăng nhập khẩu tiếp tục thấp hơn 550 - 630 đồng/lít, dầu diesel thấp hơn 720 đồng/lít. Việc giá xăng nhập giảm sẽ là cơ sở để giá xăng trong nước tiếp tục hạ.

Theo doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu, nếu giá dầu thế giới tiếp tục giảm, giá xăng nhập vẫn hạ nhiệt hoặc đi ngang trong những ngày tới thì giá trong nước vào kỳ điều hành tiếp theo (ngày 21/8) sẽ có cơ hội giảm thêm. Tuy nhiên, mức giảm cụ thể thế nào còn phụ thuộc vào biến động giá xăng, dầu thế giới trong một vài ngày tới cũng như mức trích, chi Quỹ Bình ổn xăng dầu của cơ quan điều hành. Nếu đúng như dự đoán thì giá xăng dầu trong nước vào kỳ điều hành tới sẽ có lần thứ 6 hạ giá liên tiếp.