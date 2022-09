Thông tin thoả thuận hạt nhân Iran có nguy cơ đổ vỡ và áp lực nguồn cung năng lượng ở châu Âu gia tăng tiếp tục hỗ trợ giá dầu hôm nay đi lên.

Giá xăng dầu hôm nay 14/9: Dầu thô vẫn tiếp tục tăng giá

Trên thị trường thế giới, giá dầu thô tiếp tục tăng trong phiên giao dịch sáng nay vì giá tiêu dùng Mỹ bất ngờ tăng trong tháng 8, củng cố Fed đưa ra một đợt tăng lãi suất lớn nữa vào tuần tới.

Ghi nhận vào đầu giờ sáng ngày 14/9/2022, theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 11/2022 đứng ở mức 87,11 USD/thùng, tăng 0,22 USD/thùng trong phiên.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 11/2022 đứng ở mức 93,44 USD/thùng, tăng 0,27 USD/thùng trong phiên.

Giá dầu ngày 14/9 tăng nhẹ trong bối cảnh thị trường ghi nhận thông tin thoả thuận hạt nhân Iran có nguy cơ đổ vỡ khi các bên liên quan không tìm được tiếng nói chung về một số điều khoản.

Theo giới phân tích, nếu thoả thuận hạt nhân của Iran đạt được thống nhất, Mỹ gỡ bỏ các lệnh cấm vận đối với hoạt động xuất khẩu dầu của nước này thì Iran ngay lập tức có thể bổ sung 1 triệu thùng/ngày ra thị trường, và có thể khôi phục lên mức sản lượng 4 triệu thùng/ngày sau một thời gian.

Áp lực nguồn cung năng lượng của châu Âu ngày một lớn khi mùa đông khắc nghiệt sắp tới cũng là tác nhân thúc đẩy giá dầu hôm nay đi lên.

Nguồn cấp khí của Nga đến châu Âu qua các tuyến đường ống quan trọng đã ổn định từ sáng qua (12/9) nhưng đường ống Nord Stream 1 vẫn đóng.

Các lệnh cấm vận của EU và quyết định áp trần giá dầu đối với dầu thô Nga của G7 được cảnh báo sẽ dẫn tới tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung dầu thô trong khi vực khi Nga đang là nhà cung cấp lớn dầu thô cho châu Âu.

Tuy nhiên, ở chiều hướng khác, đà tăng của giá dầu thô cũng bị kiềm chế đáng kể bởi diễn biến tiêu cực của lạm phát Mỹ trong tháng 8 làm gia tăng triển vọng Fed sẽ thực hiện đợt tăng lãi suất mới.

Bộ Lao động Mỹ cho biết chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 đã tăng 0,1% sau khi không thay đổi trong tháng 7, ngược lại với kết quả thăm dò các nhà kinh tế của Reuters là giảm 0,1%.

Các quan chức Fed dự kiến nhóm họp vào thứ ba và thứ tư tới (20 - 21/9), với lạm phát vượt xa mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương Mỹ.

Các chuyên gia cho biết Fed có thể phải tăng lãi suất nhanh hơn dự kiến, và điều này có thể gây ra tâm lý "rủi ro giảm giá" đối với dầu thô và tăng thêm sức mạnh cho đồng USD.

Dầu nói chung được định giá bằng đồng USD, vì vậy đồng bạc xanh mạnh hơn khiến hàng hóa trở nên đắt hơn đối với những người mua bằng các loại tiền tệ khác.

Hôm qua, giá dầu đã ở trong trạng thái giằng co suốt phiên và lình xình xung quanh mức tham chiếu.

Thị trường hôm qua chưa có chất xúc tác nào đủ để dẫn dắt giá nên các nhà đầu tư đều mong đợi báo cáo tháng của OPEC và số liệu lạm phát của Mỹ được công bố vào tối qua. Về phía OPEC, trong thời gian gần đây, nhóm đã có những động thái nhằm can thiệp giá dầu, bằng cách cắt giảm sản lượng từ tháng 10. Nhiều khả năng, báo cáo tháng lần này sẽ cho thấy rằng thế giới vẫn đang phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung của nhóm.

Thực tế, các thành viên của OPEC đã sản xuất dưới hạn ngạch cam kết khoảng hơn 2 triệu thùng, nên rất có thể các số liệu được công bố sẽ chỉ ra nguồn cung thế giới vẫn chưa bắt kịp nhu cầu tiêu thụ.

Về phía số liệu lạm phát của Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng CPI – thước đo lạm phát đang được các nhà đầu tư và cả Fed quan tâm nhất tối qua mới được công bố. Khảo sát trước đó của giới phân tích chỉ ra rằng dù giá năng lượng đã hạ nhiệt, nhưng rủi ro lạm phát của Mỹ vẫn đang ở mức cao, và điều này có thể khiến cho Fed sẽ phải tiếp tục mạnh tay trong việc tăng lãi suất.

Số liệu lạm phát của Mỹ sẽ có tác động nhiều hơn tới thị trường dầu, bởi tâm điểm tin tức của các thị trường tài chính trong tháng 9 vẫn là việc Fed sẽ tăng lãi suất.

Giá xăng dầu tại thị trường trong nước

Chiều 12/9, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã công bố giá cơ sở đối với các mặt hàng xăng dầu cho kỳ điều hành ngày 12/9.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 05/9/2022-12/9/2022) có biến động khá lớn. Giá xăng dầu có xu hướng giảm do đồng USD tiếp tục tăng giá. Ngân hàng trung ương tại nhiều nước áp dụng chính sách tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát cùng với tình trạng dịch bệnh tại Trung Quốc vẫn căng thẳng làm kỳ vọng nhu cầu giảm; trong khi đó, dự trữ dầu thô của Mỹ tăng…

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa 02 kỳ điều hành giá ngày 05/9/2022 và ngày 12/9/2022 là: 98,220 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 7,211 USD/thùng, tương đương giảm 6,839% so với kỳ trước); 103,082 USD/thùng xăng RON95 (giảm 5,784 USD/thùng, tương đương giảm 5,313% so với kỳ trước); 131,772 USD/thùng dầu hỏa (giảm 9,014 USD/thùng, tương đương giảm 6,402% so với kỳ trước); 133,682 USD/thùng dầu điêzen (giảm 9,344 USD/thùng, tương đương giảm 6,533% so với kỳ trước); 436,502 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 45,820 USD/tấn, tương đương giảm 9,500% so với kỳ trước).

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước đang được kiểm soát. Theo chủ trương mới của Chính phủ về việc thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh Covid-19, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp đã phục hồi trở lại.

Kỳ điều hành này, giá cơ sở các mặt hàng xăng, dầu có xu hướng giảm. Để hỗ trợ cho đời sống của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời duy trì công cụ Quỹ BOG để có dư địa điều hành bình ổn giá các mặt hàng xăng dầu trong giai đoạn cuối năm khi giá xăng dầu còn tiềm ẩn nhiều bất ổn, bảo đảm giá các mặt hàng xăng dầu trong nước điều chỉnh theo xu hướng biến động của giá thế giới, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định giảm mức trích lập của xăng RON 95; giữ nguyên mức trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng E5 RON 92; tăng nhẹ mức trích lập Quỹ BOG đối với dầu mazut; thực hiện việc trích lập Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu diesel và dầu hỏa theo quy định nhưng ở mức thấp.

Phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong quá trình phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường, giúp duy trì nguồn cung xăng dầu ổn định cho thị trường trong nước; tiếp tục khôi phục Quỹ BOG để điều hành giá trong thời gian tới khi thị trường còn tiềm ẩn nhiều bất ổn và diễn biến phức tạp, khó lường; hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5 RON 92 ở mức 451 đồng/lít (như kỳ trước), xăng RON 95 ở mức 450 đồng/lít (kỳ trước là 493 đồng/lít), dầu diesel ở mức 90 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 200 đồng/lít và dầu mazut ở mức 741 đồng/kg (như kỳ trước). Đồng thời không thực hiện chi Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu.

Tại kỳ điều hành giá chiều 12/9, giá xăng dầu trong nước nói trên đã được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh giảm hơn 1.000 đồng/lít (kg). Đây là lần giảm giá thứ hai liên tiếp của mặt hàng xăng trong nước.

Sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 14/9 như sau: Xăng E5 RON 92: không cao hơn 22.231 đồng/lít (giảm 1.128 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON 95-III 983 đồng/lít; Xăng RON 95-III: không cao hơn 23.215 đồng/lít (giảm 1.015 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 24.180 đồng/lít (giảm 1.008 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu hỏa: không cao hơn 24.418 đồng/lít (giảm 1.027 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.039 đồng/kg (giảm 1.038 đồng/kg so với giá bán hiện hành).

Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 24 lần điều chỉnh, trong đó 13 lần tăng, 10 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Được biết, theo thông tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), báo cáo kế hoạch sản xuất xăng, dầu của hai nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn trong quý III là 3,9 triệu m3, chiếm 72% tổng nhu cầu.

Quý IV, hai nhà máy dự kiến sản xuất 4,4 triệu m3, tương đương 80% nhu cầu. Sản lượng của hai nhà máy này đáp ứng khoảng 70 - 75% nhu cầu xăng, dầu trong nước.

Trong báo cáo cập nhật đề cuối tháng 8 vừa qua, Bộ Công Thương khẳng định sẽ tham chiếu khả năng cung cấp xăng, dầu cho thị trường của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng, dầu trong nước, khả năng sản xuất của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn và ý kiến của các Bộ, ngành chức năng, hiệp hội ngành hàng liên quan.

Trong trường hợp nếu cần thiết, Bộ Công Thương sẽ ban hành quyết định phân bổ hạn mức nhập khẩu xăng, dầu tăng thêm trong quý 4 nhằm bảo đảm nguồn cung xăng, dầu cho thị trường trong nước, bảo đảm an ninh năng lượng, kiên quyết không để xảy ra thiếu hụt nguồn cung trong mọi tình huống.