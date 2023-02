Giá xăng dầu hôm nay 19/2: Tuần trượt dốc mạnh, giá xăng dầu trong nước ra sao?

Giá xăng dầu hôm nay 19/2: Mất hơn 4% trong tuần

Giá dầu thế giới kỳ hạn phiên 17/2 giảm phiên thứ tư liên tiếp, với giá dầu của Mỹ giảm hơn 4% trong cả tuần.

Phiên này, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 3 của Mỹ giảm 2,15 USD, hay 2,74%, xuống chốt phiên cuối tuần ở mức 76,34 USD/thùng tại New York và giảm 4,2% tính trong cả tuần qua.

Giá dầu Brent giao tháng 4 giảm 2,14 USD, hay 2,51%, xuống 83 USD/thùng tại London và giảm 3,9% tính trong cả tuần qua.

Giá dầu giảm nhẹ trong phiên 16/2 do thị trường đã bị ảnh hưởng bởi những dấu hiệu kinh tế trái chiều từ Mỹ và triển vọng nhu cầu phục hồi của Trung Quốc, cùng với dự trữ dầu tại Mỹ tăng. Khép phiên này, giá dầu Brent giảm 24 xu Mỹ xuống 85,14 USD/thùng, còn giá dầu WTI giảm 10 xu Mỹ xuống 78,49 USD/thùng.

Giá dầu giảm trong phiên 15/2, khi số liệu mới công bố cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ tăng mạnh. Giá dầu WTI giao tháng 3/2023 của Mỹ giảm 47 xu Mỹ, hay 0,59%, xuống chốt phiên ở mức 78,59 USD/thùng. Giá dầu Brent giao tháng 4/2023 giảm 20 xu Mỹ, hay 0,23%, xuống 85,38 USD/thùng.

Giá dầu giảm hơn 1% trong phiên 14/2, sau khi Mỹ cho biết sẽ giải phóng dầu thô từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược quốc gia. Giá dầu Brent giao tháng 4/2023 đã giảm 1,03 USD (1,2%) xuống 85,58 USD/thùng. Giá dầu WTI giao tháng 3/2023 cũng giảm 1,08 USD (1,4%) xuống 79,06 USD/thùng.

Giá dầu đi lên trong phiên 13/2, hồi phục sau khi giảm vào đầu phiên, khi các nhà đầu tư cân nhắc kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu thô của Nga và những lo ngại về nhu cầu ngắn hạn trước dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tuần này.

Kết thúc phiên này, giá dầu Brent giao tháng 4/2023 tăng 22 xu Mỹ, tương đương 0,3%, lên 86,61 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 42 xu Mỹ, tương đương 0,5%, lên 80,14 USD/thùng.

Theo các nhà phân tích thị trường, giá dầu giảm khi nguồn cung dồi dào và lại có những lo ngại về tăng trưởng của kinh tế toàn cầu, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẵn sàng cho việc tiếp tục tăng lãi suất.

Những phát biểu của các quan chức Fed đã dập tắt hy vọng về việc lãi suất sẽ sớm dừng tăng.

Theo các quan chức Fed, không loại trừ khả năng Fed tăng lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng 3, sau khi tăng 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng 2. Nỗ lực chống lạm phát của Fed sẽ còn kéo dài. Fed phải chuẩn bị cho việc tiếp tục tăng lãi suất nếu lạm phát vẫn cao.

Bên cạnh đó, giá dầu giảm còn do sức ép từ sự gia tăng của đồng USD trong bối cảnh xác suất Fed tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản đang cao hơn.



Về phía các yếu tố về cung cầu, nguồn cung không còn là một vấn đề đáng lo ngại của thị trường nếu so sánh với giai đoạn trước đây, đặc biệt là cùng kỳ năm trước. Các nhà phân tích cho rằng, ngay cả khi sản lượng dầu của Nga bị sụt giảm vì các lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu (EU), Mỹ sẽ có khả năng bù đắp khoảng trống này. Trong năm 2022, các chuyến hàng dầu của Mỹ đến châu Âu đã tăng 70%, và xuất khẩu sang Trung Quốc cũng đang tăng lên, đạt mức cao nhất trong 5 tháng vào tháng 1 là 187,000 thùng/ngày.



Trong thời gian tới, OPEC+ sẽ không thay đổi các chính sách sản lượng, nên tác động của các tin tức từ Mỹ, kể cả về cung cầu lẫn các yếu tố vĩ mô, lên thị trường dầu sẽ tăng lên. Vì thế, trong bối cảnh các báo cáo gần đây cho thấy nguồn cung dầu của Mỹ ổn định và có xu hướng tăng, với sản lượng dầu thô đạt 12,3 triệu thùng, thì giá dầu sẽ khó có được sự hỗ trợ đáng kể.

Giá xăng dầu tại thị trường trong nước

Tại thị trường trong nước, ngày 13/1, liên Bộ Công Thương – Tài chính đã công bố giá cơ sở đối với các mặt hàng xăng dầu cho kỳ điều hành từ ngày 13/1.

Theo đó, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng E5 RON 92 tăng lên mức 23.767 đồng (tăng 627 đồng/lít), xăng RON 95-III là 22.869 đồng (tăng 549 đồng/lít).

Nếu giá xăng dầu thế giới tiếp tục xu hướng giảm hoặc giữ nguyên như hiện tại, giá xăng dầu bán lẻ trong nước có thể sẽ giảm tại kỳ điều hành tới.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định: Tiếp tục không trích lập Quỹ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với 02 mặt hàng xăng, giữ nguyên mức trích lập Quỹ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu hỏa và dầu mazut, tăng mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu điêzen; không chi Quỹ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 19/2 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không cao hơn 22.869 đồng/lít (tăng 540 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON 95-III 898 đồng/lít; Xăng RON 95-III không cao hơn 23.767 đồng/lít (tăng 620 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 21.562 đồng/lít (giảm 962 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); Dầu hỏa không cao hơn 21.594 đồng/lít (giảm 982 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 13.636 đồng/kg (giảm 298 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Dù giá xăng dầu thế giới giảm nhưng giá xăng trong nước lại đồng loạt tăng khiến nhiều người bất ngờ. Lý giải về điều này, đại diện một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho biết, giá xăng kỳ này được điều chỉnh tăng là do kỳ điều hành này cơ quan điều hành giá ngừng trích lập quỹ bình ổn với hai mặt hàng xăng, trong khi kỳ trước đã chi quỹ bình ổn ở mức cao 850 đồng/lít với E5 RON92 và 950 đồng/lít với xăng RON95. "Khi nhà điều hành ngừng chi quỹ bình ổn, trừ đi mức giảm trong kỳ thì giá bán lẻ xăng trong nước tăng như đã công bố", vị này nói.

Theo Bộ Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 30/01/2023 và kỳ điều hành ngày 13/02/2023 là: 97.011 USD/thùng xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 (giảm 1,848 USD/thùng, tương đương giảm 1,87% so với kỳ trước); 100.237 USD/thùng xăng RON 95 (giảm 2,032 USD/thùng, tương đương giảm 1,99% so với kỳ trước); 111,314 USD/thùng dầu hỏa (giảm 6,396 USD/thùng, tương đương giảm 5,43% so với kỳ trước); 108,038 USD/thùng dầu điêzen (giảm 8,956 USD/thùng, tương đương giảm 7,65% so với kỳ trước); 385,289 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 12,514 USD/tấn, tương đương giảm 3,14% so với kỳ trước).

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường; bảo đảm biến động giá bán lẻ mặt hàng dầu phù hợp với biến động của giá dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ; tạo dư địa Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để điều hành giá xăng dầu trong thời gian tới trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới còn nhiều bất ổn; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường, giúp hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu duy trì, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước; hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, giá xăng đã có 5 đợt điều chỉnh, trong đó có 3 đợt tăng, 1 đợt giảm và 1 lần giữ nguyên.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trước kỳ điều chỉnh ngày 13/2 là: 97,011 USD/thùng xăng RON 92 (dùng để pha chế xăng E5 RON 92), giảm 1,848 USD/thùng, tương đương giảm 1,87% so với kỳ trước; 100,237 USD/thùng xăng RON 95, giảm 2,032 USD/thùng, tương đương giảm 1,99% so với kỳ trước.

Tương tự, giá các mặt hàng dầu cũng giảm mạnh, trong đó giá dầu hỏa là 111,314 USD/thùng, giảm 6,396 USD/thùng, tương đương giảm 5,43%; dầu diesel là 108,038 USD/thùng, giảm 8,956 USD/thùng, tương đương giảm 7,65% và dầu mazut là 385,289 USD/tấn, giảm 12,514 USD/tấn, tương đương giảm 3,14% so với kỳ trước.

Một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu dự báo nếu giá dầu thế giới tiếp tục xu hướng giảm hoặc giữ nguyên như hiện tại, giá xăng dầu bán lẻ trong nước có thể sẽ giảm tại kỳ điều hành ngày 21/2. Tuy nhiên, mức giảm phụ thuộc vào diễn biến giá dầu thế giới những ngày sắp tới và việc điều hành Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 95/2021/NĐ-CP và Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, thời gian điều hành giữa 2 kỳ được đề xuất sửa đổi theo hướng rút ngắn thời gian điều hành/công bố giá xăng dầu từ 10 ngày (như hiện nay) xuống mức 7 ngày, quy định vào 1 ngày cụ thể trong tuần.

Theo dự thảo, thời gian điều hành giá xăng dầu vào ngày thứ năm hàng tuần, không kể ngày nghỉ lễ (trừ trường hợp trùng vào ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 tháng 1 âm lịch của Tết Nguyên đán). Trường hợp thứ năm trùng vào những ngày từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 1 âm lịch, kỳ điều hành sẽ được chuyển đến ngày mùng 4 tháng 1 âm lịch. Đây là khác biệt đáng kể với quy định hiện hành khi Nghị định 95 nêu rõ kỳ nghỉ lễ không điều hành giá xăng dầu, dịp Tết Nguyên đán kỳ điều hành sẽ được lùi sang kỳ tiếp theo.

Đối với trách nhiệm điều hành giá xăng dầu, dự thảo nêu rõ: Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính trong công tác điều hành giá xăng dầu bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường xăng dầu để duy trì nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước.

Còn Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương điều hành giá bán xăng dầu, điều hành trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá. Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá tại thời điểm công bố giá cơ sở thực hiện sau khi thống nhất với Bộ Công Thương. Khi có ý kiến khác nhau, Bộ Tài chính quyết định và chịu trách nhiệm; trường hợp cần thiết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Giải thích việc muốn Bộ Tài chính chủ trì điều hành giá xăng dầu, tại dự thảo Tờ trình, Bộ Công Thương nêu rằng: Việc này nhằm tập trung quản lý giá về 1 đầu mối, phù hợp với chức năng nhiệm vụ, chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tài chính.

Bộ Công Thương cũng muốn sửa đổi quy định về quyền của đại lý kinh doanh xăng dầu theo hướng cho phép cây xăng được lấy hàng từ nhiều nguồn, có thể giới hạn từ 2-3 nguồn.

Trong khi đó, quan điểm nhất quán của Bộ Tài chính là cần sửa đổi Nghị định số 95/2021/NĐ-CP để giao thống nhất một đầu mối về Bộ Công Thương là cơ quan quản lý ngành thực hiện nhiệm vụ về xác định giá và định mức chi phí, bao gồm các nhiệm vụ về tính toán các khoản định mức trong giá cơ sở; điều hành và giám sát việc thực hiện trích lập, sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; Bộ Tài Chính chỉ thực hiện chức năng thanh, kiểm tra theo đúng quy định.