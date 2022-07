Giá dầu thô thế giới tiếp đà giảm trong phiên giao dịch sáng nay, với dầu WTI một lần nữa dưới mốc 100 USD/thùng, sau khi dữ liệu của chính phủ Mỹ cho thấy nhu cầu xăng thấp hơn trong mùa lái xe cao điểm.

Giá xăng dầu hôm nay 21/7: Tiếp đà giảm, dầu WTI xuống dưới 100 USD/thùng

Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 0,23% xuống 99,63 USD/thùng vào lúc 6h42 (giờ Việt Nam) ngày 21/7. Giá dầu thô Brent giao tháng 9 giảm 0,69% xuống 106,61 USD/thùng.

Giá dầu giảm sau khi dữ liệu của chính phủ Mỹ cho thấy nhu cầu xăng dầu thấp hơn trong mùa lái xe cao điểm mùa hè và khi các ngân hàng trung ương tăng lãi suất để chống lạm phát vì lo ngại suy thoái kinh tế khiến nhu cầu tiêu thụ năng lượng giảm.

Dữ liệu của chính phủ Mỹ cho thấy dự trữ xăng của Mỹ tăng 3,5 triệu thùng trong tuần trước, vượt xa dự báo của các nhà phân tích trong một cuộc thăm dò của Reuters là tăng 71.000 thùng.

Dữ liệu cho thấy lượng xăng đưa ra thị trường - một yếu tố đại diện cho nhu cầu - đạt khoảng 8,5 triệu thùng/ngày, giảm khoảng 7,6% so với cùng thời điểm một năm trước.

Người dân Mỹ rơi vào khủng hoảng trong tháng 6, khi giá xăng tăng lên mức kỷ lục hơn 5 USD/gallon.

Trong khi đó, dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 446.000 thùng trong tuần trước, ngược với kỳ vọng tăng 1,4 triệu thùng của các nhà phân tích.

Giá dầu đang trải qua giai đoạn cực kỳ biến động, rơi vào cuộc giằng co giữa lo ngại nguồn cung vì các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga và lo ngại rằng cuộc chiến chống lạm phát có thể làm suy yếu nền kinh tế toàn cầu khiến nhu cầu giảm.

Nhận định của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam, thị trường dầu sẽ cần một nhịp điều chỉnh trước khi giá có thể tăng trở lại.

Giá dầu đã lấy lại cột mốc 100 USD/thùng, với nhiều điểm yếu về phía nguồn cung cho thấy khả năng thị trường mất cân bằng vẫn còn rất lớn.

Sau khi chuyến thăm Saudi Arabia của Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc mà không đạt được thỏa thuận mới nào để tăng sản lượng, lo ngại về khả năng thiếu hụt nguồn cung một lần nữa lại tăng lên trên thị trường. Đây cũng là nhận định chung của nhiều công ty năng lượng. Mới đây, CEO của công ty Conoco Phillips cũng đã lên tiếng cảnh báo về thiếu hụt nguồn cung dầu, khi nhu cầu vượt qua ngưỡng trước đại dịch trong khi các nước thành viên OPEC+ đang vất vả trong việc tuân thủ hạn ngạch.

Trong tháng 6 vừa qua, 20 nước tham gia thỏa thuận sản lượng vẫn đang sản xuất dưới mục tiêu khoảng 1,5 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, công suất dự phòng của OPEC mà EIA ước tính rơi vào khoảng dưới 3 triệu thùng/ngày, thấp hơn trung bình giai đoạn 2012-2021. Dù vậy, nhiều chuyên gia cảnh báo con số thực tế có thể thấp hơn nhiều, chỉ khoảng 1-2 triệu thùng/ngày, tập trung chủ yếu tại Saudi Arabia và UAE. Khi mà tồn kho dầu của nhóm OECD, các nước có kho dự trữ dầu chiếm tỷ trọng lớn trên toàn thế giới, vẫn được kỳ vọng sẽ duy trì ở mức thấp trong vòng 1-2 năm tới, khả năng giá dầu duy trì ở mức cao là rất lớn.

Trong khi đó, các gián đoạn về nguồn cung lại liên tục diễn ra, điển hình như các trường hợp bất khả kháng tại Libya, Nam Phi, hay mới đây là đường ống dẫn dầu từ Canada sang Mỹ. Điều này khiến cho thị trường dễ rơi vào “cú sốc” và đẩy giá lên cao trở lại.

Giá xăng dầu tại thị trường trong nước

Tại thị trường trong nước, triển khai Nghị quyết của Quốc hội về việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng, dầu…, giá xăng đã được điều chỉnh giảm mạnh.

Giá xăng hôm nay 21/7 sẽ giảm mạnh, có thể tới 3.600 đồng/lít?.

Theo đó, kể từ 0h ngày 11/7, Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định giảm giá xăng E5 RON 92 3.110 đồng/lít, xuống mức không quá 27.780 đồng/lít; giá xăng RON 95 giảm 3.090 đồng/lít, xuống mức không quá 29.670 đồng/lít.

Giá bán các mặt hàng dầu cũng giảm mạnh, trong đó dầu diezel giảm 3.022 đồng/lít, xuống mức không quá 26.590 đồng/lít; dầu hoả giảm còn không quá 26.345 đồng/lít…

Ở kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương – Tài chính cũng quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng ở mức 950 đồng/lít, dầu diesel 550 đồng/lít, dầu mazut 950 đồng/kg và dầu hỏa 500 đồng/lít. Cùng với đó, cơ quan quản lý yêu cầu ngừng chi sử dụng Quỹ đối với các loại xăng dầu.

Bộ Công Thương cho hay, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa 2 kỳ điều hành giá ngày 1/7 và ngày 11/7/2022 là: 128,707 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 19,070 USD/thùng, tương đương giảm 12,90% so với kỳ trước); 136,530 USD/thùng xăng RON95 (giảm 18,314 USD/thùng, tương đương giảm 11,83% so với kỳ trước; 140,858 USD/thùng dầu hỏa (giảm 21,062 USD/thùng, tương đương giảm 13,00% so với kỳ trước); 146,705 USD/thùng dầu diesel (giảm 20,690 USD/thùng, tương đương giảm 12,36% so với kỳ trước); 533,750 USD/tấn dầu mazút 180CST 3,5S (giảm 72,645 USD/tấn, tương đương giảm 11,980% so với kỳ trước).

Cùng với việc giá thế giới giảm mạnh, cơ quan điều hành nhấn mạnh rằng, ngày 8/7 vừa qua, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo mức Chính phủ đề xuất và bắt đầu áp dụng từ ngày 11/7, việc này đã góp phần hỗ trợ giảm giá xăng dầu trong nước.

Giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 21/7 như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 27.788 đồng/lít, tức giảm 3.103 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành. Xăng RON95-III không cao hơn 29.675 đồng/lít, cũng giảm tới 3.088 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành. Dầu diesel 0.05S không cao hơn 26.593 đồng/lít, giảm 3.022 đồng/lít. Dầu hỏa không cao hơn 26.345 đồng/lít, giảm 2.008 đồng/lít. Dầu mazút 180CST 3.5S không cao hơn 17.712 đồng/kg, giảm 2.010 đồng/kg so với giá bán hiện hành.

Được biết, dữ liệu cập nhật của Bộ Công Thương đến ngày 18/7 cho thấy giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore thời gian gần đây tiếp tục có xu hướng giảm mạnh so với kỳ điều hành trước.

Cụ thể, giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 bình quân trên thị trường Singapore là 112,7 USD/thùng và giá xăng RON 95 là hơn 117,4 USD/thùng.

Trong khi đó, giá xăng dầu thành phẩm bình quân trong kỳ điều hành ngày 11/7 được ghi nhận là 128,707 USD/thùng với xăng RON 92 và 136,530 USD/thùng với xăng RON 95.

Giá các loại dầu cũng có xu hướng giảm mạnh.

Bảng giá xăng dầu bán lẻ tại thị trường Singapore (nguồn: MOIT)

Với diễn biến như trên, doanh nghiệp xăng dầu dự báo giá xăng hôm nay sẽ giảm mạnh theo xu hướng giá thế giới.

Theo tính toán của doanh nghiệp, hiện giá xăng RON 95 trong nước đang cao hơn giá thế giới (tính tới ngày 20/7) khoảng 3.500 – 3.600 đồng/lít. Với giá xăng RON 92 cao hơn từ 2.600 – 2.700 đồng/lít. Còn dầu diezel thì đang cao hơn từ 1.600 – 1.700 đồng/lít.

Nhận định như vậy, doanh nghiệp cho rằng, trong kỳ điều hành ngày 21/7, nếu cơ quan điều hành không thay đổi các mức chi, trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu cũng như điều chỉnh các loại thuế, phí, giá xăng dầu hôm nay có thể giảm với các mức giảm tương ứng.

Như vậy, trong kỳ điều hành ngày 21/7, giá xăng có thể giảm tới 3.600 đồng/lít.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cho rằng, mức điều chỉnh giá xăng dầu hôm nay cụ thể thế nào còn phụ thuộc vào việc điều hành Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và tính toán của nhà điều hành.



Trong kỳ điều hành ngày 21/7, nếu cơ quan quản lý không trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu thì mức giảm có thể sẽ tương đương mức chênh. Trong trường hợp cơ quan quản lý chi Quỹ bình ổn, giá xăng, dầu trong nước có thể giảm ít hơn.



Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ có lần giảm thứ 3 liên tiếp, đưa giá xăng E5 RON 92 về mức giá khoảng 25.000 đồng/lít.

Nếu giá xăng giảm về ngưỡng 25.000 đồng/lít tại kỳ điều chỉnh giá hôm nay, một mặt bằng giá cả mới sẽ được thiết lập với kỳ vọng giảm, giúp ngành sản xuất kinh doanh ổn định và tăng tốc phục vụ quý cuối năm.

Liên quan đến điều hành giá xăng dầu, Bộ Tài chính mới đây đề xuất giảm một nửa mức thuế suất nhập khẩu xăng. Cụ thể, Bộ này có công văn gửi Bộ Tư pháp lấy ý kiến thẩm định về dự án nghị định sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng động cơ, không pha chì từ 20% xuống còn 10%.



Bộ Tài chính cũng báo cáo Thủ tướng cho phép trước mắt tách nội dung giảm thuế suất thuế nhập khẩu MFN đối với xăng để ban hành một nghị định riêng theo trình tự, thủ tục rút gọn và có thể áp dụng ngay.

Đánh giá số thu ngân sách nếu đề xuất trên được áp dụng, Bộ Tài chính cho hay cơ bản sẽ không có nhiều tác động đến thu ngân sách nhà nước.

Tính từ đầu năm tới nay, giá xăng dầu đã trải qua 18 lần điều chỉnh giá, trong đó có 13 lần tăng và 5 lần giảm. Giá xăng E5 RON 92 từ đầu năm tới nay tăng tổng cộng 4.621 đồng/lít, còn giá xăng RON 95 tăng tới 5.794 đồng/lít.