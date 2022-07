Giá xăng dầu hôm nay 17/7: Dầu thô chốt tuần giảm thứ 3 liên tiếp, dự báo "nóng"

Lo ngại nguồn cung thiếu hụt và đồng USD yếu hơn đã giúp giá dầu thô có 2 phiên cuối tuần tăng phi mã. Tuy nhiên, tính chung trong tuần giao dịch, giá dầu hôm nay vẫn ghi nhận tuần giảm thứ 3 liên tiếp khi dầu thô có chuỗi “lao dốc không phanh” diễn ra trước đó.

Giá xăng dầu hôm nay 17/7: Dầu thô có tuần giảm giá thứ 3 liên tiếp

Giá dầu thế giới giảm mạnh trong tuần qua, dù đã phục hồi phần nào trong phiên giao dịch 15/7 sau các thông tin cho biết Mỹ hy vọng Saudi Arabia không ngay lập tức tăng sản lượng dầu.

Khép lại phiên này, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 8 tăng 1,81 USD, hay 1,9%, lên 97,59 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 9 tăng 2,06 USD, hay 2,1%, lên 101,16 USD/thùng.

Tính chung cả tuần, giá dầu WTI giảm 6,9%, còn giá dầu Brent giảm 5,5%.

Giá xăng dầu hôm nay 17/7

Trước đó trong tuần này, sau phiên 11/7 ít biến động, giá dầu thế giới giảm mạnh trong phiên 12/7 xuống các mức thấp nhất kể từ tháng 4, dưới sức ép từ việc đồng USD mạnh và những lo ngại về triển vọng nhu cầu yếu hơn.

Sau đó, giá dầu tăng nhẹ trong phiên giao dịch 13/7 nhưng lại giảm trở lại trong phiên sau đó do các nhà đầu tư tập trung vào triển vọng về một đợt tăng lãi suất lớn của Mỹ vào cuối tháng này, vốn có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang tăng cường đối phó với lạm phát ở mức cao nhất trong hơn 40 năm và được dự báo sẽ tăng lãi suất 100 điểm cơ bản trong tháng này sau khi báo cáo lạm phát tháng 6 cho thấy áp lực giá đang gia tăng.

Cuộc họp chính sách của Fed dự kiến diễn ra vào ngày 26-27/7 tới.

Các động thái của Fed sẽ có tác động lớn đến thị trường. Tại châu Âu, các tín hiệu cũng cho thấy nhu cầu giảm với việc Ủy ban châu Âu (EC) hạ dự báo tăng trưởng kinh tế và nâng tỷ lệ lạm phát dự kiến lên 7,6%.

Trong khi đó, các nhà giao dịch tiếp tục lo lắng rằng việc ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách nhanh chóng sẽ làm tăng nguy cơ suy thoái, ảnh hưởng đến nhu cầu năng lượng.

Tác động của việc tăng trưởng nhu cầu thấp hơn đáng kể trong các kịch bản xảy ra suy thoái kinh tế sẽ khiến giá dầu Brent trung bình vào khoảng 90 USD/thùng trong một cuộc suy thoái nhẹ và 78 USD/thùng trong một kịch bản nghiêm trọng hơn.

Trong báo cáo hàng tháng được công bố hôm 13/7, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ cho năm 2022 và 2023, đồng thời cảnh báo về sự bất ổn liên quan đến triển vọng thị trường dầu mỏ.

Cơ quan này cho biết: "Triển vọng kinh tế vĩ mô xấu đi và lo ngại suy thoái đang đè nặng lên tâm lý thị trường, trong khi có những rủi ro về phía nguồn cung."

EIA cũng đã hạ dự báo giá dầu WTI và Brent năm 2022.

Theo EIA, giá dầu Brent giao ngay trung bình sẽ ở mức 104 USD/thùng trong năm 2022, giảm 3,1% so với mức dự báo đưa ra vào tháng 6 và so với mức trung bình 71 USD/thùng trong năm 2021. Mức dự báo được đưa ra cho dầu WTI là 98,79 USD/thùng, giảm 3,6% so với dự báo trước.

Một yếu tố khác cũng gây áp lực lên giá dầu là đồng USD tăng giá so với rổ các đồng tiền khác và lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2002. Đồng bạc xanh mạnh hơn làm giảm nhu cầu đối với dầu bằng cách khiến "vàng đen" trở nên đắt đỏ hơn đối với những người mua sử dụng các loại tiền tệ khác.

Mặt khác, các thị trường vẫn còn hoang mang về kế hoạch của các nước phương Tây nhằm giới hạn giá dầu của Nga.

Trước thông tin đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng những biện pháp trừng phạt tăng cường có thể dẫn đến hậu quả "thảm khốc" cho thị trường năng lượng toàn cầu.

JP Morgan cho hay kịch bản Nga giảm xuất khẩu dầu khoảng 3 triệu thùng mỗi ngày là một mối đe dọa hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu rủi ro này trở thành hiện thực thì sẽ khiến giá dầu Brent tăng lên khoảng 190 USD/thùng.

Mặc dù đang có xu hướng tăng mạnh nhưng giá dầu tuần tới vẫn được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 đang tái bùng phát và có diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ..., đe doạ lạm chậm hơn nữa quá trình phục hồi kinh tế.

Dữ liệu mới nhất được công bố hôm 13/7, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7/2018 do các nhà máy lọc dầu của nước lại hạn chế công suất do lo ngại các đợt phong toả sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ.

Giá xăng dầu tại thị trường trong nước

Tại thị trường trong nước, triển khai Nghị quyết của Quốc hội về việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng, dầu…, giá xăng đã được điều chỉnh giảm mạnh.

Lo ngại thiếu hụt nguồn cung vẫn đeo bám giá dầu.

Theo đó, kể từ 0h ngày 11/7, Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định giảm giá xăng E5 RON 92 3.110 đồng/lít, xuống mức không quá 27.780 đồng/lít; giá xăng RON 95 giảm 3.090 đồng/lít, xuống mức không quá 29.670 đồng/lít.

Giá bán các mặt hàng dầu cũng giảm mạnh, trong đó dầu diezel giảm 3.022 đồng/lít, xuống mức không quá 26.590 đồng/lít; dầu hoả giảm còn không quá 26.345 đồng/lít…

Ở kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương – Tài chính cũng quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng ở mức 950 đồng/lít, dầu diesel 550 đồng/lít, dầu mazut 950 đồng/kg và dầu hỏa 500 đồng/lít. Cùng với đó, cơ quan quản lý yêu cầu ngừng chi sử dụng Quỹ đối với các loại xăng dầu.

Bộ Công Thương cho hay, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa 2 kỳ điều hành giá ngày 1/7 và ngày 11/7/2022 là: 128,707 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 19,070 USD/thùng, tương đương giảm 12,90% so với kỳ trước); 136,530 USD/thùng xăng RON95 (giảm 18,314 USD/thùng, tương đương giảm 11,83% so với kỳ trước; 140,858 USD/thùng dầu hỏa (giảm 21,062 USD/thùng, tương đương giảm 13,00% so với kỳ trước); 146,705 USD/thùng dầu diesel (giảm 20,690 USD/thùng, tương đương giảm 12,36% so với kỳ trước); 533,750 USD/tấn dầu mazút 180CST 3,5S (giảm 72,645 USD/tấn, tương đương giảm 11,980% so với kỳ trước).

Cùng với việc giá thế giới giảm mạnh, cơ quan điều hành nhấn mạnh rằng, ngày 8/7 vừa qua, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo mức Chính phủ đề xuất và bắt đầu áp dụng từ ngày 11/7, việc này đã góp phần hỗ trợ giảm giá xăng dầu trong nước.

Giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 17/7 như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 27.788 đồng/lít, tức giảm 3.103 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành. Xăng RON95-III không cao hơn 29.675 đồng/lít, cũng giảm tới 3.088 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành. Dầu diesel 0.05S không cao hơn 26.593 đồng/lít, giảm 3.022 đồng/lít. Dầu hỏa không cao hơn 26.345 đồng/lít, giảm 2.008 đồng/lít. Dầu mazút 180CST 3.5S không cao hơn 17.712 đồng/kg, giảm 2.010 đồng/kg so với giá bán hiện hành.

Được biết, Bộ Công Thương cho hay, ngày 15/7, giá xăng A95 nhập khẩu từ Singapore đã rớt mạnh về mức 118 USD/thùng. Đây là mức giá rớt mạnh nhất trong vòng 5 tháng qua, mở ra cơ hội hạ nhiệt giá xăng trong kỳ điều chỉnh 21/7 tới.

Mức giá này tương đương với mức giá cuối tháng 2/2022. Thời điểm đó, giá xăng A95 trong nước đang duy trì ở mức 26.278 đồng/lít.

Giá xăng nhập giảm do giá dầu thô toàn cầu liên tục rớt dưới 100 USD/thùng trong thời gian dài vừa qua. Phiên giao dịch hôm 15/7, giá dầu Brent là 99 USD/thùng và dầu WTI là 95 USD.