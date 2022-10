Giá xăng dầu hôm nay 25/10: Trung Quốc làm "nóng" giá dầu

Sau khi sụt giảm mạnh vào cuối phiên 24/10, giá dầu hôm nay đã quay đầu tăng mạnh nhờ dữ liệu kinh tế vượt dự báo của Trung Quốc và đồng USD yếu hơn.

Giá xăng dầu hôm nay 25/10: Dầu thô lấy lại đà tăng

Ghi nhận vào đầu giờ sáng ngày 25/10/2022, theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 12/2022 đứng ở mức 84,87 USD/thùng, tăng 0,29 USD/thùng trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với cùng thời điểm ngày 24/10, giá dầu WTI giao tháng 12/2022 đã giảm 0,40 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 12/2022 đứng ở mức 93,54 USD/thùng, tăng 0,28 USD/thùng trong phiên nhưng đã giảm khoảng 0,12 USD so với cùng thời điểm ngày 24/10.

Giá xăng dầu hôm nay 25/10: Dầu thô lấy lại đà tăng.

Giá xăng dầu hôm nay 25/10: Dầu thô lấy lại đà tăng.

Giá xăng dầu hôm nay 25/10: Dầu thô lấy lại đà tăng.

Giá xăng dầu hôm nay 25/10: Dầu thô lấy lại đà tăng.

Giá dầu hôm nay có xu hướng tăng sau khi thị trường ghi nhận thông tin tăng trưởng kinh tế quý III/2022 của Trung Quốc vượt dự báo.

Theo đó, GDP quý III tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái, mạnh hơn so với ước tính 3,3% của các nhà kinh tế mà Bloomberg khảo sát. Con số này tốt hơn nhiều so với mức tăng 0,4% ghi nhận trong quý II, thời kỳ Thượng Hải bị phong tỏa để chống dịch Covid-19.

Đáng chú ý, sản xuất công nghiệp trong tháng 9 tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn mức 4,2% trong tháng 8. Mức tăng này cũng vượt dự báo 4,8% của các nhà kinh tế. Đầu tư tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm tăng 5,9%.

Giá dầu ngày 25/10 còn được hỗ trợ mạnh bởi đồng USD yếu hơn trước thông tin Fed đang xem xét giảm tốc tăng lãi suất.

Trước đó, trong phiên 24/10, giá dầu thô đã giảm mạnh khi thị trường dầu thô dấy lên lo ngại nhu cầu tiêu thụ từ Trung Quốc yếu hơn kỳ vọng.

Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 9 đã tăng trở lại so với tháng 8, đạt mức 9,79 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, nếu so với 1 năm trước đó, nhập khẩu dầu thô trong tháng 9/2022 của Trung Quốc lại giảm hơn 2% so với 1 năm trước đó.

Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc cũng giảm tới 4% so với cùng kỳ năm 2021, chỉ đạt 9,9 triệu thùng/ngày.

Các nhà phân tích của ngân hàng ANZ cho rằng đà phục hồi gần đây của nhập khẩu dầu đã chững lại trong tháng 9, khi chính sách "Zero Covid" ảnh hưởng đến nhu cầu.



Bên cạnh đó, đà tăng liên tục của đồng USD cũng gây sức ép đối với giá dầu. Sự mạnh lên của đồng bạc xanh khiến dầu trở nên đắt hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ đồng tiền khác.

Các chuyên gia nhận định triển vọng đồng USD tăng mạnh hơn sẽ ảnh hưởng đến mức giá của dầu WTI và mặt hàng này có thể giảm xuống 79,50 USD/thùng vào cuối tuần.

Tuần trước, giá dầu Brent đi lên bất chấp việc Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo bán 15 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược. Đây là một phần trong chương trình giải phóng kỷ lục 180 triệu thùng dầu bắt đầu vào tháng năm.

Tuy nhiên, ngân hàng Goldman Sachs cho rằng quyết định giải phóng dầu từ kho dự trữ sẽ không có ảnh hưởng đáng kể đến giá cả trên thị trường.

Giá dầu nhiều khả năng còn điều chỉnh thêm sau tác động từ các thông tin của Trung Quốc. Thực tế, GDP quý III của Trung Quốc tăng 3,9%, cao hơn kỳ vọng của thị trường, tuy nhiên vẫn là mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng một thập kỷ. Kèm theo đó, cả số liệu về tiêu dùng, đầu tư, xuất nhập khẩu đều không cho thấy sự tăng trưởng có ý nghĩa đã làm lu mờ triển vọng tích cực mà Trung Quốc đã đưa ra, như tăng dự trữ các hàng hóa như dầu và kim loại.

Chính sách Zero-Covid có thể sẽ không sớm kết thúc. Trong mùa hè, để kiểm soát dịch Covid-19, Thượng Hải đã đóng cửa trong gần 2 tháng, bất chấp các thiệt hại về mặt kinh tế. Áp lực từ yếu tố vĩ mô quay trở lại lấn áp các yếu tố cơ bản, bất cháp các cảnh báo cho thấy nguồn cung dầu thô sắp quay trở lại trạng thái thiếu hụt trong thị trường.

Giá xăng dầu tại thị trường trong nước

Tại thị trường trong nước, ngày 21/10, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã công bố giá cơ sở đối với các mặt hàng xăng dầu cho kỳ điều hành từ ngày 21/10.

Trong kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 21/10, mỗi lít xăng RON 95 tăng 337 đồng/lít, xăng E5 RON 92 tăng 204 đồng/lít, giá dầu diesel tăng 596 đồng/lít.

Theo đó, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng E5 RON 92 ở mức 200 đồng/lít, xăng RON 95 ở mức 400 đồng/lít, dầu diesel ở mức 0 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 0 đồng/lít và dầu mazut ở mức 708 đồng/kg. Đồng thời không thực hiện chi Quỹ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các loại xăng dầu.

Trong kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 21/10, mỗi lít xăng RON 95 tăng 337 đồng/lít, xăng E5 RON 92 tăng 204 đồng/lít, giá dầu diesel tăng 596 đồng/lít.

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 25/10 như sau: Giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 21.496 đồng/lít; giá xăng RON 95-III không cao hơn 22.344 đồng/lít; giá dầu diezen 0.05S không cao hơn 24.783 đồng/lít; giá dầu hỏa không cao hơn 23.663 đồng/lít. Riêng dầu mazut 180CST 3.5S có giá bán không cao hơn 13.899 đồng/kg và giảm 195 đồng/lít.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 19/10 của xăng RON 92 là 89,26 USD/thùng, RON 95 là 92,75 USD/thùng. Còn dầu diesel mức giá 130,10 USD/thùng; dầu hỏa là 121,38 USD/thùng, dầu mazut là 383,32 USD/tấn.

Cũng theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng dầu giữa 2 kỳ điều hành gần đây có diễn biến tăng giảm đan xen nhưng nhìn chung là tăng đối với xăng RON 95, dầu diesel và dầu hỏa, giảm nhẹ với xăng RON 92 và dầu mazút.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa 2 kỳ điều hành giá ngày 11/10 ngày 21/10 là giá xăng RON 95 là 94,830 USD/thùng, tăng 0,595 USD/thùng, tương đương tăng 0,631% so với kỳ trước. Giá dầu hỏa 24,951 USD/thùng, tăng 3,403 USD/thùng, tương đương tăng 2,799% so với kỳ trước. Giá dầu diezen là 134,338 USD/thùng, tăng 0,534 USD/thùng, tương đương tăng 0,399% so với kỳ trước. Giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 là 91,299 USD/thùng, giảm 0,01 USD/thùng, tương đương giảm 0,01% so với kỳ trước. Giá dầu mazút là 389,054 USD/tấn, giảm 12,758 USD/tấn tương đương giảm 3,175 USD/tấn so với kỳ trước.

Với lần điều chỉnh này, giá xăng đã tăng hai lần liên tiếp sau 4 lần giảm giá. Tính từ đầu năm đến nay, giá mặt hàng xăng đã trải qua 28 lần điều chỉnh giá, trong đó có 15 lần tăng, 12 lần giảm, và một lần giữ nguyên.

Liên quan đến nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước, mới đây, Bộ Công Thương cũng đã đề nghị tạo điều kiện thủ tục vay vốn, mua ngoại tệ để các doanh nghiệp mua xăng dầu, kịp thời bổ sung nguồn cung cho thị trường trong nước. Trong công văn gửi Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công Thương đề nghị có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nâng hạn mức tín dụng, tiếp cận lãi suất ưu đãi, nguồn ngoại tệ nhằm tăng nguồn lực tài chính, giảm chi phí để nhập khẩu hoặc mua xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước, bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho thị trường trong nước.



Hôm qua, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc họp với Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam và 31 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cho biết thời gian qua, nguồn cung xăng dầu ở một số tỉnh phía Nam bị đứt gãy do căng thẳng địa chính trị, giá dầu thế giới biến động mạnh mà không có chính sách nào có thể bao phủ để kịp thời.

"Trong 6 tháng đầu năm không có biến động lớn do vẫn còn lượng tồn kho thì bắt đầu đến quý III, tình hình biến đổi do giá xăng dầu đến đà suy giảm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề chi phí", lãnh đạo hiệp hội khẳng định.

Để bảo đảm được cho các doanh nghiệp có khả năng nhập đúng tiến độ, số lượng xăng dầu, ông Bùi Ngọc Bảo kiến nghị lấy Quỹ bình ổn để bù trực tiếp vào chênh lệch của premium nhập khẩu để bằng với giá xăng dầu sản xuất trong nước.

Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng đề xuất Bộ Công Thương thống nhất với Bộ Tài chính rà soát các chi phí kinh doanh 3 tháng/lần thay vì 6 tháng/lần như hiện nay, nhằm giảm đi chi phí nhập khẩu, cắt lỗ cho doanh nghiệp.