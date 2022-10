Giá xăng dầu hôm nay 23/10: Giá xăng dầu trong nước và thế giới đều tăng

Nhu cầu có dấu hiệu phục hồi mạnh trong bối cảnh nguồn cung bị thắt chặt đã hỗ trợ giá dầu thô có tuần giao dịch tăng giá ấn tượng.

Giá xăng dầu hôm nay 23/10: Triển vọng lạc quan, dầu thô vững đà tăng

Giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) giao tháng 12 của Mỹ tăng 54 xu Mỹ, hay 0,6%, lên 85,05 USD/thùng tại New York và tăng 0,5% trong cả tuần. Giá dầu Brent giao cùng kỳ tăng 1,12 USD, hay 1,2%, lên 93,5 USD/thùng tại London và tăng 2% trong cả tuần.

Giá dầu phiên 20/10 gần như đi ngang, khi lo ngại nhu cầu yếu trở lại đồng thời xuất hiện với thông tin rằng Trung Quốc đang xem xét nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 đối với du khách nước ngoài.



Giá dầu tăng trong phiên 19/10, do tâm lý thận trọng về tình trạng nguồn cung khan hiếm đã lấn át tác động tiêu cực của sự bất ổn về nhu cầu và thông tin rằng Mỹ sẽ xuất nhiều dầu thô hơn từ kho dự trữ quốc gia.

Giá dầu giảm trong phiên 18/10 do kỳ vọng về nguồn cung của Mỹ tăng.

Giá dầu hầu như không đổi khi khép phiên 17/10 dù còn nhiều lo ngại rằng lạm phát và chi phí năng lượng cao có thể kéo nền kinh tế toàn cầu vào suy thoái, qua đó xóa bỏ lực đẩy từ việc Trung Quốc tiếp tục chính sách tiền tệ nới lỏng.

Theo giới phân tích, Chính phủ Mỹ tuần qua đã thông báo sẽ mua dầu thô để làm đầy kho dự trữ khi giá giảm xuống gần 70 USD/thùng. Các điều kiện thị trường thắt chặt cũng hỗ trợ giá dầu.

Thực tế, trong bối cảnh áp lực suy thoái kinh tế đè năng lên triển vọng tiêu thụ dầu thô, giá dầu thế giới bước vào tuần giao dịch (từ ngày 17/10) với xu hướng tăng nhẹ khi thị trường lo ngại nguồn cung dầu thô bị thắt chặt hơn nữa khi các lệnh cấm vận của EU và G7 đối với dầu thô Nga sẽ có hiệu lực vào tháng 12 tới.

Trước đó, OPEC+ cũng quyết định cắt giảm mạnh sản lượng kể từ tháng 11/2022. Ước tính, với quyết định này, sản lượng của OPEC+ sẽ giảm khoảng hơn 1 triệu thùng/ngày sau khi đã trừ đi mức thâm hụt so với hạn ngạch được đặt ra.



Động lực hỗ trợ giá dầu tiếp tục gia tăng trong phiên giao dịch sau đó khi thị trường ghi nhận thông tin Trung Quốc đã yêu cầu các doanh nghiệp xuất nhập khẩu năng lượng quốc doanh của nước này gồm PetroChina, Sinopec và CNOOC ngừng việc bán lại LNG cho khách hàng nước ngoài để đảm bảo nguồn cung cho mùa đông. Điều này có nghĩa tình trạng thiếu hụt năng lượng, đặc biệt khi mùa đông đến gần, tại châu Âu sẽ trầm trọng hơn, buộc các quốc gia trong khu vực phải tìm kiếm các nguồn thay thế, trong đó có dầu thô.

Thời điểm các lệnh cấm vận, trừng phạt đối với dầu thô Nga của EU, G7 cũng đang đến gần và nếu không có sự thay đổi bất ngờ nào, một lượng lớn dầu thô từ Nga sang châu Âu có thể bị ngừng giao dịch.

Thị trường dầu thô cũng đặt kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ dầu từ Trung Quốc sớm phục hồi khi nước này tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng và kỳ vọng tăng trưởng kinh tế của quốc gia tiêu thụ dầu mỏ hàng đầu thế giới được cải thiện so với quý trước.

Và khi thông tin về dự trữ dầu thô Mỹ trong tuần kết thúc ngày 14/10 giảm và đồng USD suy yếu, giá dầu thô đã quay đầu tăng mạnh.

Báo cáo từ Viện Dầu mỏ Mỹ (API), dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 14/10 đã giảm 1,27 triệu thùng, xuống còn 405,1 triệu thùng. Tồn kho xăng của Mỹ giảm 2,17 triệu thùng và các sản phẩm chưng cất giảm 1,09 triệu thùng.

Đà tăng của giá dầu tiếp tục gia tăng trong phiên 20/10 trong bối cảnh thị trường Trung Quốc ghi nhận dấu hiệu tích cực về triển vọng tiêu thụ dầu.

Nhà máy lọc dầu tư nhân lớn Zhejiang Petrochemical Corp vừa nhận được hạn ngạch nhập khẩu dầu thô bổ sung 10 triệu tấn cho năm 2022 và nhà máy lọc dầu của nhà nước ChemChina nhận thêm hạn ngạch 4,28 triệu tấn. Tổng mức hạn ngạch nhận thêm này tương đương với 104 triệu thùng.

Việc Mỹ thực hiện giải phóng thêm kho dự trữ dầu thô nhằm bù đắp phần sản lượng thiếu hụt của Mỹ, theo giới phân tích thì chỉ có thể giải được bài toàn trong ngắn hạn, và trước tương lai nó sẽ tạo áp lực ngược với thị trường khi Mỹ sẽ phải bù đắp phần sản lượng này vào kho dự trữ.

Giá xăng dầu tại thị trường trong nước

Tại thị trường trong nước, ngày 21/10, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã công bố giá cơ sở đối với các mặt hàng xăng dầu cho kỳ điều hành từ ngày 21/10.

Trong kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 21/10, mỗi lít xăng RON 95 tăng 337 đồng/lít, xăng E5 RON 92 tăng 204 đồng/lít, giá dầu diesel tăng 596 đồng/lít.

Theo đó, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng E5 RON 92 ở mức 200 đồng/lít, xăng RON 95 ở mức 400 đồng/lít, dầu diesel ở mức 0 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 0 đồng/lít và dầu mazut ở mức 708 đồng/kg. Đồng thời không thực hiện chi Quỹ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các loại xăng dầu.

Trong kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 21/10, mỗi lít xăng RON 95 tăng 337 đồng/lít, xăng E5 RON 92 tăng 204 đồng/lít, giá dầu diesel tăng 596 đồng/lít.

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 23/10 như sau: Giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 21.496 đồng/lít; giá xăng RON 95-III không cao hơn 22.344 đồng/lít; giá dầu diezen 0.05S không cao hơn 24.783 đồng/lít; giá dầu hỏa không cao hơn 23.663 đồng/lít. Riêng dầu mazut 180CST 3.5S có giá bán không cao hơn 13.899 đồng/kg và giảm 195 đồng/lít.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 19/10 của xăng RON 92 là 89,26 USD/thùng, RON 95 là 92,75 USD/thùng. Còn dầu diesel mức giá 130,10 USD/thùng; dầu hỏa là 121,38 USD/thùng, dầu mazut là 383,32 USD/tấn.

Cũng theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng dầu giữa 2 kỳ điều hành gần đây có diễn biến tăng giảm đan xen nhưng nhìn chung là tăng đối với xăng RON 95, dầu diesel và dầu hỏa, giảm nhẹ với xăng RON 92 và dầu mazút.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa 2 kỳ điều hành giá ngày 11/10 ngày 21/10 là giá xăng RON 95 là 94,830 USD/thùng, tăng 0,595 USD/thùng, tương đương tăng 0,631% so với kỳ trước. Giá dầu hỏa 24,951 USD/thùng, tăng 3,403 USD/thùng, tương đương tăng 2,799% so với kỳ trước. Giá dầu diezen là 134,338 USD/thùng, tăng 0,534 USD/thùng, tương đương tăng 0,399% so với kỳ trước. Giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 là 91,299 USD/thùng, giảm 0,01 USD/thùng, tương đương giảm 0,01% so với kỳ trước. Giá dầu mazút là 389,054 USD/tấn, giảm 12,758 USD/tấn tương đương giảm 3,175 USD/tấn so với kỳ trước.

Liên quan đến nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước, mới đây, Bộ Công Thương cũng đã đề nghị tạo điều kiện thủ tục vay vốn, mua ngoại tệ để các doanh nghiệp mua xăng dầu, kịp thời bổ sung nguồn cung cho thị trường trong nước. Trong công văn gửi Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công Thương đề nghị có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nâng hạn mức tín dụng, tiếp cận lãi suất ưu đãi, nguồn ngoại tệ nhằm tăng nguồn lực tài chính, giảm chi phí để nhập khẩu hoặc mua xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước, bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho thị trường trong nước.



Về vấn đề tại sao bảo đảm cung ứng xăng dầu mà lại có chuyện đứt gãy, nhiều cửa hàng đóng cửa, tại buổi thảo luận tổ ngày 22/10 kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Công Thương khẳng định: Việt Nam chưa bao giờ thiếu nguồn cung cho đến thời điểm này. Thông tin dư luận cho rằng thiếu nguồn cung trong nước là hoàn toàn không chính xác.



Bộ Công Thương có cơ sở, số liệu, kiểm tra, đánh giá một cách chi tiết việc này khi lực lượng quản lý thị trường, Sở Công Thương kiểm soát trên từng địa bàn để nắm được lượng hàng. Đến thời điểm 30/9/2022, Việt Nam còn hàng dự trữ thương mại khoảng 2,5 triệu khối; năng lực sản xuất của hai nhà máy Bình Sơn và Nghi Sơn trong tháng 10 bảo đảm 80% nguồn cung trong nước với 1,3 triệu khối/tháng.

Theo kế hoạch phân giao, 34 doanh nghiệp đầu mối phải nhập trong kỳ tháng 10 khoảng 500 nghìn khối, như vậy trong nước có hơn 3 triệu khối ở thời điểm cuối tháng 9 và giữa tháng 10, hoàn toàn đáp ứng nguồn cung cho đến hết giữa tháng 11. Trong khi đó, sang tháng 11 tiếp tục sản xuất gối đầu và nhập khẩu.

Dù vậy, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng thừa nhận, nguồn cung xăng dầu không thiếu nhưng rõ ràng bán ra thị trường lại có khó khăn. Doanh nghiệp phải nhập với giá cao kỳ trước nhưng trong kỳ với giá thấp, đương nhiên là lỗ mà đã lỗ thì không dám làm.

Bên cạnh đó, hàng loạt chi phí định mức đã lỗi thời, từ lợi nhuận định mức, chi phí kinh doanh, chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam, chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy sản xuất về kho bãi của doanh nghiệp đầu mối và tư nhân phân phối…. Như chi phí bảo quản, dự trữ xăng dầu theo định mức được xây dựng từ năm 2003 chỉ 30 đồng/lít nhưng đến bây giờ ở mức 80 đồng/lít, không doanh nghiệp nào có thể hoạt động được.

Giải thích về việc tại sao thực tế như vậy nhưng việc đóng cửa hàng bán lẻ xăng dầu không xảy ra trên phạm vi cả nước mà chỉ tập trung ở TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, miền Tây, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng, khu vực này có lượng đáng kể xăng dầu trôi nổi, kể cả xăng dầu lậu, giả, với bằng chứng hồi tháng 8 ghi nhận liên tiếp các bắt giữ, triệt phá những vụ làm giả xăng dầu mấy trăm triệu lít. Vậy nên, người kinh doanh trong lĩnh vực này không quan tâm lắm đến chi phí định mức, chiết khấu cũng như việc đăng ký mua của ai một cách ổn định. Trong khi đó, thị trường hiện đang xử lý mạnh về xăng dầu giả, siết chặt xăng dầu lậu, nên chỉ còn xăng dầu chính thống.

"Mà xăng dầu chính thống, nhưng tôi vừa phân tích giá biến động liên tục, chiết khấu thấp; trong khi những người đang đang thu được rất nhiều tiền, giờ thu được ít tiền, thậm chí lỗ thì không ai muốn làm", Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phân tích.