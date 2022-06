Giá xăng dầu hôm nay 30/6: Dầu thô lại lao dốc, dự báo "nóng" giá xăng dầu trong nước

Thông tin về khả năng các nước G7 sẽ áp đặt giá giới hạn đối với dầu xuất khẩu của Nga cộng với đồng USD mạnh hơn đã khiến giá dầu hôm nay quay đầu giảm mạnh.

Giá xăng dầu hôm nay 30/6: Dầu thô lại lao dốc

Ghi nhận vào đầu giờ sáng ngày 30/6/2022, theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 8/2022 đứng ở mức 109,60 USD/thùng, giảm 0,18 USD/thùng trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với cùng thời điểm ngày 29/6, giá dầu WTI giao tháng 8/2022 đã giảm tới 2,32 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 8/2022 đứng ở mức 116,26 USD/thùng, giảm 0,20 USD/thùng trong phiên nhưng đã giảm tới 1,16 USD so với cùng thời điểm ngày 29/6.

Giá xăng dầu hôm nay 30/6: Dầu thô lại lao dốc.

Giá xăng dầu hôm nay 30/6: Dầu thô lại lao dốc

Giá xăng dầu hôm nay 30/6: Dầu thô lại lao dốc

Giá dầu ngày 30/6 giảm mạnh trong bối cảnh thị trường dầu thô ghi nhận thông tin các nước G7 đang xem xét áp đặt giá giới hạn đối với dầu xuất khẩu của Nga. Động thái này được dự báo sẽ làm trầm trọng hơn nguy cơ suy thoái kinh tế.

Dữ liệu cuối cùng về GDP trong quý I/2022 của Mỹ vừa được công bố ghi nhận mức giảm 1,6%, cao hơn mức giảm 1,5 được dự báo trước đó.

Giá dầu hôm nay giảm mạnh còn do đồng USD vọt lên mức cao nhất 20 năm nhờ kỳ vọng tăng lãi suất.

Bất chấp các sức ép chốt lời trong ngắn hạn, giá dầu vẫn đang được kỳ vọng tăng trở lại. Thị trường đã định giá trở lại khả năng thiếu hụt nguồn cung khi cả Libya và Ecuador đều thông báo các số liệu sản lượng thực tế hiện tại: Sản lượng dầu tại Libya đã giảm trong khi Ecuador ghi nhận sự đóng cửa các cơ sở sản xuất chiếm đến 1,8 triệu thùng dầu/ngày, trong khi tại Libya con số này đã lên đến gần 1 triệu thùng/ngày, gần 85% sản lượng trung bình trước đây. Tính cả 2 nước, con số này tương đương gần 2,8% nguồn cung dầu thế giới đang gặp gián đoạn.

Trong khi đó, sản lượng của OPEC+ trong tháng 5 cũng đang thấp hơn mục tiêu 2,8 triệu thùng/ngày. Thực tế, kể từ khi OPEC+ áp dụng hạn ngạch từ tháng 06/2020, chỉ có duy nhất trong tháng 07/2020, nhóm sản xuất cao hơn so với mục tiêu, còn lại liên tục trong 22 tháng tiếp theo, tổng cộng nhóm đã sản xuất thấp hơn 562 triệu thùng dầu so với các cam kết. Trong khi đó, theo UAE, nước này đã đạt công suất tối đa trong khi Saudi Arabia cũng chỉ có thể tăng sản lượng thêm 150.000 thùng/ngày. Đây là một con số rất thấp, khi mà theo các thông báo chính thức, 2 nước này vẫn có công suất nhàn rỗi ở mức 3,9 triệu thùng/ngày. Kết thúc tháng 8, các cam kết về hạn ngạch sẽ chấm dứt, và về lý thuyết các nước OPEC+ hoàn toàn tự do để sản xuất nhiều nhằm hưởng lợi từ giá dầu. Tuy nhiên, nếu không có sự cải thiện nào, có thể minh chứng rằng sản lượng của OPEC+ chưa bao giờ nhiều như các ước tính, và sẽ là “cú sốc” đối với thị trường, khi không còn có thể tin tưởng vào năng lực điều tiết của OPEC+.

Giá xăng dầu tại thị trường trong nước

Trong nước, một số dự báo cho thấy, giá xăng dầu trong kỳ điều hành ngày mai (1/7) có thể giảm nhẹ do giá thế giới trong tuần qua giảm. Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá xăng bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến gần đây có xu hướng giảm nhẹ so với chu kỳ trước. Cụ thể, xăng RON 92 là khoảng 148 USD/thùng, còn xăng RON 95 là 155 USD/thùng.

Trong nước, một số dự báo cho thấy, giá xăng dầu trong kỳ điều hành tới (1/7) có thể giảm nhẹ do giá thế giới trong tuần qua giảm.

Trong nước, giá xăng đã tăng lên gần 33.000 đồng/lít từ 15h hôm 21/6, mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 190 đồng, RON 95-III tăng 500 đồng và dầu tăng 380-990 đồng/lít.

Sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng E5 RON 92 từ 15h ngày 21/6 là 31.300 đồng/lít (tăng 190 đồng); RON 95-III là 32.870 đồng/lít (tăng 500 đồng). RON 95-III là loại bán phổ biến, chiếm gần 70% lượng tiêu thụ trên thị trường và được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá.

Giá các mặt hàng dầu cũng đều tăng. Trong đó, dầu diesel tăng mạnh nhất, thêm 990 đồng/lít, lên mức 30.010 đồng. Dầu hoả là 28.780 đồng/lít, tăng 950 đồng. Còn dầu mazút là 20.730 đồng/kg, tăng 380 đồng.

Như vậy, đây là đợt tăng giá lần thứ 7 từ 21/4 đến nay. Tổng cộng mỗi lít RON 95-III đắt thêm 5.560 đồng; còn E5 RON 92 cũng thêm 4.830 đồng.

Hiện Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại phần lớn doanh nghiệp đầu mối chính đều đang âm. Chẳng hạn, PVOil đến 13/6 âm hơn 1.032 tỷ đồng; Petrolimex âm 49 tỷ đồng...

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới giữa 2 kỳ điều hành giá vừa qua có nhiều biến động. Giá xăng dầu thành phẩm (nhất là dầu diesel, dầu hoả) vẫn tăng do nguồn cung bị hạn chế vì cấm vận dầu Nga của EU, trong khi cầu của các nước vẫn cao.

Bình quân 10 ngày (trước kỳ điều chỉnh ngày 21/6), giá dầu hoả tăng gần 4%, lên 169,25 USD/thùng; dầu diesel tăng thêm 3,6% so với kỳ ngày 13/6, lên 172,56 USD/thùng. Trong khi đó, giá thành phẩm các mặt hàng xăng trên thị trường thế giới tăng nhẹ, 0,21-0,95%.

Do Quỹ bình ổn giá xăng dầu đang ở mức khá thấp, tại kỳ điều hành hôm 21/6, liên Bộ tiếp tục không trích lập 300 đồng/lít vào Quỹ bình ổn với xăng, dầu diesel và dầu hoả. Riêng dầu mazut vẫn trích 300 đồng/kg vào Quỹ bình ổn.

Cùng đó, nhà điều hành tiếp tục chi sử dụng quỹ với dầu diesel, dầu hoả lần lượt ở mức 400 đồng và 300 đồng/lít.

Giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 30/6 như sau: Giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 31.302 đồng/lít; giá xăng RON95 không cao hơn 32.873 đồng/lít; giá dầu diezen 0.05S không cao hơn 30.019 đồng/lít; giá dầu hỏa không cao hơn 28.785 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 20.735 đồng/kg.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh hiện nay, có thể cân nhắc giảm thuế, phí, đặc biệt là thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu… để giảm giá xăng dầu. Trước mắt có thể giảm thuế trong một khoảng thời gian cố định như 1 tháng, 3 tháng.

Trong tình hình thế giới bất định hiện nay, nguy cơ giá xăng dầu neo ở mức cao, tiếp tục tăng vẫn còn. Áp lực lạm phát của Việt Nam còn lớn. Chúng ta cần hạ nhiệt giá xăng dầu và tình toán việc cân đối ngân sách, tác động lạm phát để có mức giảm phù hợp.

Trước đó, trong văn bản góp ý với Bộ Tài Chính ngày 21/6, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đánh giá ưu điểm của việc cắt giảm thuế bảo vệ môi trường là có thể thực hiện được ngay trong tháng 7 do thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tuy nhiên, cơ quan này đặt câu hỏi vì sao Bộ Tài chính không chọn phương án giảm thuế nhập khẩu bởi vấn đề này thuộc thẩm quyền của Chính phủ và hoàn toàn có thể làm ngay trong tháng 7.

Ngoài ra, VCCI cũng cho rằng về lâu dài, đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động của việc bãi bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và có văn bản báo cáo Quốc hội vào kỳ họp tới.

Tại buổi làm việc với Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam mới đây, nói về việc giảm thuế với xăng dầu, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi nếu giá tiếp tục tăng sẽ báo cáo Chính phủ báo cáo trình Quốc hội ban hành nghị quyết giảm thuế phù hợp. Trước mắt là tiếp tục xin ý kiến giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu.

Bộ này cũng có ý kiến về việc không giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng. Theo quy định, thuế tiêu thụ đặc biệt đang áp dụng đối với xăng là 10%, xăng E5 RON 92 là 8% và xăng E10 là 7%.

Theo Bộ Tài chính, xăng là nhiên liệu gốc hóa thạch, không tái tạo, cần phải sử dụng tiết kiệm nên theo thông lệ quốc tế luôn thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Bộ Tài chính cho biết thêm, tại Việt Nam, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt đã quy định xăng thuộc đối tượng chịu thuế từ năm 1999. Quy định này là phù hợp với mục tiêu thu thuế tiêu thụ đặc biệt và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Việc thực hiện điều chỉnh đối với thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc thẩm quyền của Quốc hội nên phải trình Quốc hội xem xét, quyết định và thường không thể áp dụng ngay, trong khi giá xăng dầu có những thời điểm biến động nhanh, thời gian ngắn, nên sẽ có độ trễ nhất định.

Vì vậy, trước mắt, Bộ Tài chính đề nghị không thực hiện điều chỉnh giảm thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu.