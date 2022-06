Ông Bùi Gia Phong ở Quỳnh Phương (Nghệ An) cho biết, sau nhiều tháng cho tàu nằm bờ do dịch Covid-19, nhiều ngư dân lại tiếp tục cho tàu nằm bờ vào mùa cao điểm đánh bắt do giá xăng dầu, chi phí nhân công... tăng cao. Ảnh: TQ.