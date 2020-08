Giải cứu 2 thiếu nữ bị giam trong quán karaoke

Ngày 10/8, Công an huyện Con Cuông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An bàn giao 2 thiếu nữ bị ép phục vụ trong quán karaoke ở tỉnh Bắc Giang về cho gia đình.

Bốn hôm trước đó (ngày 6/8), Công an huyện Con Cuông nhận được đơn kêu cứu của 2 người phụ nữ về việc con gái họ bị lừa vào quán karaoke ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Ngay đêm đó, cảnh sát đã giải cứu 2 thiếu nữ (15 và 16 tuổi) khi họ bị giam giữ tại quán karaoke ở thôn Đồng Tân, xã Đồng Vương, huyện Yên Thế.

Hai nạn nhân khai bị dụ dỗ ra Bắc Giang đi làm cho một công ty. Khi ra đến nơi, 2 thiếu nữ bị yêu cầu phục vụ quán karaoke.

Nạn nhân không đồng ý đã bị chủ quán giam giữ trong phòng, đánh đập.