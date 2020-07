Giải cứu thành công 4 bé gái bị rủ rê làm tiếp viên quán karaoke

Ngày 30/7, Công an huyện Quỳ Hợp cho biết: 4 bé gái có độ tuổi từ 13 - 16 do nhẹ dạ, cả tin nên đã bị một số đối tượng trên Facebook rủ rê, lôi kéo đến làm tiếp viên tại quán karaoke New Wave ở thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) vừa được lực lượng công an giải cứu và giúp đỡ đưa về bàn giao cho các gia đình.

Theo đó, vào lúc 8 giờ ngày 28/7, Công an xã Châu Cường nhận được tin báo của anh Lê Văn B., Lộc Văn H., Mạc Văn B. đều trú tại xã Châu Cường trình báo về việc các con mình là cháu Lê Thị Hồng D. (SN 2007), Mạc Thị Tường V. ( SN 2004) đều trú tại bản Nguôn; Lộc Thị B. (SN 2006) và Lộc Thị S. (SN 2007) là 2 chị em gái trú tại bản Khì bỏ nhà đi từ ngày 26/7 gia đình không liên lạc được.

Sau khi nhận được tin báo của Công an xã Châu Cường, Công an huyện Quỳ Hợp đã lập tổ công tác tiến hành xác minh thông tin, đồng thời báo cáo và phối hợp với Phòng PC02 - Công an tỉnh Nghệ An để xác minh làm rõ.

Qua điều tra xác minh, 4 bé gái có độ tuổi từ 13 - 16 nói trên đã bị một số đối tượng trên Facebook rủ rê, lôi kéo đến làm tiếp viên tại quán Karaoke New Wave ở phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa). Đến 22 giờ 30 phút ngày 28/7, tổ công tác Công an huyện Quỳ Hợp phối hợp với phòng PC02 - Công an tỉnh Nghệ An, Công an xã Châu Cường và Công an thị xã Nghi Sơn đã giải cứu 4 cháu ra khỏi quán karaoke New Wave và đưa các cháu về bàn giao cho gia đình.

Hiện, Công an huyện Quỳ Hợp đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến vụ việc.