Giải cứu người đàn ông trượt chân rơi xuống sông bị cuốn trôi 2km

Ngày 24/9, một lãnh đạo Công an xã Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Khoảng 13 giờ 45, trong khi đi tuần dọc bờ đê, các cán bộ thuộc tổ trực phòng, chống lụt bão của xã Định Tân đã phát hiện một người đàn đang mắc kẹt trên cây dưới sông Mã gần khu vực trạm bơm Yên Hoành.



Sau khi bị cuốn trôi, người đàn ông may mắn bám được cành cây ven sông Mã. Ảnh: TNQ

"Sau khi phát hiện sự việc, lực lượng công an và dân quân tự vệ đã chèo thuyền, giải cứu người đàn ông vào bờ an toàn", lãnh đạo Công an xã Định Tân thông tin thêm.

Người đàn ông được các lực lượng chức năng phát hiện và giải cứu. Ảnh: TNQ

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông được các lực lượng trên cứu là ông N.V.C. (SN 1972) ở xã Định Hải, huyện Yên Định, Thanh Hóa. Khi đang đi trên bờ đê không may bị trượt chân ngã xuống sông Mã và bị dòng nước cuốn trôi khoảng 2km. Rất may khi đến gần trạm bơm Yên Hoành thì ông C. bám được vào cành cây ven sông.