Phim của Mai Thu Huyền rời rạp, đạo diễn hát nhạc phim tri ân khán giả

Sau hơn 3 tuần chiếu tại rạp Việt, phim về cuộc đời nữ danh ca Thanh Hà với diễn xuất của nữ chính Maya sẽ rời rạp sau ngày hôm nay (2/5).

Chia sẻ với Dân Việt, ông Nguyễn Khánh Dương, người sáng lập Box Office Vietnam, cho biết Đóa hoa mong manh cho biết, trong ngày cuối tại rạp bán được 5 vé/4 suất chiếu.

Số suất chiếu của Đóa hoa mong manh trong ngày 2/5. Ảnh: NVCC

"Theo dữ liệu ghi nhận từ trước của chúng tôi, Đóa hoa mong manh vẫn còn suất chiếu toàn quốc, cụ thể là các cụm rạp CGV Hà Nội Centerpoint, BHD Star 3/2, BHD Star Thảo Điền và BHD Star Phạm Ngọc Thạch", ông Khánh Dương nói.

Trong dịp nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, lượng vé bán ra của Đóa hoa mong manh nhỏ giọt. Phim thu thêm được hơn 10 triệu đồng sau 5 ngày nghỉ lễ. Hiện, tổng doanh thu của phim khoảng 428,2 triệu đồng.

Trên trang cá nhân, nhà sản xuất Mai Thu Huyền thông báo Đóa hoa mong manh sẽ rời rạp sau ngày 2/5.

"Ngày mai 2/5, Đóa hoa mong manh tạm biệt khán giả sau ba tuần công chiếu để tiếp tục chinh phục những vùng đất mới. Tôi luôn tin cái gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm được trái tim của khán giả có tâm hồn đẹp", nữ đạo diễn viết trên trang cá nhân.

Mai Thu Huyền tự thể hiện ca khúc tặng tri ân khán giả. Ảnh: FBNV

Mai Thu Huyền cũng tung ca khúc Dạ khúc do cô tự thể hiện. Đây là 1 trong 15 ca khúc trong phim Đóa hoa mong manh. Mai Thu Huyền cho biết cô chọn tác phẩm này vì rất hợp với tâm trạng của nhân vật Yvonne do mình thủ vai trong phim và xuất xứ của bài hát rất trùng hợp với tình huống của nhân vật Thạch Thảo do Maya thủ vai. Vì bài hát này nhạc sĩ Quốc Bảo viết về một cô ca sĩ xinh đẹp nhưng mắc chứng bệnh về mắt, nhìn bất cứ vật gì cũng mờ và tối.

Nữ đạo diễn cho biết, cô không thể hát hay như các ca sĩ chuyên nghiệp, nên đây chỉ là món quà cô muốn gửi lời tri ân đến tất cả những khán giả trong và ngoài nước đã yêu thương và ủng hộ bộ phim Đóa hoa mong manh trong suốt thời gian qua.

Đóa hoa mong manh tiếp tục phát hành tại Ấn Độ. Ảnh: NSX

Với doanh thu hơn 420 triệu đồng, Đóa hoa mong manh trở thành một trong những bộ phim có doanh thu thấp nhất mọi thời đại tại rạp Việt. Trước đó, Mai Thu Huyền cho rằng, phim của mình bị xếp vào khung giờ xấu. Nhà sản xuất bày tỏ mong muốn rạp Việt ưu tiên tác phẩm Việt.

"Tôi chỉ mong các rạp có thể ưu tiên cho phim Việt những khung giờ thuận lợi hơn ở tuần đầu tiên ra mắt rồi dựa trên sự đón nhận của khán giả mới có thể đánh giá bộ phim một cách công tâm", cô chia sẻ.

Giữa lúc phim doanh thu thấp, Mai Thu Huyền bức xúc khi có bài viết cho rằng cô tố Trấn Thành chèn ép suất chiếu.

"Tôi xin khẳng định chưa bao giờ trong các phát ngôn của mình nhắc đến Trấn Thành bởi vì đối với tôi, Trấn Thành là một nghệ sĩ tài năng", nữ đạo diễn chia sẻ thêm.

Sau khi rời rạp Việt, đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên Mai Thu Huyền sẽ đưa Đóa hoa mong manh sang thị trường Ấn Độ. Đây là điểm đến nằm trong kế hoạch và mục tiêu ban đầu nhằm đưa phim chinh phục nhiều thị trường quốc tế.

Đạo diễn Mai Thu Huyền chia sẻ với Dân Việt rằng, phim dự kiến được khởi chiếu tại 90 cụm rạp ở Ấn Độ với hai phiên bản lồng tiếng Anh - tiếng Hindi.

Với một quốc gia chuộng ca - vũ, ê-kíp Đóa hoa mong manh kỳ vọng phim sẽ tìm được "điểm chạm" với khán giả và đạt được những thành công nhất định. Trước đó, ngày 28/3, phim đã có cơ hội tham gia và thắng giải đặc biệt của ban giám khảo - Top 3 phim điện ảnh xuất sắc nhất trong liên hoan phim (LHP) New Delhi - Ấn Độ lần thứ 7.

Sau Ấn Độ, phim còn kế hoạch phát hành tại nước Anh. Ngoài ra, ê-kíp vẫn đang tiếp tục nỗ lực làm việc để có thể đưa phim tiếp cận các thị trường khác, những nơi tập trung đông kiều bào Việt.

Đóa hoa mong manh kể câu chuyện về cuộc đời cô ca sĩ Thạch Thảo với điểm nhấn là phần âm nhạc do ca sĩ Nhật Hạ thể hiện. Phim có điểm mạnh về âm nhạc, phần hình ảnh được quay dựng đầu tư nhưng kịch bản thiếu điểm nhấn, dễ đoán, không mới lạ. Khán giả Việt đã từng được thưởng thức rất nhiều phim trong và ngoài nước cũng như các nền tảng mạng có nội dung tương tự. Đây cũng được xem là một trong những nguyên nhân khiến tác phẩm thiếu sức hút phòng vé.

Phim quy tụ dàn diễn viên như: Maya, Quốc Cường, Mai Thu Huyền, Nhật Hạ, Trizzie Phương Trinh, Baggio Saetti, Đức Tiến…

Trước khi chiếu ở rạp Việt, phim đã tham gia nhiều liên hoan phim và cũng gặt hái một số giải thưởng. Sau đó, phim Đóa hoa mong manh chiếu ở 60 cụm rạp ở 25 tiểu bang của Mỹ.