Giải thể Công an huyện Mỹ Lộc, Nam Định để sáp nhập vào Công an thành phố

Cụ thể, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định, đơn vị này vừa tổ chức lễ công bố các quyết định về kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ theo kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Tại buổi lễ, Thượng tá Vũ Xuân Tình - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Nam Định đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải thể Công an huyện Mỹ Lộc để nhập vào Công an TP.Nam Định; quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập, giải thể Công an xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Nam Định; công bố và thông báo các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Nam Định về việc bố trí cán bộ.

Giám đốc Công an tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị này đã kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí, sắp xếp cán bộ theo đúng lộ trình. Ảnh: CANĐ

Sau phần công bố các quyết định, Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh - Giám đốc Công an tỉnh đã trao các quyết định cho đại diện các tập thể, cá nhân; Đại tá Chu Văn Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Công an TP.Nam Định và Công an huyện Mỹ Lộc nhận công tác mới.

Giám đốc Công an tỉnh Nam Định nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết số 1104/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Nam Định, Công an tỉnh Nam Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, huy động sự vào cuộc của cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao.

Công an tỉnh Nam Định đã tiến hành trình tự từng bước bài bản, khoa học, chắc chắn theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và bảo đảm chất lượng, tiến độ; nhất là, đã tạo sự thống nhất, đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng.

"Đến nay, Công an tỉnh đã hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra. Kết quả này thể hiện tinh thần, trách nhiệm, sự hy sinh của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị công an trong tỉnh và các đơn vị tham mưu" – Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh nói.

Ngay sau lễ công bố quyết định, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị công an trong tỉnh thuộc diện sáp nhập, sắp xếp khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy để tập trung phục vụ yêu cầu công tác, chiến đấu.