Giám đốc Công an tỉnh điều động, bổ nhiệm 14 sĩ quan cấp tá giữ chức vụ mới

Ngày 4/10, Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai Rah Lan Lâm đã trao các quyết định điều động Thượng tá Phạm Vũ Nguyễn-Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai.

Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai trao quyết định bổ nhiệm 14 sĩ quan cấp tá giữ chức vụ mới. Ảnh Công an Gia Lai.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng-Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Chư Prông, Gia Lai.

Thượng tá Siu Y Long-Phó Trưởng Công an huyện Chư Prông đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Chư Păh, Gia Lai.

Giám đốc Công an tỉnh cũng trao các quyết định bổ nhiệm Thiếu tá Siu H'Ngát-Đội trưởng Đội An ninh (Công an thị xã Ayun Pa) giữ chức vụ Phó Trưởng Công an thị xã Ayun Pa, Gia Lai.

Thiếu tá Phan Hồng Kông-Đội trưởng Đội Tham mưu (Công an huyện Krông Pa) giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Krông Pa, Gia Lai.

Trung tá Phạm Quang Long-Đội trưởng Đội Tham mưu (Công an huyện la Pa) giữ chức Phó Trưởng Công an huyện la Pa, Gia Lai.

Thiếu tá Trần Văn Tiến-Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông trật tự (Công an huyện Phú Thiện) giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Phú Thiện, Gia Lai.

Trung tá Trường Minh Trung-Trưởng Công an xã Yang Bắc (Công an huyện Đak Pơ) giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Đak Pơ, Gia Lai.

Trung tá Đỗ Mạnh Đạt-Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp (Công an huyện Ia Grai) giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Ia Grai, Gia Lai.

Trung tá Đặng Thanh Nghị-Đội trưởng Đội Tham mưu (Công an huyện Đức Cơ) giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Đức Cơ, Gia Lai.

Trung tá Đặng Trà Giang-Đội trưởng Đội Tham mưu (Phòng Cảnh sát giao thông) giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai.

Điều động và bổ nhiệm Trung tá Lê Tiến Chung-Đội trưởng Đội Tuyên truyền-Giáo dục (Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Kbang, Gia Lai

Trung tá Phạm Thành Công-Đội trưởng Phòng An ninh điều tra đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Kông Chro, Gia Lai.

Trung tá Chu Đức Tâm-Trưởng Công an phường Hội Phú (Công an TP. Pleiku) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Chư Prông, Gia Lai.