Giám đốc Sở NNPTNT Quảng Nam: Không có tình trạng cho nợ tiêu chí để được đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 11/7, tại Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, đại biểu đã nêu ra nhiều vấn đề về việc triển khai xây dựng Nông thôn mới (NTM) ở miền núi của tỉnh.

Theo đó, một số đại biểu đã nêu câu hỏi, hiện có nhiều xã miền núi đạt chuẩn NTM, nhưng việc duy trì khó, rớt tiêu chí và thiếu bền vững. Việc công nhận các xã đạt chuẩn NTM có những vấn đề bất cật, chất lượng có thực chất hay không?. Hay là để đạt chỉ tiêu đề ra và chạy theo thành tích. Hướng phát triển thời gian tới cho các xã này như thế nào?.

Ông Phạm Viết Tích - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, không có tình trạng cho nợ tiêu chí để mong được đạt chuẩn. Chất lượng thẩm định để công nhận cho các xã đảm bảo yêu cầu. Ảnh: T.H

Về việc này, ông Phạm Viết Tích - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam cho biết, việc xây dựng NTM ở miền núi ban đầu đã biết rất khó khăn, đã nhận diện được ngay cái khó, có 3 cái khó gặp phải, đó là điểm xuất phát rất thấp, bộ tiêu chí tăng lên và nguồn lực thấp.

"Hiện nay có 16/33 xã ở miền núi chưa duy trì, rớt tiêu chí, việc này là do quy định tiêu tăng lên nhanh, từ xã khu vực 3 mà rớt xuống khu vực 1 nên rất khó khăn và kèm theo một số nguyên nhân chính như thu nhập, văn hóa, quốc phòng an ninh. Một số xã sau khi đạt chuẩn, nhưng phát sinh là do án tù và sinh con thứ 3 nên rớt tiêu chí...", ông Tích cho biết.

Huyện miền núi cao Tây Giang quyết tâm xây dựng nông thôn mới. Ảnh: T.H

Ngoài ra, một số đại biểu còn cho rằng, có hay chăng công nhận NTM có bất cập, chạy theo thành tích hay không?. Về vấn đề này, ông Phạm Viết Tích - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nay việc đánh giá đạt tiêu chí khá chặt chẽ, phân cấp rất lớn cho các địa phương từ xã tới huyện.

"Hội đồng đánh giá rất chặt, khi có đạt trên 90% đồng ý đánh giá từ cấp xã đến cấp huyện thì mới được trình lên cấp trên, sau đó sẽ thẩm định lại kỹ rồi mới trình công nhật đạt chuẩn.

Nói chung không có tình trạng cho nợ tiêu chí để mong được đạt chuẩn. Chất lượng thẩm định để công nhận cho các xã đảm bảo yêu cầu", ông Tích nói.

Nhiều địa phương ở huyện miền núi Bắc Trà My khởi sắc, bộ mặt nông thôn khang trang nhờ xây dựng NTM. Ảnh: CTV

Bên cạnh đó, ông Phạm Viết Tích - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam còn nêu ra hướng giải pháp để các địa phương duy trì đạt chuẩn, như hiện Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản giao cho từng địa phương yêu cầu xây dựng kế hoạch và phê duyệt kế hoạch cụ thể để đẩy mạnh triển khai giữ vững các tiêu chí cho những xã đạt chuẩn NTM cả miền núi và đồng bằng.

"Nếu các xã vẫn không duy trình theo quy định và rớt từ 6 đến 8 tiêu chí sẽ yêu cầu thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM đó.

Bên cạnh, cần sử dụng nguồn lực hiện có, huy động mạnh nguồn lực khác, lồng ghép các chương trình nhằm giúp các xã NTM tại miền núi…", ông Tích cho biết.

Nhiều mô hình làm đường bê tông nông thôn, mô hình trang trại ở huyện Tiên Phước được triển khai mạnh mẽ nhờ vào việc xây dựng NTM. Ảnh: T.H

Cũng theo ông Phạm Viết Tích, qua 14 năm xây dựng NTM, miền núi của Quảng Nam đã được nhiều kết quả nội bật; trước khi xây dựng NTM, bình quân tiêu chí NTM ở miền núi đạt 2 tiêu chí/xã, còn 48 xã trắng tiêu chí NTM.

Nhưng đến nay đã đạt bình quân 14,39 tiêu chí/xã, tăng 12,39 tiêu chí, đã có 33 xã đạt chuẩn NTM, đây là một nổ lực lớn của các địa phương miền núi.

Mô hình nuôi cá lồng bè ở hồ thủy điện Sông Trah 2, tại huyện miền núi Bắc Trà My giúp người dân nâng cao thu nhập. Ảnh: V.B

"Nhờ vào xây dựng NTM, nên bộ mặt nông thôn ở miền núi có nhiều thay đổi, như huyện Tiên Phước phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM năm 2024 là một nổ lực lớn đối với miền núi.

Đến nay, cơ bản các xã miền núi đã có HTX hoặc tổ hợp tác và có các dự án liên kết, dự án cộng đồng giúp người dân phát triển kinh tế.

Mặc dù tiêu chí thu nhập còn thấp, hộ nghèo còn cao nhưng các tiêu chí khác thì các huyện miền núi đã từng bước tiệm cận; nhiều thôn NTM kiểu mẫu đã được hình thành. Chẳng hạn như nhiều huyện có cách làm mới hơn đó là làm cụm dân cư NTM kiểu mẫu, nhiều mô hình du lịch ở miền núi dần được hành thành…", ông Tích nhấn mạnh.