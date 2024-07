Giám đốc Sở VHTT&DL Quảng Nam lên tiếng việc ca sĩ Đức Tuấn chụp ảnh trên nóc nhà cổ Hội An

Ngày 11/7, xung quanh việc ca sĩ Đức Tuấn tung một số hình ảnh đứng và ngồi trên nóc nhà cổ ở Hội An chụp ảnh gây phản cảm, PV Dân Việt đã có trao đổi với lãnh đạo ngành văn hoá Quảng Nam.

Hình ảnh được cho là ca sĩ Đức Tuấn đứng trên nóc nhà cổ ở Hội An chụp ảnh gây phản cảm và những bình luận của bạn đọc chỉ trích ca sĩ Đức Tuấn. Ảnh: mạng xã hội

Về việc này, ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Nam cho biết, vụ việc này sở đã nắm thông tin qua một số báo chí.

Hiện Chủ tịch UBND TP Hội An đang chỉ đạo xác minh, khi nào có kết quả thì UBND TP Hội An sẽ báo cáo tỉnh.

"Đô thị cổ Hội An đã được UBND tỉnh Quảng Nam phân cấp UBND TP Hội An trực tiếp quản lý theo quy định và đảm bảo Luật Di sản, các quy định của tỉnh…, UBND TP Hội An cũng ban hành các quy định, quy chế quản lý đô thị cổ.

Nếu chính xác ca sĩ mà ứng xử vậy càng phải xử lý nghiêm khắc để làm gương. Hiện các lực lượng chức năng của UBND TP Hội An đang xác minh, làm rõ, kể cả trách nhiệm của chủ nhân ngôi nhà", ông Hồng thông tin.

Ảnh ca sĩ Đức Tuấn ngồi trên nóc nhà ở Hội An. Ảnh: mạng xã hội

Trước đó, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Đức Tuấn đăng bộ ảnh với chủ đề "Hội An – Phố cổ huyền bí".

Đáng chú ý, trong số đó có một số tấm ảnh chụp ca sĩ Đức Tuấn trong trang phục áo dài tạo dáng đứng, ngồi trên mái một ngôi nhà tại khu phố cổ Hội An trông khá phản cảm.

Hiện các lực lượng chức năng của UBND TP Hội An đang xác minh, làm rõ, kể cả trách nhiệm của chủ nhân ngôi nhà. Ảnh: CTV

Sau khi đăng tải, bài viết của nam ca sĩ này nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Một số ý kiến khen bộ ảnh đẹp nhưng phần đông bày tỏ bức xúc, phê phán, chỉ trích nam ca sĩ đã có hành vi chụp ảnh trên mái nhà cổ thuộc di sản văn hóa thế giới là phản cảm...