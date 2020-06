Giang hồ đập phá quán ốc, liệu có sự "chống lưng"?

Tôi phải xem đi xem lại clip quay cảnh cả trăm đối tượng mặc "đồng phục" áo vàng giơ cao giáo mác, cây ba chĩa và dao tự chế phóng như cơn lốc từ quận 8 đến quán ốc Hương ở quận Bình Tân để đập phá. Càng xem tôi càng bàng hoàng và không thể tin ở ngay Sài Gòn lại có thể diễn ra cảnh hãi hùng này.



Tôi cứ tự hỏi, tại sao băng nhóm xã hội đen này dám lộng hành như vậy? Bởi chúng thừa biết, các quán ăn kiểu này và cả dọc đường di chuyển không thiếu gì các camera bố trí khắp nơi. Điều đó cũng đồng nghĩa, công an không khó gì truy xét ra hình dáng, khuôn mặt của từng đối tượng. Vậy nhưng chúng cũng không sợ. Điều này kiến dư luận bất an, hãi hùng hơn cả những hình ảnh được nhìn thấy.

Chẳng lẽ cả trăm đối tượng này cùng phê thuốc, không biết trời đất là gì? Hoặc phải chăng, chúng quá tin vào thủ lĩnh của mình có "ô lớn" đủ chở che?...

Không chỉ vậy, chúng kinh hoàng còn bởi, dạng khủng bố này không chỉ khiến chủ quán, nhân viên, những khách hàng có mặt ở quán phải bạt vía, mà thực sự gây sốc, lo lắng cho toàn xã hội.

Dù rằng, nhìn khung cảnh náo loạn này, băng nhóm xã hội đen có thể chỉ nhằm thị uy với quán ốc Hương và muốn dằn mặt những băng nhóm khác.

Không thể tin giữa Sài Gòn một đám đông giang hồ cầm giáo mác xông vào đập phá nhà hàng.

Nhìn cảnh các đối tượng ngồi xe máy chĩa giáo mác, ba chĩa tua tủa lên trời khiến tôi tự dưng hình dung cảnh lính cưỡi ngựa lúc lâm trận thời xa xưa. Nhưng kể cả khi đã múa giáo, khua gươm, băng nhóm này chủ yếu đập phá bàn ghế mà không sử dụng hung khí để đâm chém chủ quán, nhân viên lẫn khách hàng.

Điều đó cũng cho thấy, bọn chúng có tổ chức khá chặt, hành động bài bản, không phải ngẫu hứng, phê thuốc hoặc bốc đồng. Chúng được tổ chức chặt chẽ, nhằm mục đích rõ: Thị uy rất ghê gớm, nhưng nếu dính pháp luật, thì cũng chỉ là những tội danh nhẹ như gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích. Cách tính toán đó mới là sự nguy hiểm của băng nhóm xã hội đen này.

Nhưng điều dư luận muốn các cơ quan chức năng làm rõ, liệu có hay không những kẻ đứng chống lưng cho chúng?

Đặt câu hỏi này ra bởi, từ trước đến nay, các vụ án liên quan đến băng nhóm xã hội đen luôn có bóng hình của một số đối tượng biến chất có trọng trách trong cơ quan bảo vệ pháp luật đứng ra bảo kê.

Điển hình là vụ án Năm Cam, hàng chục quan chức bảo kê, làm tay trong cho băng nhóm tội phạm, kể cả chạy án đã phải hầu tòa.

Tuy nhiên, dù có mạng lưới "cộng tác viên" trong các cơ quan chức năng như vậy, đang "bá chủ" ở Sài Gòn, sẵn sàng tàn sát các băng nhóm khác không ghê tay, nhưng cũng chưa bao giờ Năm Cam dám diễu võ dương oai kiểu này. Mà thời đó, cũng rất hiếm camera an ninh, chứ đừng nói nó phủ sóng khắp mọi nơi như bây giờ.

Vậy mà, băng nhóm áo vàng này không thèm bịt mặt, như thách thức lực lượng bảo vệ pháp luật lẫn dư luận. Ngay như những vụ tạt sơn, chất bẩn vào một số gia đình, các băng nhóm khác vẫn phải bịt mặt nhằm trốn sự truy xét của lực lượng chức năng. Nhưng trong vụ án này, băng xã hội đen ngang nhiên phơi mặt với đời, không thèm giấu diếm hung khí, mà còn rầm rập diễu phố.

Vì đâu, vì đâu các băng nhóm xã hội đen lộng hành đến vậy?

Để tìm câu trả lời cho câu hỏi này, chưa thể quên, vừa qua một số vị trong ban Giám đốc Công an, Trưởng ban nội chính tỉnh Đồng Nai bị mất chức, bị khởi tố vì nhiều tội danh, trong đó có tội cố tình làm sai lạc, can thiệp trái pháp luật vào một số vụ án. Điều này cũng lý giải vì sao, chỉ vì va chạm nhỏ trong quán nhậu, mà băng nhóm xã hội đen ở đây dám quây ô tô chở các sĩ quan, cựu sĩ quan công an để "xử". Điều đó cho thấy, các băng nhóm xã hội đen chỉ dám "coi trời băng vung" khi được chống lưng.

Hoặc như, Đường Nhuệ ở Thành phố Thái Bình ngang nhiên đấm vỡ hàm nạn nhân ngay trong trụ sở công an phường như chỗ không người. Vì đâu Đường Nhuệ dám ngang ngược như vậy? Diễn biến sau đó đã trả lời dư luận: Cơ quan điều tra không khởi tố vụ án (hiện vụ án đã được lật lại). Chỉ vậy thôi, cũng cho thấy "cái ô" của Đường Nhuệ là loại không đùa được. Vụ án đó, không chỉ khiến không ít người dân, các doanh nghiệp làm ăn trên địa bàn phải nín lặng "nộp tô", mà các băng nhóm xã hội đen khác cũng phải biết điều.

Hiện, một số đối tượng trong băng nhóm xã hội đen náo loạn phố phường giữa Sài Gòn đã bị bắt, nhưng dư luận mong muốn, đòi hỏi, phải truy tấn gốc những kẻ cầm đầu băng nhóm và những đối tượng bảo kê, nếu có. Tất nhiên, điều đó không hề dễ, nếu không muốn nói cực khó bởi mối liên hệ sống còn giữa lợi ích của các băng nhóm với một số thế lực chống lưng.

Còn nếu không truy được tận gốc, dư luận lo rằng, hôm nay triệt được băng nhóm này, mai lại xuất hiện băng nhóm khác còn khủng hơn, như đã từng xảy ra.