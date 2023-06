Giao dịch bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục sụt giảm, nhà đầu tư "khóc ròng"

Nhà đầu bất động sản nghỉ dưỡng bị chôn vốn

Thời gian qua, nhu cầu du lịch, tham quan nghỉ dưỡng của người dân ngày một gia tăng. Bên cạnh đó, lượng du khách ngước ngoài tìm đến Việt Nam càng giúp cho các địa phương có tiềm năng về du lịch ngày một phát triển.

Trong đó, phân khúc bất động sản được quan tâm ngày càng nhiều vì quy mô, mức độ đầu tư dự án cùng các cam kết lợi nhuận của chủ đầu tư. Theo đó, bất động sản nghỉ dưỡng thường đi liền với giá trị tài chính rất lớn. Các nhà đầu tư, khách hàng tham gia vào phân khúc này có thể bỏ ra số tiền hàng chục tỷ, thậm chí cả trăm tỷ đồng.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, bất động sản nghỉ dưỡng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi ảnh hưởng của dịch bệnh, việc vướng mắc pháp lý và khan hiếm dòng tiền. Nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng bị "đứng hình" vì điểm nghẽn pháp lý.

Bất động sản nghỉ dưỡng gặp khó khiến nhà đầu tư đứng ngồi không yên. Ảnh: Gia Linh

Nhiều nhà đầu tư xuống tiền mua bất động sản nghỉ dưỡng trong thời gian trước giờ đang trong cảnh "đứng ngồi không yên". Một số người mua phải dự án bị vướng pháp lý, phải dừng thi công, nằm đắp chiếu nhiều năm. Trường hợp khác, nhà đầu tư mua sản phẩm đã xây sẵn thì lại không tìm được khách để chuyển nhượng.

Ông Quân (một nhà đầu tư bất động sản) cho biết mình đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính mua căn nhà phố nghỉ dưỡng tại Bà Rịa - Vũng Tàu với chủ đầu tư nhưng vẫn chưa được giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng biệt thự với thời hạn sử dụng lâu dài như hợp đồng đã ký.

"Lúc mua sản phẩm thì chủ đầu tư hứa hẹn, cam kết nhiều điều lắm nhưng khi khách đã xuống tiền thì phải "vỡ mộng". Trong khi đó, một số dự án đầu tư của tôi bị sự cố nên cần tiền mặt gấp. Tôi đã cố gắng rao bán, chuyển nhượng dự án, thậm chí kí gửi cho bên môi giới nhưng nhưng suốt 5 tháng qua vẫn chưa ra được hàng", ông Quân chia sẻ.

Trường hợp khác, bà Nguyễn Thanh (45 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) cho biết: "Tôi đã vay ngân hàng 3 tỷ đồng để có đủ tiền mua sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng tại một dự án lớn ở Đồng Nai. Tuy nhiên, dự án bị vướng pháp lý phải ngưng trệ, dừng thi công trong thời gian dài. Quá lo lắng, tôi ra sức tìm khách hàng để chuyển nhượng thì không tìm được khách.

Nhiều khách hàng muốn thanh lý sản phẩm nhưng không được. Ảnh: Gia Linh

Giải pháp cuối cùng là thanh lý cho chủ đầu tư thì doanh nghiệp tuyên bố không trả lãi và chưa có phương án hoàn tiền vì đang cạn dòng tiền. Bây giờ, mỗi tháng tôi vẫn phải gồng trả lãi ngân hàng mà chẳng biết phải làm sao để thoát ra được dự án đầu tư sai lầm này", bà Thanh cho hay.

Bất động sản nghỉ dưỡng khó phục hồi ngắn hạn

Theo báo cáo thị trường của DKRA Group, phân khúc biệt thự và nhà phố nghỉ dưỡng trên cả nước vẫn tiếp tục nối dài chuỗi ngày bế tắc.

Theo đó, nguồn cung mới phân khúc này tiếp tục xu hướng giảm từ cuối quý 2/2022 đến nay. Nhiều dự án liên tục dời thời gian triển khai bán hàng do lượng booking không như kì vọng khiến nguồn cung giảm mạnh, chỉ tương đương 1,6% so với cùng kỳ.

Sức cầu thị trường khiêm tốn, bằng 0,4% so với cùng kỳ. Các dự án mới có tình hình bán hàng chậm, trong khi đó, dự án sơ cấp gần như đóng giỏ hàng hoặc tạm ngưng giao dịch trước bối cảnh khó khăn của thị trường. Giá bán sơ cấp không biến động nhiều so với tháng trước. Nhiều chủ đầu tư tiếp tục áp dụng các chương trình hỗ trợ lãi suất, ưu đãi chiết khấu nhanh lên đến 40% - 50%… nhằm kích cầu khách mua.

Tương tự, phân khúc nhà phố, shophouse nghỉ dưỡng cũng ảm đạm không kém. Nguồn cung mới trong tháng tăng so với giai đoạn 4 tháng đầu năm, tuy nhiên vẫn còn ở mức rất thấp chỉ tương đương 4% so với cùng kỳ. Sức cầu thị trường mặc dù tăng nhưng không đáng kể, lượng tiêu thụ còn hạn chế, bằng 3% so với cùng kỳ năm 2022.

Bất động sản nghỉ dưỡng khó phục hồi trong thời gian ngắn vì còn nhiều điểm nghẽn. Ảnh: Gia Linh

Riêng phân khúc condotel, nguồn cung vẫn còn ở mức rất thấp, mặc dù có sự hồi phục so với tháng trước nhưng sụt giảm hơn 80% so với cùng kỳ. Sức cầu thị trường tiếp tục xu hướng giảm từ giữa quý 2/2022 đến nay do những ảnh hưởng chung của thị trường. Giao dịch tập trung chủ yếu tại khu vực miền Nam, chiếm 94% tổng lượng tiêu thụ mới cả nước.

Ông Phạm Lâm - CEO DKRA Group cho rằng yếu tố về pháp lý, lãi suất, sự hồi phục chậm của ngành du lịch là nguyên nhân khiến thị trường nghỉ dưỡng rơi vào trầm lắng. Dự kiến trong tháng tiếp theo, nguồn cung và sức cầu thị trường sẽ có sự hồi phục nhờ những thông tin tích cực từ Chính phủ. Tuy nhiên, bất động sản nghỉ dưỡng sẽ không có nhiều đột biến trong ngắn hạn.

Trong khi đó, các chuyên gia của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng trong thời gian tới, nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng khả năng sẽ vẫn giảm, hạn chế. Chỉ các chủ đầu tư có đủ nguồn lực mới có khả năng phát triển dự án.

Bên cạnh đó, thanh khoản thị trường vẫn tiếp tục trầm lắng. Các giao dịch thị trường vẫn sẽ chậm vì vướng mắc pháp lý chưa được khơi thông hoàn toàn. Ngoài ra, khan hiếm dòng tiền cùng tâm thế thăm dò của nhà đầu tư khiến thị trường khó có thể tăng trưởng đột biến.