Hà Nội: Lượng giao dịch bất động sản tại quận nào sôi động nhất quý I/2024?

Hà Nội có 16.000 giao dịch bất động sản trong quý I/2024

Theo số liệu của Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Real Estate, thị trường giao dịch chuyển nhượng tại Hà Nội trong quý 1/2024 ước đạt khoảng 15.000 - 16.000 giao dịch bất động sản. Trong đó, phần lớn đến từ giao dịch chuyển nhượng nhà phố thổ cư với hơn 50% lượng giao dịch toàn thị trường; giao dịch chuyển nhượng chung cư cao tầng xếp thứ 2 với gần 42% lượng giao dịch.

Về giao dịch chuyển nhượng thổ cư, 72% tập trung tại 6 quận ngoại thành Hà Nội bao gồm: Hà Đông, Nam Từ Liêm, Long Biên, Gia Lâm, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm. Đây là những quận có nguồn cung thổ cư đa dạng và mặt bằng giá hấp dẫn hơn các quận nội thành. Giao dịch bất động sản chuyển nhượng chung cư sôi động ở phía Tây và Đông thành phố, với 60,2% và 23,25%.

Số lượng giao dịch bất động sản chủ yếu đến từ các quận ngoại thành Hà Nội (Ảnh: TN)

Phần lớn lượng căn hộ mở mới tại thị trường chung cư hiện tại thuộc phân khúc cao cấp, đơn giá trung bình khoảng 58 triệu đồng/m2. Loại hình chuyển nhượng hấp dẫn hơn về mức và đa dạng hơn về phân khúc giúp khách hàng có thể lựa chọn các căn hộ từ bình dân đến trung - cao cấp. Dự báo, giao dịch bất động sản chuyển nhượng khu Đông và khu Tây trong quý II/2024 tăng 31,3%.

Cũng theo số liệu của One Mount Real Estate, các quận trên địa bàn Hà Nội có bất động sản sôi động nhất trong phân khúc nhà đất thổ cư giai đoạn tháng 12/2023 đến tháng 2/2024 là Long Biên, Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm. Theo dự báo, trong quý II/2024, thị trường đất thổ cư tại 3 quận này sẽ tiếp tục tăng nhiệt, trong đó giao dịch bất động sản sẽ chủ yếu ở phân khúc có giá từ 3 - 7 tỷ đồng.

Phân tích nguyên nhân cụ thể, One Mount Real Estate cho biết tại quận Long Biên, từ năm 2018 - 2024 ghi nhận số lượng giao dịch bất động sản với đất thổ cư luôn nằm trong "top" đầu tại Hà Nội. Trong đó, các phường Thạch Bàn, Long Biên, Ngọc Thụy và các tuyến phố Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm và Bát Khối ghi nhận tỷ lệ giao dịch bất động sản thổ cư cao nhất.

Đối với quận Nam Từ Liêm, khu vực này trở thành tâm điểm phát triển trong quy hoạch 2030 - 2050 của Thủ đô, vì thế thu hút một lượng lớn người mua nhà. Các phường và tuyến đường có lượng giao dịch bất động sản thổ cư cao nhất tại quận này bao gồm Đại Mỗ, Tây Mỗ và Mỹ Đình.

Còn với quận Bắc Từ Liêm, đây là một trong những quận có mức độ tăng giá tốt nhất tại Hà Nội với những thời điểm đột biến tăng 10 - 12%/năm, cao gấp 2 lần các khu vực khác. Các phường Xuân Đỉnh, Phú Diễn, Minh Khai và tuyến đường Xuân La, Xuân Đỉnh, Cổ Nhuế, Phú Phú Diễn ghi nhận nhu cầu và mức độ giao dịch bất động sản cao trong những tháng đầu năm 2024.

Thị trường đất thổ cư đang hồi phục

Anh Quang Dương, nhà đầu tư bất động sản chuyên phân khúc đất thổ cư chia sẻ, thị trường bất động sản đang có xu hướng "ấm" dần lên và không loại trừ khả năng đang hút một lượng tiền đáng kể của nền kinh tế, trong đó có dòng tiền tiết kiệm. Lượng tiền rút ra từ ngân hàng có thể góp phần đẩy nhanh đà hồi phục, thậm chí tạo cơn sốt cho thị trường địa ốc.

"Tôi nhận thấy nếu nhà đầu tư nào có dòng tiền mạnh, tầm nhìn dài hạn thì nhà đất vẫn là kênh trú ẩn an toàn, có tiềm năng sinh lời cao. Tuy nhiên, với những nhà đầu tư có ý định dùng đòn bẩy tài chính, muốn tận dụng dòng tiền lãi suất thấp thì không nên tham gia vào phân khúc này. Bởi dòng tiền sẽ khó giữ ở vùng giá rẻ lâu như vào giai đoạn từ năm 2020 đến đầu năm 2022. Hiện tại, lãi suất có thể hạ nhiệt, nhưng điểm chung là thời gian áp dụng ngắn chỉ từ 3 - 9 tháng, sau đó thả nổi, vì vậy nếu vay tiền rất dễ sa vào bẫy tài chính nếu thị trường không lên như kỳ vọng", anh Dương chia sẻ.

Giao dịch bất động sản với phân khúc đất nền đang dẫn đầu trong quý I/2024 tại Hà Nội (Ảnh: TN)

Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn, sự hồi phục sớm của thị trường đất thổ cư được thúc đẩy bởi hai yếu tố là sóng đón đầu thay đổi của 3 bộ Luật mới sẽ có hiệu lực từ năm 2025 và sự “bão hòa” của các kênh đầu tư khác.

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản hiện không có nhiều sản phẩm để "xuống tiền". Khi mà phân khúc căn hộ ít dự án mới do pháp lý chưa khơi thông, nhà riêng, nhà phố kém đa dạng, giá bán lại quá cao. thì đất thổ cư, đất nền lại là sản phẩm dễ mua, dễ sang tên, có sổ và giữ tài sản bền vững, an toàn, quan trọng nhất là giá hiện tại vẫn đang “mềm” so với 2 - 3 năm trước đó.

"Đất nền là loại hình mà bất kỳ thành viên nào của thị trường cũng có thể đầu tư do sự đa dạng về diện tích, mức giá, khu vực. Với các địa phương có tốc độ phát triển kinh tế, những khu đất ở nơi này vẫn sẽ tăng trưởng bền vững nhờ xu hướng giãn dân và các hệ thống hạ tầng lớn đang dần hình thành. Tuy nhiên, không phải sản phẩm đất nền nào cũng có thể tăng giá và được thị trường đón nhận. Chỉ những sản phẩm đất nền sở hữu lợi thế về pháp lý sạch, vị trí tốt, khai thác được giá trị thương mại mới được người mua săn đón và có thể tăng giá trong tương lai", ông Quốc Anh nhận định.

Nhiều chuyên gia bất động sản cũng nhận định đất nền vẫn là kênh đầu tư bền vững. Sức hút của đất nền đối với các nhà đầu tư sẽ rất khó suy giảm. Bởi tâm lý nhà đầu tư Việt ưa chuộng nhà gắn liền với đất và đất nền được xem như kênh tích lũy tài sản an toàn, khả năng sinh lợi nhuận cao. Thêm vào đó, lợi thế về tính pháp lý so với các phân khúc khác của đất nền vẫn ổn định, minh bạch hơn.