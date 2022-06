Sự việc xảy ra khoảng 23h30 ngày 27/6 tại huyện Lục Ngạn (Bắc Giang). Theo cảnh sát, Thìn (SN 1976) đang giữ một lắc tay bằng vàng của người yêu cũ.

Trần Quang Thìn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Bạn trai mới của cô gái là anh P (SN 1984) biết việc này nên gọi cho Thìn, yêu cầu anh ta trả lại lắc tay nếu không sẽ "không để yên". Hai người hẹn nhau đến một khu trọ ở huyện Lục Ngạn để giải quyết nhưng đến nơi xảy ra cãi vã.

Khi anh P lên xe máy chuẩn bị rời đi liền bị Thìn cầm dao đâm nên bỏ chạy nhưng được một đoạn đã gục xuống. Thìn gọi taxi, đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng đáng tiếc, anh P tử vong trước khi tới bệnh viện.

Sau đó, Thìn tới trụ sở công an đầu thú, bị công an tạm giữ. Vụ việc đang được Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thụ lý giải quyết.