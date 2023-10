Với tỉ lệ xuất chiếu dày đặc, lên tới 10 – 20 suất/1 ngày, dường như không khó để Đất rừng phương Nam mang về kỷ lục phòng vé khi ngay ngày chiếu sớm (13/10), phim đã mang về gần 13 tỷ đồng (Theo số liệu Box Office Việt Nam).



Đất rừng phương Nam thu 13 tỷ khi chính thức khởi chiếu. Ảnh: NSX

Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi, cũng như được cố vấn bởi đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn (người làm nên bản truyền hình cách đây 25 năm), Đất rừng phương Nam kể về hành trình đi tìm cha của An, một cậu bé thành thị vào đầu thế kỷ 20 trong buổi loạn lạc, để rồi mở ra một câu chuyện huyền thoại về vùng đất Nam Bộ hào sảng và nghĩa tình.

Giới chuyên môn cũng đã có những ý kiến đánh giá về bộ phim. Nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã chia sẻ với Dân Việt: "Chuyện phim được kể dưới góc nhìn và cảm xúc của cậu bé An 10 tuổi. Và vì thế mà phim gợi được cảm giác về một sự đối nghịch giữa sự trong trẻo ngây thơ trên một cái nền chết chóc và bất an liên miên. Hơi tiếc một chút cho vai bé An khi chưa có được diễn xuất sinh động hơn. Nhưng ngược lại, khí vị của một bộ phim lịch sử mang đậm màu cổ tích khiến không ít lần người xem có thể rơi nước mắt. Những nhân vật như anh Út, chú Tiều, bác Ba Phi, và ngay cả cô Tư, người đàn bà giảo hoạt và phản bội... mỗi người một nét riêng làm cho bộ phim sinh động và đáng tin".

Quang cảnh sự kiện ra mắt Đất rừng phương Nam tại Hà Nội tối 13/10. Ảnh: NSX

Nhà biên kịch Đinh Thiên Phúc (biên kịch phim Nhà tiên tri) cũng có quan điểm tương tự: "Bộ phim thấm đẫm chất hào hùng, hào sảng, hảo hán của những người dân phương Nam từ thưở đi mở cõi. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã có những bộ phim giải trí ăn khách, nhưng nay làm phim mang màu sắc lịch sự, anh ấy vẫn tìm được cách kể cuốn hút, hấp dẫn, xúc động. Dường như "gen" nhân văn của con trai nhà văn Nguyễn Quang Sáng đang phát lộ, đang tuôn chảy. Tôi nghĩ khoảng 3 ngày tới bộ phim sẽ lập kỷ lục phòng vé, khán giả đi xem sẽ rất đông và đem về những phản hồi tốt".

Nhà văn, nhà biên kịch Phạm Ngọc Tiến (biên kịch phim Sinh tử) cũng đã bày tỏ với Dân Việt xúc cảm về bộ phim: "Một phim điện ảnh đáng xem. Kịch bản táo bạo và hiện đại. Cảnh quay hoành tráng đẹp mê hồn, kỹ xảo tinh tế, công phu và chắc chắn tốn kém, diễn viên đẹp và trúng vai, diễn xuất không chê được ai nhất là nhân vật Ba Phi do Trấn Thành đóng. Càng thấy một bộ phận dư luận mạng cực đoan chưa xem đã phản đối Trấn Thành vào vai bác Ba Phi. Rất không công bằng và cực đoan ác ý".

Đất rừng phương Nam dự đoán sẽ có doanh thu kỷ lục. Ảnh: NSX

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh (cha đẻ phim Em và Trịnh, Trạng Tí) khẳng định với Dân Việt, đây là bộ phim chỉn chu, có thông điệp rõ ràng: "Phim đem đến tiếng cười, nước mắt, và cả sự rung động về lòng tự hào dân tộc, về khí chất của con người miền Nam, và con người Việt Nam. Xem phim thấy yêu quê hương mình hơn, và yêu nghề của mình hơn. Các diễn viên làm tôi bất ngờ chính là Băng Di, Tiến Luật và Tuấn Trần. Nhất là Băng Di diễn vai Tư Mắm xuất sắc. Ngoài ra thì đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã có một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của mình. Xem phim mà mỗi khung hình đều làm tôi rung động, vì thấy được anh em đoàn phim đã phải dụng công thế nào".

Tại buổi họp báo tại Hà Nội, nhà sản xuất Trấn Thành cũng đã bày tỏ với Dân Việt: "Kinh phí dành cho bộ phim rất lớn, từ trang phục tới bối cảnh phải đúng với thời đó. Mọi người nói với tôi sẽ rất rủi ro, nhưng tôi nghĩ đây là một dự án quan trọng với điện ảnh Việt, bởi rất ít người chọn làm phim về đề tài đất nước, bởi dĩ nhiên làm phim thị trường sẽ ăn khách hơn. Còn làm phim về đề tài đất nước phải cố gắng chỉnh chu nhất có thể". Ngoài ra, nam diễn viên thủ vai bác Ba Phi cũng gây bất ngờ khi nói rằng, nếu Đất rừng phương Nam thu về 100 tỷ, thì anh mới chỉ lời có 6 triệu đồng, bởi kinh phí dôi ra trong quá trình làm phim rất lớn.

Nhiều nhà làm phim và đạo diễn dự đoán, Đất rừng phương Nam sẽ mang về doanh thu ấn tượng bởi ngay từ buổi đầu ra mắt đã tạo hiệu ứng hết sức mạnh mẽ. Và trên hết, chất lượng phim quá ổn, bộ phim rất đáng xem nên chắc chắn khán giả Việt sẽ không bỏ qua bộ phim này.