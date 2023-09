Trấn Thành xuất hiện bí ẩn trên poster chính thức của "Đất rừng phương Nam"

Hình ảnh Trấn Thành trên poster chính thức của Đất rừng phương Nam. Ảnh: NSX

Mới đây, đoàn làm phim Đất rừng phương Nam giới thiệu poster chính thức của bộ phim nhận được sự quan tâm của khán giả.

Hình ảnh của An nổi bật trên poster với nụ cười rạng rỡ, sau lưng cậu bé chính là những người đã đồng hành cùng cậu trên mỗi chặng đường gồm: Út Lục Lâm (Tuấn Trần); má (Hồng Ánh); cha con ông Tiều - bé Xinh (Tiến Luật và bé Bảo Ngọc); thằng Cò (Đỗ Kỳ Phong). Đến thời điểm hiện tại, poster của 10 nhân vật từ chính tới phụ và cả khách mời trong Đất rừng phương Nam đều đã được nhà sản xuất hé lộ.

Tạo hình của Trấn Thành trong phim Đất rừng phương Nam lan truyền trên mạng. Ảnh: CMH

Bên cạnh đó, poster chính thức của Đất rừng phương Nam cũng hé lộ hình ảnh của Trấn Thành trong tạo hình cụ già Nam bộ với chòm râu và chiếc khăn rằn quen thuộc. Tuy nhiên, ê-kíp mới chỉ đưa hình ảnh Trấn Thành trên poster mà chưa thông báo cụ thể thông tin về vai diễn của Trấn Thành như các nhân vật trước đó.

Trước đó, phía ê-kíp Đất rừng phương Nam cho biết, hiện còn một số gương mặt vẫn còn là ẩn số. Nhưng có thể thấy gần như toàn bộ nhân vật chủ chốt đã được ê-kíp giới thiệu rất cặn kẽ từ poster đến thông tin vai diễn, chuyện hậu trường trừ Trấn Thành. Trong khi đó, bác Ba Phi là một nhân vật khá quan trọng và có ảnh hưởng nội dung bộ phim.



Đầu năm 2023, Trấn Thành xác nhận tham gia phim với vai bác Ba Phi – một nhân vật luôn tạo tiếng cười với những câu chuyện tưởng như phóng đại nhưng cuối cùng lại xảy ra trong thực tế. Trấn Thành từng chia sẻ, anh mong muốn khán giả sẽ thấy một bác Ba Phi khác biệt so với bản truyền hình.

Trấn Thành và ê-kíp phim Đất rừng phương Nam. Ảnh: FBNV

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng từng chia sẻ với Dân Việt rằng, Trấn Thành là một nghệ sĩ tài năng, luôn tìm những cảm hứng và trải nghiệm mới. Anh còn muốn cảm ơn Trấn Thành vì đã góp vốn trong giai đoạn hậu Covid-19 kinh tế rất khó khăn, nhiều nhà đầu tư không có hứng thú với thị trường phim ảnh. Bộ phim Đất rừng phương Nam có kinh phí 40 tỷ đồng với bối cảnh trải dài nhiều tỉnh như An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Trà Vinh...

Anh cũng không muốn bị so sánh giữa bản thân và nghệ sĩ gạo cội từng đóng vai này. Trong bản truyền hình, nhân vật bác Ba Phi do nghệ sĩ Mạc Can thể hiện, ghi dấu ấn trong lòng khán giả bởi cách diễn gần gũi, dí dỏm.

Ngoài Trấn Thành, Băng Di cũng xuất hiện trên poster chính thức của phim. Vẻ ngoài điệu đà, đỏm dáng của Băng Di tương phản với sự chất phác của Trấn Thành, liệu đây có phải là một gợi ý về vai trò của hai nhân vật này trong phim chăng?

Poster chính thức của phim hứa hẹn những thước phim tuyệt đẹp về miền đất phương Nam mà đạo diễn và ê-kíp đã kỳ công thực hiện suốt thời gian qua.