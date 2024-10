Giữ người trái pháp luật ở quán Karaoke, vi phạm quy định nào?

Bắt chủ quán Karaoke G7 ở Thanh Hoá

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán người, giữ người trái pháp luật, dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, xảy ra tại cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke - Massage G7 (xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa).

Theo cơ quan điều tra, cơ sở này do Nguyễn Văn Đức (SN 1995), trú xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa đứng tên điều hành hoạt động, với tổ hợp các hình thức kinh doanh Karaoke, Massage, có tên pháp nhân là Công ty TNHH Phát triển Mạnh Đức.

Để thu hút khách đến hát, chủ cơ sở này đã sử dùng thủ đoạn tuyển nhiều nhân viên nữ có độ tuổi 14-30. Hằng ngày, các nữ nhân viên phải ăn mặc hở hang để phục vụ khách.

Nhân viên làm việc tại đây được đưa vào khu nhà biệt lập để quản lý nghiêm ngặt, không được tự do đi lại, sinh hoạt, mọi hoạt động của nhân viên đều bị giám sát, theo dõi chặt chẽ.

Bị can Nguyễn Văn Đức. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 8/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Đức.

Ngoài bị can Đức, cơ quan Cảnh sát điều tra còn bắt giữ Nguyễn Văn Tưởng (SN 2000), trú xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa; Lê Viết Cường (SN 1990), trú xã Xuân Phong, huyện Thọ Xuân, về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Lê Quang Thái (SN 1998), trú xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn, bị bắt giữ về hành vi giữ người trái pháp luật; Vũ Đoàn Duy Khánh (SN 2006), trú xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, bị bắt giữ về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã giải cứu 58 nạn nhân là nữ giới (trong đó có 12 nạn nhân dưới 16 tuổi).

Quy định về các tội danh đã khởi tố

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, quán Masage, Karaoke là loại hình kinh doanh có điều kiện, có sự quản lý chặt chẽ của cơ quan chức năng vì đây là những hoạt động kinh doanh nhạy cảm dễ xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mại dâm, ma túy, mua bán người và các hoạt động phạm tội khác.

Hoạt động kinh doanh này đòi hỏi phải có giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự, có nội quy để đảm bảo an ninh an toàn cho người lao động và khách hàng sử dụng dịch vụ

Theo ông Cường, pháp luật Việt Nam bảo vệ quyền tự do đi lại, tự do cư trú của công dân, bảo vệ danh dự nhân phẩm của mọi công dân, đặc biệt là đối với trẻ em.

Hành vi chuyển giao, tiếp nhận người dưới 16 tuổi có trả tiền hoặc giam giữ người dưới 16 tuổi, dâm ô với người dưới 16 tuổi là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền trẻ em, vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý hình sự.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ danh tính của các nữ nhân viên, đặc biệt là các nhân viên dưới 16 tuổi, sẽ làm rõ hành vi chuyển giao, tiếp nhận những người này trong quá trình tuyển dụng làm việc có gắn với việc trả tiền, lợi ích vật chất giữa người giao với người nhận hay không để xử lý về hành vi mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi.

Trường hợp xác định có hành vi chuyển giao, tiếp nhận người dưới 16 tuổi có trả tiền, hành vi được xác định là có tổ chức hoặc gây ra những hậu quả nghiêm trọng khác, người vi phạm có thể sẽ bị xử lý hình sự về tội mua bán người dưới 16 tuổi với khung hình phạt là phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân theo khoản 3, Điều 151 Bộ luật hình sự 2015.

Ngoài ra, theo ông Cường, những hành vi mua bán người một cách cưỡng bức để bóc lột sức lao động, lạm dụng tình dục hoặc để thực hiện hành vi vô nhân đạo khác thường kèm theo hành vi bắt, giữ, giam người trái pháp luật.

Đây cũng là hành vi nguy hiểm cho xã hội, có thể cấu thành tội phạm về một tội danh độc lập là tội bắt, giữ, giam người trái pháp luật. Vì vậy, trường hợp cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy đã có hành vi giữ, giam người trái pháp luật, cơ quan chức năng sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với đối tượng vi phạm theo quy định tại Điều 157 Bộ luật hình sự.

Bên cạnh đó, pháp luật cũng quy định người nào đã thành niên mà có hành vi có tính chất tình dục như sờ mó, bóp, nắn, vuốt ve, hôn, véo...vào bộ phận sinh dục hoặc những bộ phận nhạy cảm của người dưới 16 tuổi, đây là hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi. Người thực hiện hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 146 Bộ luật hình sự, với mức hình phạt có thể lên tới 12 năm tù.