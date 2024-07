Một loại cây gỗ rừng trồng ở Bình Định đang có giá bán tốt, cây càng "lão làng" càng thu nhiều tiền

Gia đình ông Đinh Văn Cư (thôn 2, xã An Hưng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định) vừa bán 4 ha cây keo nguyên liệu với giá hơn 1,2 triệu đồng/tấn.

Gỗ keo có giá cao, người dân trồng cây keo ở huyện An Lão (tỉnh Bình Định) phấn khởi khai thác rừng cây keo lai trồng trên đồi, rừng. Ảnh: D.T.D

“Thương lái đến tận rẫy thu mua gỗ keo với giá khá cao và họ tự thu hoạch. Đợt này tôi thu hơn 100 triệu đồng từ tiền bán cây keo lai. Nhờ khoản tiền bán keo lo cho con cái ăn học, trang trải cuộc sống gia đình”, ông Đinh Văn Cư hồ hởi.

Còn ông Đinh Văn Ếc (thôn 8, xã An Trung, huyện An Lão, tỉnh Bình Định) trồng hơn 10 ha cây keo, cho biết: Trong vòng 5 năm trồng, bình quân mỗi héc ta trồng keo lai khai thác mang lại thu nhập hơn 80 triệu đồng/năm. So với nhiều cây trồng khác, cây keo dễ chăm sóc, đem lại thu nhập ổn định.

Theo nhiều nông dân trồng keo, cây keo trồng từ 4 năm tuổi được thương lái thu mua với giá 70 - 80 triệu đồng/ha; từ 4,5 - 5 năm tuổi rừng keo có giá khoảng 100 triệu đồng/ha. Cây keo từ 10 năm tuổi trở lên, giá trị kinh tế càng cao do gỗ đạt chất lượng.

Huyện An Lão (tỉnh Bình Định) hiện có hơn 22.000 ha rừng nguyên liệu. Mỗi năm, địa phương khai thác khoảng 2.500 ha rừng keo lai với giá từ 60 - 80 triệu đồng/ha, tổng giá trị khoảng 175 - 200 tỷ đồng.