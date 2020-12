Góc khuất ở Đại học Đông Đô: Người phụ trách lớp tiếng Trung văn bằng 2 đã nghỉ việc

Trước đó, ngày 23/11, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra; chuyển hồ sơ vụ án đến VKSND Tối cao đề nghị truy tố 10 bị can là cán bộ Trường Đại học Đông Đô về hành vi "Giả mạo trong công tác".

Tài liệu điều tra xác định các bị can đã cấp 626 bằng cử nhân ngôn ngữ Anh. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chỉ tìm được 217 cá nhân có thông tin để xác minh. Trong số này, 193 người được Đại học Đông Đô cấp bằng không qua tuyển sinh hoặc không đủ điều kiện nhưng vẫn được cấp.

Theo tài liệu của phóng viên Dân Việt, ngày 29/6/2018, ông Dương Văn Hoà, Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô đã có quyết định về việc mở lớp đào tạo trình độ đại học ngành tiếng Trung Quốc; thành lập lớp đào tạo trình độ đại học ngành tiếng Trung Quốc.

Trong khi đó, hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố các bị can nguyên cán bộ trường Đại học Đông Đô gồm: Dương Văn Hòa (nguyên hiệu trưởng); Trần Kim Oanh (nguyên phó hiệu trưởng kiêm phó viện trưởng Viện đào tạo liên tục); Lê Ngọc Hà (Phó hiệu trưởng); Trần Ngọc Quang (nguyên phó trưởng Phòng quản lý đào tạo và quản lý sinh viên) cùng 6 bị can khác về hành vi "Giả mạo trong công tác".