Góc khuất ở Trường Đại học Đông Đô: Sinh viên văn bằng 2 bị dừng học hơn một năm không rõ lý do

Mới đây, chị H.T.N sinh viên lớp K23 ngôn ngữ tiếng Trung, Trường Đại học Đông Đô phản ánh tới Báo Dân Việt về việc lớp học của chị bị dừng hơn một năm nay. Nhiều lần đại diện lớp làm việc với nhà trường nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết, lớp học vẫn chưa mở trở lại.



Bất ngờ bị dừng học

Cụ thể, theo chị N., năm 2018, chị tham gia kỳ thi vào ngành ngôn ngữ tiếng Trung, Trường Đại học Đông Đô và trúng tuyển hệ văn bằng 2 chính quy, thời gian đào tạo 3,5 năm. Tháng 6/2018, lớp học bắt đầu học, với 51 sinh viên.



Lớp học được một năm, đến tháng 6/2019 bắt đầu tạm dừng. Thấy lớp học bị gián đoạn, tạm dừng quá lâu, ngày 15/1/2020, đại diện lớp đã gửi đơn đến Ban giám hiệu nhà trường đề nghị trả lời các vấn đề liên quan nhưng chưa được giải quyết.

Gần đây nhất, ngày 10/9/2020, đại diện lớp tiếp tục gửi đơn đề nghị Trường Đại học Đông Đô có văn bản trả lời vấn đề vì sao tạm dừng học nhưng không nhận được phản hồi từ phía trường Đại học Đông Đô.

Trường Đại học Đông Đô. Ảnh: Nguyễn Đức

Đến ngày 21/10/2020, đại diện lớp có buổi việc với nhà trường. Tại buổi làm việc, đại diện khoa ngoại Ngữ và đại diện Trường đại học Đông Đô khẳng định sẽ xử lý mọi vướng mắc của lớp sau một tuần kể từ sau buổi họp này. Nhưng đã qua 5 tuần, lớp của chị N. vẫn chưa nhận được câu trả lời, phương án giải quyết.

"Từ khi khai giảng và trong suốt quá trình học tập tại trường, chúng tôi đã yên tâm học tập và chờ đợi ngày ra trường, được nhận tấm bằng Đại học. Ai cũng rất háo hức và mong chờ ngày đó. Nhưng sau đó, chúng tôi không biết vì sao lại không được tiếp tục theo học và chúng tôi có được theo học tiếp hay không. Việc bị dừng học hơn một năm không rõ lý do đã chặn đứng quá trình học tập chính đáng của chúng tôi", chị N. chia sẻ.

Theo chị N., trong các buổi làm việc, đại diện phía nhà trường có thông tin rằng, lý do bị dừng học là do nhà trường vẫn chưa nhận được đầy đủ hồ sơ và học phí của các sinh viên.

"Thực tế, tôi và các thành viên đều nộp hồ sơ và học phí cho thầy Nguyễn Ngọc Minh, cán bộ phòng Đào tạo của trường Đại học Đông Đô, là người trực tiếp quản lý lớp chúng tôi. Nhưng sau đó, chúng tôi nhiều lần liên lạc với thầy nhưng chưa nhận được phản hồi, trả lời", chị N. nói.

Tương tự, anh H.T.V (35 tuổi, ở Hà Nội) cũng cho biết, hiện tại anh đang khá hoang mang, lo lắng vì lớp bị dừng học quá lâu. Anh V. cũng học khoá K23, ngôn ngữ tiếng Trung. Hiện tại, các học viên trong lớp anh V. đã học xong 24 môn, thi được 19 môn.

Giấy báo nhập học Trường Đại học Đông Đô gửi cho sinh viên trúng tuyển.

"Đến nay chúng tôi đã đóng hết học phí, tổng cộng các khoản đã lên tới 30 triệu đồng/1 sinh viên. Việc lớp học bị dừng đã ảnh hưởng tới công việc của tôi và nhiều bạn khác. Nếu như được cấp bằng sớm, chúng tôi có cơ hội được xin việc ở các cơ quan, công ty và nếu chậm có bằng chúng tôi lại bị lỡ những cơ hội tốt về nghiệp. Hiện tại, chúng tôi chỉ biết chờ phản hồi từ phía trường", anh V. nói.

Chị L.T.L.Q (ở Quảng Ninh), sinh viên lớp ngôn Ngữ tiếng Trung cũng cho hay, các buổi học diễn ra vào thứ 7 và chủ nhật, tại cơ sở ở phố Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội.

"Chúng tôi mong muốn được học xong lấy bằng để làm cơ sở chuyển nghề khác. Nhưng hiện nay lại bị chậm mất một năm và hiện đang ảnh hưởng tới chúng tôi rất nhiều. Trường hợp, nhà trường không tiếp tục đào tạo nữa cũng phải có thông báo, hoàn lại tiền học phí cho chúng tôi", chị Q. nói.



Người ký quyết định thành lập khoa tiếng Trung đang bị đề nghị truy tố

Phóng viên Dân Việt đã liên hệ với Trường Đại học Đông Đô và Bộ Giáo dục Đào tạo đặt lịch làm việc, làm rõ các nội dung sinh viên thắc mắc. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, phóng viên chưa nhận nội dung trả lời từ 2 đơn vị nêu trên.

Theo tài liệu của phóng viên Dân Việt, ngày 29/6/2018, ông Dương Văn Hoà, Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô đã có quyết định về việc mở lớp đào tạo trình độ đại học ngành tiếng Trung Quốc; thành lập lớp đào tạo trình độ đại học ngành tiếng Trung Quốc.

Hoá đơn thu tiền học phí của sinh viên khoa ngôn ngữ tiếng Trung.

Ngày 17/9/2018, Trường Đại học Đông Đô có thông báo tuyển sinh ngành ngôn ngữ Trung Quốc gửi tới các đơn vị trực thuộc, đối tác để phối hợp thực hiện tuyển sinh. Người ký thông báo cũng là ông Dương Văn Hoà, Hiệu trưởng nhà trường.

Trong khi đó, hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố các bị can nguyên cán bộ trường Đại học Đông Đô gồm: Dương Văn Hòa (nguyên hiệu trưởng); Trần Kim Oanh (nguyên phó hiệu trưởng kiêm phó viện trưởng Viện đào tạo liên tục); Lê Ngọc Hà (Phó hiệu trưởng); Trần Ngọc Quang (nguyên phó trưởng Phòng quản lý đào tạo và quản lý sinh viên) cùng 6 bị can khác về hành vi "Giả mạo trong công tác".

Trước đó, ngày 23/11, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra; chuyển hồ sơ vụ án đến VKSND Tối cao đề nghị truy tố 10 bị can là cán bộ Trường Đại học Đông Đô về hành vi "Giả mạo trong công tác". Tài liệu điều tra xác định các bị can đã cấp 626 bằng cử nhân ngôn ngữ Anh. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chỉ tìm được 217 cá nhân có thông tin để xác minh. Trong số này, 193 người được Đại học Đông Đô cấp bằng không qua tuyển sinh hoặc không đủ điều kiện nhưng vẫn được cấp. Đối với 193 người được trường Đại học Đông Đô cấp bằng giả, có 60 người đã sử dụng bằng. Đáng chú ý có 55 trường hợp sử dụng bằng giả này để xét tuyển nghiên cứu sinh hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ, 1 trường hợp làm điều kiện bảo vệ thạc sĩ, 1 trường hợp thi nâng ngạch thanh tra viên, 1 trường hợp thi tuyển công chức, 2 trường hợp kê khai vào hồ sơ cán bộ...

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.