Gợi ý thực đơn cơm hộp mang đi làm đơn giản tiện lợi thích hợp cho người đang giảm cân

Dân Việt sẽ gợi ý thực đơn cơm hộp mang đi làm cho bữa trưa đơn giản tiện lợi, đặc biệt thích hợp cho người đang muốn giảm cân.

Hiện nay, nhiều chị em lo lắng ăn uống ngoài hàng vừa đắt đỏ, vừa có nguy cơ mất an toàn thực phẩm, dễ tăng cân do không kiểm soát được dầu mỡ ở các món ăn. Do đó, xu hướng hiện nay là mang cơm hộp đến cơ quan.

Tuy nhiên, để có bữa trưa nhanh, ngon miệng, đầy đủ dinh dưỡng mà không lo bị tăng cân có thể làm bạn lúng túng. Mọi người sẽ không biết chuẩn bị gì để có bữa ăn no lại đủ chất.

Với thực đơn cơm hộp dưới đây, bạn có thể nhanh chóng chuẩn bị cho mình bữa ăn ngon lành, đủ dinh dưỡng mà không lo tăng cân.

Thực đơn cơm hộp số 1

- Thịt xá xíu



- Bông cải hấp

- Cơm trắng

- Trứng luộc

Thực đơn cơm hộp số 1

Thực đơn cơm hộp số 2

- Trứng cuộn chiên

- Khổ qua xào nấm đông cô

- Lạp xưởng

- Cơm trắng

Thực đơn cơm hộp số 2

Thực đơn cơm hộp số 3

- Gà chiên nước mắm

- Salad và sốt kem

- Nho tươi

Thực đơn cơm hộp số 3

Thực đơn cơm hộp số 4

- Bò áp chảo

- Salad

- Khoai lang

- Ổi

Thực đơn cơm hộp số 4

Thực đơn cơm hộp số 5

- Trứng cuộn

- Cơm chiên kim chi

- Bánh

- Táo

Thực đơn cơm hộp số 5

Thực đơn cơm hộp số 6

- Thịt luộc mắm thái

- Rau xanh

- Cherry

Thực đơn cơm hộp số 6

Thực đơn cơm hộp số 7

- Mì tinh than tre xào bò viên

- Nho

- Bánh bò

- Sữa chua uống

Thực đơn cơm hộp số 7

Chúc các bạn thành công với những món ăn ngon, đủ dinh dưỡng!

* Món ăn và ảnh do bếp Huynh Sa Mai thực hiện.