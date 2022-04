Grammy 2022: "Không trao giải cho Olivia Rodrigo là tội ác"

Kết quả một số hạng mục đáng chú ý tại Grammy 2022:

Album of The Year: We Are - Jon Bastite

Record of The Year: Leave The Door Open - Silk Sonic

Song of The Year: Leave The Door Open - Silk Sonic

Best New Artist: Olivia Rodrigo

Best Pop Solo Performance: Drivers License - Olivia Rodrigo

Best Pop Duo/ Group Performance: Kiss Me More - Doja Cat & SZA

Best Traditional Pop Vocal Album: Love For Sale - Lady Gaga & Tony Bennet